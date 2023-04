Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), từ ngày 1/3- 11/4, lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp người điều khiển và thuyền viên trên tàu, thuyền vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, đối với tàu chở hàng, lực lượng chức năng xử lý 9 trường hợp, với tàu chở khách là 4 trường hợp.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, thời điểm từ 5h – 18h hàng ngày là khoảng thời gian người lái tàu, thuyền viên vi phạm nhiều nhất với 10 trường hợp.

Cá biệt, có những thuyền viên vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, cao hơn mức “kịch khung” được quy định tại Nghị định 139/2021.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra nồng độ cồn trên sông (Ảnh; Cục CSGT)

Cụ thể, hồi 11h ngày 7/4, tại Km 237+100 trên sông Hồng (xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc), Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát đường thuỷ (Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc) kiểm tra nồng độ cồn với lái tàu, thuyền viên của tàu mang số hiệu VP-20XX. Tàu này có trọng tải toàn phần 609 tấn, tổng công suất máy 400CV do anh H.V.T. (SN 1983, trú tại Vĩnh Phúc) là thuyền trưởng, anh N.V.B. (SN 1986, trú tại Vĩnh Phúc) là thuyền viên.

Quá trình kiểm tra phát hiện anh N.V.B. vi phạm lỗi “thuyền viên làm việc trên phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/L khí thở.

Với lỗi trên, anh N.V.B. sẽ bị xử phạt với số tiền từ 20- 35 triệu đồng, tước chứng chỉ chuyên môn từ 1- 3 tháng.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn với cả lái tàu, thuyền viên trên tàu (Ảnh; Cục CSGT)

Đại diện Cục CSGT cho biết, nhiều người lái tàu thuyền, thuyền viên… tỏ ra chủ quan với hành vi sử dụng rượu bia rồi tham gia điều khiển, vận hành phương tiện thủy. Tuy nhiên, hành vi này là đặc biệt nguy hiểm, bởi các phương tiện thủy chở hàng hay chở khách đều có công suất lớn, di chuyển với tốc độ cao.

“Nếu xảy ra sự cố, công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên sông nước sẽ rất khó khăn. Việc tai nạn với phương tiện thủy thường gây thiệt hại lớn về người và tài sản”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Vị đại diện Cục CSGT cho biết thêm, từ nay đến 30/4, lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc tiếp tục thực hiện cao điểm kiểm tra nồng độ cồn với người lái tàu, thuyền viên… trên phương tiện thủy để giảm thiểu tai nạn.