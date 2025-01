Vừa sinh con gái đầu lòng tại TP.HCM hơn hai tháng, Tết Nguyên đán Ất Tỵ chị Hoàng Quyên sẽ không về đón giao thừa cùng bố mẹ. Nhà bố mẹ ở gần Trung tâm tiêm chủng VNVC Thái Nguyên, chị Quyên chủ động đặt lịch tiêm vắc xin cúm và các vắc xin dành cho người cao tuổi làm món quà đầu năm mới cho bố mẹ.

Chị Quyên cho biết bố mình đã 74 tuổi, cách đây 2 năm ông bị lao phổi, phải nhập viện và uống thuốc điều trị 6 tháng, sức khỏe suy kiệt. Mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc chuyển lạnh cuối năm, ông thường ho nhiều. Được bác sĩ khuyên tiêm vắc-xin cúm, chị đã cho bố tiêm 2 năm nay và thấy hệ hô hấp của ông cải thiện hơn.

“Nhiều người năm mới sẽ tặng bố mẹ quà bánh, tiền lì xì mừng tuổi. Với tôi, “bảo vệ” sức khỏe cho bố mẹ để ông bà tránh mắc bệnh truyền nhiễm, trong đó có cúm là món quà hạnh phúc nhất”, chị Quyên chia sẻ.

Bà Thục An chụp ảnh cùng con trai - ca sĩ Hoàng Bách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từng chứng kiến mẹ - bà Ngô Thị Thục An, năm nay 83 tuổi vượt qua căn bệnh ung thư vú năm 2008, giờ đây, với ca sĩ Hoàng Bách chỉ cần mẹ sống vui vẻ, khỏe mạnh là một hạnh phúc không gì đánh đổi được. Như hiểu điều gì đó, những năm qua, bà Thục An luôn chú trọng việc ăn uống, tập luyện và thăm khám sức khỏe định kỳ, tiêm các loại vắc-xin cần thiết cho người cao tuổi, trong đó có vắc xin cúm. “Trước đây, khi thời tiết thay đổi là tôi ho, sổ mũi, đau họng... Từ khi tiêm vắc xin cúm, tôi không còn bị các triệu chứng này “làm phiền” nữa”, bà Thục An chia sẻ.

Bà Thục An cho biết, bảo vệ sức khỏe tốt cho bản thân là cách giúp các con cháu vơi bớt nỗi lo. Mỗi dịp Tết đến xuân về, cả gia đình được đoàn tụ, cùng nhau ăn bữa cơm đầu năm, được lì xì mừng tuổi cho con cháu với bà là niềm vui.

Người cao tuổi khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin cúm. Ảnh: Nhật Linh

Người cao tuổi mắc cúm mùa dễ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính, dễ lây lan trong không khí qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc chạm tay vào dịch tiết bám trên các bề mặt đồ dùng rồi đưa tay lên mắt, mũi miệng. Khi thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp, virus cúm có thể sống được vài tuần.

Theo BS. Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, người cao tuổi hệ miễn dịch suy giảm, mắc nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, ung thư, tim mạch… sẽ là “con mồi” của virus cúm.

Người cao tuổi mắc cúm sẽ dễ bị biến chứng nặng. Ảnh minh họa: Vecteezy

Thông thường, các triệu chứng cúm thường khỏi trong 7-10 ngày. Tuy nhiên, người cao tuổi mắc cúm thường kéo dài hơn và dễ gặp các biến chứng, trong đó phổ biến nhất là viêm phổi, viêm cơ tim, tăng nguy cơ đột quỵ. Theo Hiệp hội Hô hấp châu Âu, ở người cao tuổi, cúm mùa có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ lên gấp 8 lần, nguy cơ đau tim và nhồi máu cơ tim gấp 10 lần, nguy cơ viêm phổi gấp 8 lần.

Nguy cơ tử vong do cúm ở người trên 60 tuổi có bệnh nền tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)… cũng cao hơn. Cụ thể, người cao tuổi mắc các bệnh tim mạch có nguy cơ tử vong do cúm tăng gấp 5 lần. Với bệnh phổi mạn tính, nguy cơ này tăng gấp 12 lần. Con số này lên tới 20 lần nếu người cao tuổi đồng thời mắc cả tim mạch và các bệnh về hô hấp. Mới đây, Việt Nam ghi nhận 4 ca tử vong do cúm A/H1N1 là người trên 50 tuổi, mắc các bệnh lý mạn tính tại Bình Định và nhiều ca viêm phổi, biến chứng nặng do mắc cúm.

Một người cao tuổi tiêm vắc xin tại VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Tiêm vắc xin cúm để bảo vệ sức khoẻ ông bà, cha mẹ

Trước gánh nặng cúm ở người cao tuổi, tiêm vắc xin là biện pháp an toàn và hiệu quả để phòng ngừa mắc bệnh cũng như các biến chứng của căn bệnh này. Theo số liệu từ nhiều nghiên cứu, tiêm vắc xin cúm có thể giúp giảm 47% tử vong do mọi nguyên nhân và giảm nguy cơ nhập viện do viêm phổi, các bệnh đường hô hấp và các biến cố tim mạch khác như suy tim, đột quỵ.

Hiện Việt Nam có vắc xin cúm tứ giá phòng 4 chủng virus phổ biến gồm cúm A/H1N1, A/H3N2, B/Yamagata, B/Victoria, dành cho trẻ em và người lớn. Theo BS. Chính, virus thay đổi thành phần kháng nguyên mỗi năm, nên vắc xin cúm tiêm năm trước kém hiệu quả trong việc phòng ngừa các chủng cúm lưu hành trong năm sau, vì vậy cần tiêm nhắc 1 mũi mỗi năm.

Tập thể dục cũng là cách tăng cường sức khỏe cho người cao tuổi. Ảnh minh họa: Vecteezy

“Cúm mùa nguy hiểm, không chỉ là bệnh vặt”, BS. Chính khuyến cáo. Tết này, bên cạnh dành thời gian về nhà ăn cơm, gửi những lời chúc bình an, các con nên dành tặng bố mẹ món quà vắc xin cúm để giúp ông bà bảo vệ sức khỏe, “sống lâu trăm tuổi”.

Ngoan Nguyễn