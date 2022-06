Thúy Hằng vào vai vợ cũ Việt Anh đến mẹ ruột xem cũng ghét

Đọc kịch bản đến tập 6 chưa thấy Lam xuất hiện là tôi đã muốn từ chối

- Khán giả bắt đầu khó chịu với nhân vật Thanh Lam của chị rồi. Lúc nhận phim 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ', Thúy Hằng có đoán trước vai của chị sẽ rất bị ghét và có thể nhận gạch đá đủ xây biệt thự?

Đến mẹ tôi xem còn ghét nữa là (cười). Khi nhận kịch bản này, đọc đến hết tập 25 tôi cũng ghét nhân vật Thanh Lam. Tuy nhiên đây là dạng vai tôi chưa từng đóng bao giờ, không hẳn là vai phản diện nhưng là dạng phụ nữ khác hoàn toàn với mình nên tôi nhận lời. Tôi cũng tò mò nếu đóng vai này khán giả sẽ phản ứng thế nào với mình, có đủ gạch đá để xây cả 1 resort không.

Tạo hình vai Thanh Lam của Thúy Hằng trong 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ'.

- Không chỉ tính cách nhân vật Lam mà nhiều người khó chịu vì giọng nói nữa trong khi nhân vật này hoàn toàn có thể nói giọng Bắc. Vì sao mà Thanh Lam nhất quyết phải nói giọng Nam và đạo diễn không chọn diễn viên phía Nam mà lại chọn Thúy Hằng?

Tôi nhận lời đóng vai này thực sự là vì tôi rất mò về đạo diễn của phim này. Mọi người nói với tôi anh Khoa rất giỏi, đặc biệt là những phim về gia đình. Tôi chưa làm việc với anh Khoa bao giờ và luôn muốn làm việc với những người giỏi, càng khó càng tốt. Tôi cũng muốn trải nghiệm và rèn giũa bản thân, được gặp những người giỏi.

Lam hoàn toàn có thể nói giọng Bắc và bản thân tôi tự hào là mình có chất giọng trầm ấm, nếu nói giọng Bắc sẽ đi vào lòng người hơn vì mình từng làm MC. Tôi khá tự tin với giọng của mình nhưng vai này cho tôi trải nghiệm nói giọng khác. Với nhân vật Thanh Lam, gốc gác của cô ấy là có bố mẹ người Bắc di cư vào Nam từ năm 1954. Họ là những người giữ gìn giọng nói của mình nên Lam dù sinh ở Sài Gòn, hàng ngày đi học nói tiếng Nam nhưng về nhà luôn phải nói giọng Bắc. Khán giả không biết điều đó nhưng tôi đọc về nhân vật hiểu như vậy.

Thúy Hằng vào vai vợ cũ của Việt Anh.

Ban đầu vai này nhắm cho diễn viên Ngọc Lan ở Sài Gòn nhưng do dịch bệnh hay lý do nào khác nên tôi được chọn. Trước đây, tôi chưa từng đóng vai thứ bao giờ. Đọc kịch bản đến tập 6 chưa thấy Lam xuất hiện là tôi đã muốn từ chối luôn. Tôi đóng phim là để giải tỏa cảm xúc, là để có cơ hội làm việc với những người giỏi và không muốn làm nền cho bất cứ ai và tôi luôn thẳng thắn nói ra điều đó. Tôi muốn sống là chính mình và không phải đeo một lớp mặt nạ nào. Lý do tôi nhận tham gia Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ là vì muốn làm việc với đạo diễn Vũ Trường Khoa. Thêm nữa tôi chưa bao giờ đóng phim truyền hình mà nói giọng khác mình đi cả.

Khi phim lên sóng tôi đọc rất nhiều bình luận của khán giả mà nhiều khi cũng thấy tủi thân bởi những gì mình cống hiến khán giả không hiểu. Tất nhiên họ có quyền phán xét. Ở những tập đầu Lam hiện lên là một nhân vật đỏng đảnh lúc nào cũng chỉ công việc và ủ mưu. Khán giả sẽ ghét Lam đến tập 25. Nhưng sau đó tôi cam đoan khán giả sẽ rất thương Lam. Khi đọc kịch bản tôi thực sự bị tụt huyết áp vì Lam thay đổi 180 độ sau khi gia đình xảy ra biến cố. Lam không phải nhân vật chính nhưng khi làm xong tôi thấy rất đã.

Khán giả nhận xét 'Ghét giọng con vợ cũ này'

- Khó khăn chị phải đối mặt khi vừa phải diễn đúng tâm lý nhân vật vừa phải cố nói giọng Nam sao cho giống thế nào trong khi lại dễ bị khán giả ghét vì giọng đó?

Tôi có đọc bình luận của khán giả. Họ nhận xét những câu như: Nói giọng nửa Nam nửa Bắc chẳng giống ai; Giả giọng rồi nghe cứng, nghe chua; Ghét giọng con vợ cũ này.... Tôi đọc hết và thấy bình thường. Tôi xưa nay ít khi quan tâm đến khán giả nói gì, không phải vì tôi tự tin hay không tôn trọng khán giả. Tôi chỉ nghĩ ai cũng có quyền của mình, khán giả có quyền nhận xét và mình có quyền buồn hay không buồn. Nhưng khi làm phim này tôi thấy mình đã vượt qua chính mình.

Kịch bản còn phải chuyển từ giọng Bắc sang giọng Nam, nhiều từ mà khi nói cũng thấy mỏi miệng. Đến những tập cuối tôi thấy giọng mình ổn và không ân hận điều gì. Đến những tập về sau đọc kịch bản nhân vật Lam tôi cũng thấy mệt, mệt đến mức có lúc tôi muốn bỏ hết không còn muốn cố gắng nữa.

Thúy Hằng ngoài đời trẻ đẹp hơn nhiều trên phim.

Mẹ bảo: "Đóng ghét thế, mẹ cũng thấy ghét mày luôn"

- Khi phim lên sóng chị xem và có thấy bực nhân vật Lam với tư cách khán giả?

Tôi có xem phim và chủ yếu để xem giọng mình có ổn không. Bản thân tôi khi đọc kịch bản cũng thấy ghét nhân vật Lam, thật sự thấy khó chịu. Tuy nhiên kịch bản phim nào cũng vậy, luôn phải có những nhân vật khác nhau để tạo sức hút. Nếu đóng mãi nhân vật hiền lành tử tế bị người khác bắt nạt không có màu sắc. Tôi nhận vai Lam vì muốn thay đổi bản thân. Sau này tôi cũng muốn thử sức với vai một cô gái đa nhân cách chứ không muốn đóng vai một cô gái hiền lành lúc nào cũng bị chèn ép, nói xấu hay hãm hại.

- Người thân nhận xét thế nào về vai diễn mới của chị?

Mẹ tôi bảo: "Đóng vai này ghét thế, mẹ cũng thấy ghét mày luôn". Còn bạn bè nói nhân vật này của tôi ăn mặc chỉn chu hơn các phim trước, giọng lại lạ nữa. Thậm chí có người hỏi tôi sao vai của mình lại lồng tiếng mà không biết đó là giọng Thúy Hằng. Thực sự là tôi đã tự làm khó mình.

Nữ diễn viên vẫn giữ được thân hình thon gọn ở tuổi 40.

- Nhiều khán giả nhận ra chị gầy hơn nhiều so với khi đóng "Lửa ấm". Là kịch bản yêu cầu Lam phải gầy hay chị giảm cân vì lý do nào khác?

Thực tế là tôi bị sụt 8 kg so cân so với thời kỳ đóng Lửa ấm, giờ chỉ còn 56 kg. Lý do là tôi bị mắc Covid 2 lần và cũng phải trải qua một cuộc phẫu thuật rồi bị nhiễm trùng nên sụt cân khá nhiều. Sau phim này tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân.

- Là diễn viên nhưng Thúy Hằng luôn "ở ẩn", ít dùng mạng xã hội, hiếm xuất hiện trên truyền thông trong khi đáng lẽ sống trong thế giới hào nhoáng đó mỗi khi có phim mới chị hoàn toàn có thể nắm bắt để xuất hiện nhiều hơn để lăng xê bản thân, đi sự kiện, thu tiền quảng cáo. Có mâu thuẫn nào ở đây?

Với tôi đóng phim là giải tỏa cảm xúc bản thân. Những stress mà bình thường mình không giải tỏa được với bất kỳ ai thì lồng cảm xúc đó vào phim. Lúc nào tôi làm gì cũng hết mình, cả đóng phim cũng vậy. Tôi muốn khán giả đánh giá mình bằng nghề chứ không phải vì scandal hay hở hang trên mạng. Tôi không cần khán giả phải biết đến mình ở ngoài đường. Tôi là người sống đơn giản, không cần quá nhiều đồ hiệu, miễn thế nào thấy thoải mái là được. Tôi muốn khán giả nhìn nhận mình với năng lực thực sự với tư cách diễn viên chứ không phải vì điều khác. Tôi không có mưu cầu sự nổi tiếng. Gần đây có một khán giả gặp tôi nói: Trông em giống cô diễn viên gì đang đóng phim phát trên VTV3 nhưng cô ấy là người miền Nam, già và béo hơn em nhiều.

Nữ diễn viên kín tiếng trên mạng xã hội. Cô muốn khán giả nhớ đến mình với những vai diễn hơn những thứ hào nhoáng.

Quỳnh An