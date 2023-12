{"article":{"id":"2222763","title":"Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải khai gì trong lý lịch nộp các trường đại học?","description":"Ông Nguyễn Trường Hải khai tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và bài báo công bố quốc tế.","contentObject":"<p>Trong lý lịch bản công chứng nộp cho một trường đại học được chứng thực ngày 26/10/2022 tại UBND phường Tân Tạo (Bình Tân, TP.HCM), ông Nguyễn Trường Hải - người gây xôn xao dư luận khi dùng bằng tiến sĩ giả, khai có học vị cao nhất là tiến sĩ, chức vụ là giảng viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. </p>

<p>Về quá trình đào tạo, ông Hải khai học đại học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, nghành học Công nghệ thông tin, tốt nghiệp năm 2004. Sau đại học, ông Hải là thạc sĩ ngành Khoa học máy tính, tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, được cấp bằng năm 2020. Luận văn thạc sĩ là Xử lý ảnh trong y tế.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tiensix-1290.webp?width=768&s=wkruadlgRbquzdZHxvq2PQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tiensix-1290.webp?width=1024&s=pXc9lzbANEg6vRP4ZR99yA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tiensix-1290.webp?width=0&s=0JUBVOHsTIoMfovomoqkzw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tiensix-1290.webp?width=768&s=wkruadlgRbquzdZHxvq2PQ\" alt=\"tiensix.webp\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/tiensix-1290.webp?width=260&s=CSh1RRHCN_9zLyPXqZlQzQ\"></picture>

<figcaption>Bằng tiến sĩ giả của ông Nguyễn Trường Hải được dùng để xin vào làm việc tại nhiều cơ sở giáo dục.</figcaption>

</figure>

<p>Người này cũng khai là Tiến sĩ ngành Khoa học máy tính đào tạo tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM và được cấp bằng năm 2022. Tên luận án tiến sĩ là \"Scalable Approaches for Content-based Video Retrieval\".</p>

<p>Về quá trình công tác chuyên môn, ông Hải khai làm việc tại 2 công ty và 3 trường đại học trong đó, năm 2005-2016 là trưởng dự án phần mềm của một công ty về công nghệ, còn năm 2016 đến nay (năm 2022) là Fouder của một công ty công nghệ khác Đối với 3 trường đại học, ông Hải khai từ năm 2012-2020 là Trưởng bộ môn phần mềm tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, từ năm 2016-nay là giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Trường ĐH Sài Gòn.</p>

<p>Đặc biệt, ông Nguyễn Trường Hải đã và đang tham gia nghiên cứu 4 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó, có 2 đề tài cấp ĐH Quốc gia TP.HCM, 1 đề tài cấp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và 1 đề tài cấp cơ sở (không nêu cơ sở nào). Cụ thể, đề tài cấp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có tên: <em>Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích và giám sát đám đông trong video, năm 2020, là tác giả; </em><em></em></p>

<p> 2 đề tài cấp ĐH Quốc gia TP.HCM có tên <em>Nghiên cứu các kỹ thuật phân tích và giám sát đám đông trong video, năm 2018, đồng tác giả; Kỹ thuật học sâu và ứng dụng trong lĩnh vực nhận dạng và truy vấn nhân vật trên dữ liệu video, năm 2019, đồng tác giả.</em></p>

<p>Ngoài ra, có 1 đề tài cấp cơ sở với tên <em>Nghiên cứu các kỹ thuật phát hiện các nhóm đối tượng trong cơ sở dữ liệu ảnh, năm 2018. </em>Ông Hải cũng khai đã công bố 4 bài báo khoa học, từ năm 2017-2020 mỗi năm công bố 1 bài, trong này có những bài là đồng tác giả với nhiều người khác.</p>

<p>Cụ thể, các bài báo ông Hải khai như:<em> Persons-In-Places: a Deep Features Based Approach for Searching a Specific Person in a Specific Location, Informatica (Informatica), 41, 2, 2017; </em></p>

<p><em>Chien-Quang Le, Hai- Nguyen, Trong Hung. Cross-view Action Recognition by Projection- based Augmentation, Pacific Rim Symposium on Image and Video Technology (PSIVT), 23- 11-2015, Singapore; </em></p>

<p><em>Benjamin Renoust, Shin'ichi Satoh Hai - Nguyen, A Social Network Analysis of Face Tracking in News Videos, International Conference on Signal-Image Technology and Internet- Based Systems(SITIS), 23-11-2015, Bangkok, Thailand; </em></p>

<p><em>Phuc Nguyen, Anh-Thu Nguyen-Thi, Hai- Nguyen, Trong Hoang, Hoang Nguyen, Using Textual Semantic Similarity to Improve Clustering Quality of Web Video Search Results, International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE), 08-10-2017, Ho Chi Minh city, VietNam.</em></p>

<p>Sau khi nhận được lý lịch khoa học của ông Nguyễn Trường Hải, một số người có tên trong các bản khai này (đồng tác giả các đề tài khoa học) đã vô cùng bất ngờ. </p>

<p>Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, ông Nguyễn Trường Hải đã khiến dư luận sửng sốt khi dùng bằng tiến sĩ giả làm giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học, thậm chí, suýt trở thành trưởng khoa của Trường CĐ Công Thương. Khi Trường CĐ Công Thương xác minh văn bằng của ông Hải để bổ nhiệm, việc dùng bằng tiến sĩ giả của ông này mới bị phanh phui.</p>

<p>Nắm bắt xu hướng ngành hot đang thiếu giảng viên, bằng tiến sĩ giả của ông Hải ghi ngành Khoa học máy tính, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Nhưng thực tế, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM không cấp văn bằng này cho ông Hải. Ông Hải cũng không là nghiên cứu sinh của trường này.</p>

<p>Ông Hải đã từng làm giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường đại học, trong đó, có cả trường công và trường tư khá nổi tiếng. Phía Trường ĐH Sài Gòn cho hay ông Nguyễn Trường Hải đã từng tham gia giảng dạy 4 môn tại học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 (tháng 9/2021 đến tháng 01/2022).</p>

<p>Học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, khoa Công nghệ thông tin của trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt mời ông Nguyễn Trường Hải tham gia giảng dạy 1 môn tại học kỳ 1 (tháng 9/2022 đến tháng 1/2023) với trình độ được cập nhật là tiến sĩ.</p>

<p>Trong quá trình giảng dạy, phòng Tổ chức đề nghị bổ sung bản sao bằng cấp, ông Nguyễn Trường Hải không gửi bản sao bằng tiến sĩ và gửi đơn xin thôi thỉnh giảng với lý do “bận việc riêng”. </p>

<p>Còn ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, thừa nhận, ông Hải làm giảng viên thỉnh giảng của trường trong thời gian 6 năm, từ 2016 đến 2022. Tại đây, ông Hải được giao giảng dạy một số môn Tin học cơ bản, khối lượng giảng dạy không nhiều.</p>

<p>Theo ông Quốc Anh, khi ông Hải nộp hồ sơ thỉnh giảng vào trường, khai trình độ thạc sĩ. Nhà trường có thẩm tra hồ sơ của ông Hải bằng bản công chứng, không xác định được có làm giả bằng hay không. </p>

<p>Ngoài ra, ông Hải cũng giảng dạy ở Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, thử việc tại Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM. Phía Trường ĐH văn Hiến cho hay, ông Hải chưa tham gia giảng dạy ngày nào mà nhận thử việc đầu tháng 11/2022 đến 26/11/2022 thì nghỉ.</p>

Vì điều này, không ít giáo viên mới vào nghề có ý định sẽ rời ngành sớm.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/day-hoc-ngay-nay-chi-la-viec-phu-nhiem-vu-ngoai-chuyen-mon-chiem-70-2222462.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/giao-vien-phan-nan-day-hoc-la-viec-phu-nhiem-vu-ngoai-chuyen-mon-chiem-70-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222365","title":"Sinh viên đòi đuổi giảng viên: 'Hành vi không thể xuất hiện ở giảng đường'","description":"Sự việc một nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen tát bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp đang thu hút sự chú ý của dư luận. Vấn đề làm thế nào nâng cao văn hóa ứng xử tại học đường cũng được đặt ra sau tình huống này.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-hanh-xu-khong-the-xuat-hien-o-giang-duong-2222365.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-hanh-vi-khong-the-xuat-hien-o-giang-duong-790.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222410","title":"Vụ cô giáo bị 'khóa tay' đẩy ra khỏi lớp: Bổ nhiệm mới hiệu trưởng","description":"Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế vừa quyết định bổ nhiệm mới Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) sau khi hiệu trưởng cũ có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, cũng như bị kỷ luật cảnh cáo do để xảy ra vi phạm, khuyết điểm.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-co-giao-bi-khoa-tay-day-ra-khoi-lop-bo-nhiem-moi-hieu-truong-2222410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/vu-co-giao-bi-khoa-tay-day-ra-khoi-lop-bo-nhiem-moi-hieu-truong-820.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:59:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222265","title":"Thêm một trường ở Hà Nội tạm dừng triển khai chương trình liên kết","description":"Trường Tiểu học Thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) vừa có công văn thông báo tạm dừng chương trình Làm quen, bổ trợ Tiếng Anh và Kỹ năng sống.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-mot-truong-hoc-tam-dung-trien-khai-day-chuong-trinh-ky-nang-song-2222265.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/them-mot-truong-o-ha-noi-tam-dung-trien-khai-chuong-trinh-lien-ket-386.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222048","title":"Nữ sinh viên đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp: 'Khi em nói, cô nên cúi mặt xuống'","description":"Nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen có hành vi tát vào mặt bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp nên bị buộc thôi học. Trong buổi làm việc với nhà trường, sinh viên này còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-khi-em-noi-co-nen-cui-mat-xuong-2222048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/nu-sinh-vien-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-khi-em-noi-co-nen-cui-mat-xuong-652.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221977","title":"Loạt trường tiểu học và trung học cấm sử dụng điện thoại từ ngày 1/12","description":"Thủ tướng New Zealand - ông Christopher Laxon, siết chặt lệnh cấm sử dụng điện thoại trong trường tiểu học và trung học ở nước này từ ngày 1/12.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-truong-tieu-hoc-va-trung-hoc-cam-su-dung-dien-thoai-tu-ngay-1-12-2221977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/loat-truong-tieu-hoc-va-trung-hoc-cam-su-dung-dien-thoai-tu-ngay-112-415.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T12:23:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221617","title":"Tỷ phú công nghệ: ‘Trả lương xứng đáng, giáo viên mới cống hiến hết mình’","description":"TRUNG QUỐC - “Chỉ khi được trả lương xứng đáng, giáo viên mới cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và ươm mầm nhân tài đất nước”, ông Nhậm Chính Phi - CEO Huawei bày tỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ty-phu-cong-nghe-tra-luong-xung-dang-giao-vien-moi-cong-hien-het-minh-2221617.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ty-phu-cong-nghe-tra-luong-xung-dang-giao-vien-moi-cong-hien-het-minh-1128.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221631","title":"Học sinh ngộ độc do ăn những món gì bán ngoài cổng trường?","description":"Thời gian gần đây, những vụ học sinh bị ngộ độc do ăn đồ ăn vặt bán ngoài cổng trường liên tục xảy ra. Nhiều em thậm chí đã phải nhập viện vì có triệu chứng ngộ độc nặng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoc-sinh-ngo-doc-do-an-nhung-mon-gi-ban-ngoai-cong-truong-2221631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hoc-sinh-ngo-doc-do-an-nhung-mon-gi-ban-ngoai-cong-truong-1116.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221774","title":"Nữ sinh viên bị buộc thôi học vì đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp","description":"Một sinh viên Trường ĐH Hoa Sen bị buộc thôi học sau khi có hành vi đánh bạn và đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-sinh-vien-dh-hoa-sen-bi-buoc-thoi-hoc-vi-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-2221774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mot-sinh-vien-bi-buoc-thoi-hoc-vi-doi-duoi-giang-vien-ra-khoi-lop-1196.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221735","title":"Phạt tiền 2 thầy giáo đánh nhau trong khu tập thể","description":"Trong cuộc nhậu, 2 thầy giáo cùng trường ở Quảng Trị đã nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau gây thương tích. Lực lượng chức năng vừa phạt 2 người này số tiền 13 triệu đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-tien-2-thay-giao-danh-nhau-trong-khu-tap-the-2221735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/phat-tien-2-thay-giao-danh-nhau-trong-khu-tap-the-1061.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T17:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221619","title":"11 học sinh Hà Nội đau đầu, buồn nôn sau khi ăn 'kẹo lạ'","description":"Sau khi ăn loại kẹo không rõ nguồn gốc (vỏ bao màu xanh, chữ nước ngoài), một số học sinh ở Hà Nội có dấu hiệu mệt, đau đầu, buồn nôn.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/11-hoc-sinh-ha-noi-dau-dau-buon-non-sau-khi-an-keo-la-2221619.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/11-hoc-sinh-ha-noi-dau-dau-buon-non-sau-khi-an-keo-la-726.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221530","title":"Hàng loạt học sinh ngộ độc, Sở Giáo dục yêu cầu rà soát hàng quán cổng trường","description":"Sau khi nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ mua ở cổng trường, Sở GD-ĐT Quảng Ninh có chỉ đạo rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại khu vực trên.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-loat-hoc-sinh-ngo-doc-so-giao-duc-yeu-cau-ra-soat-hang-quan-cong-truong-2221530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hang-loat-hoc-sinh-ngo-doc-so-giao-duc-yeu-cau-ra-soat-hang-quan-cong-truong-400.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T10:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221500","title":"Doanh nghiệp công nghệ giáo dục New Zealand tìm kiếm cơ hội ở Việt Nam","description":"Ngày 12 - 15/11 vừa qua, đoàn các công ty công nghệ giáo dục hàng đầu của New Zealand đã đến Việt Nam, nhằm tìm hiểu về môi trường giáo dục số và mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm - dịch vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doanh-nghiep-cong-nghe-giao-duc-new-zealand-tim-kiem-co-hoi-o-viet-nam-2221500.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/doanh-nghiep-cong-nghe-giao-duc-new-zealand-tim-kiem-co-hoi-o-viet-nam-270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T09:15:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221400","title":"Vụ nam sinh Hà Nội bị nhóm bạn thúc vùng nhạy cảm vào cột: Phê bình hiệu trưởng","description":"Liên quan đến vụ việc nam sinh Hà Nội bị nhóm bạn thúc vùng nhạy cảm vào cột ở sân trường, UBND huyện Ứng Hòa đã phê bình hiệu trưởng Trường THCS Hòa Nam, chủ tịch xã và trưởng phòng GD-ĐT huyện.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-nam-sinh-bi-nhom-ban-thuc-vung-nhay-cam-vao-cot-phe-binh-hieu-truong-2221400.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/vu-nam-sinh-ha-noi-bi-nhom-ban-thuc-vung-nhay-cam-vao-cot-phe-binh-hieu-truong-1603.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221394","title":"ĐH Đà Nẵng xây dựng đề án phát triển thành ĐH quốc gia","description":"Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đang tập trung thực hiện đề án phát triển thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dh-da-nang-xay-dung-de-an-phat-trien-thanh-dh-quoc-gia-2221394.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dh-da-nang-xay-dung-de-an-phat-trien-thanh-dh-quoc-gia-1578.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221267","title":"Trường đại học 'tranh nhau' xứng đáng lọt danh sách trọng điểm quốc gia","description":"Đại diện nhiều trường đại học cho rằng trường mình xứng đáng lọt vào danh sách các trường trọng điểm ngành quốc gia với những lý lẽ riêng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-dai-hoc-tranh-nhau-xung-dang-lot-danh-sach-trong-diem-quoc-gia-2221267.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/truong-dai-hoc-tranh-nhau-xung-dang-lot-danh-sach-trong-diem-quoc-gia-1127.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221270","title":"Tiến sĩ bằng giả dạy 6 năm ở một đại học, nhà trường lên tiếng","description":"Ông Nguyễn Trường Hải - người dùng bằng tiến sĩ giả ngành Khoa học máy tính của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, từng có 6 năm giảng dạy tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tien-si-gia-day-6-nam-o-truong-dh-cong-nghe-tp-hcm-2221270.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tien-si-bang-gia-day-6-nam-o-mot-dai-hoc-nha-truong-len-tieng-1103.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T17:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221220","title":"Hơn 100 học sinh nguy cơ không có điểm tổng kết do thầy nghỉ dạy, trường nói gì?","description":"Do thiếu giáo viên tiếng Anh, từ đầu năm học đến nay, hơn 100 học sinh Trường Tiểu học và THCS Cao Sơn, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) không được học môn Ngoại ngữ, nguy cơ không có điểm tổng kết.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hon-100-hoc-sinh-nguy-co-khong-co-diem-tong-ket-do-thay-nghi-day-truong-noi-gi-2221220.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/hon-100-hoc-sinh-nguy-co-khong-co-diem-tong-ket-do-thay-nghi-day-truong-noi-gi-996.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T16:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221684","title":"Tập huấn về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy cho học sinh Hà Nội","description":"Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) vừa tổ chức chương trình tập huấn ở các trường học địa bàn Hà Nội, nhằm giúp các học sinh nắm vững kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đề phòng cháy nổ…","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tap-huan-ve-an-toan-dien-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-ha-noi-2221684.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tap-huan-ve-an-toan-dien-phong-chay-chua-chay-cho-hoc-sinh-ha-noi-936.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214343","title":"Mất tay phải trong tai nạn, thầy giáo luyện viết tay trái để đứng lớp hơn 30 năm","description":"TRUNG QUỐC - Mất cánh tay phải sau vụ tại nạn giao thông ở tuổi 21, thầy giáo Tôn Tăng Cần Trường Trung học số 3 huyện Hiến (Thương Châu, Hà Bắc) quyết tâm học viết bằng tay trái để quay lại bục giảng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thay-giao-mot-tay-hon-30-nam-dung-lop-trong-ky-uc-hoc-tro-va-dong-nghiep-2214343.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thay-giao-mot-tay-hon-30-nam-dung-lop-trong-ky-uc-hoc-tro-va-dong-nghiep-922.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T15:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217569","title":"Mô hình trường học miễn phí ở Thụy Điển bị trục lợi, lạm phát điểm số","description":"THỤY ĐIỂN - Bộ trưởng trường học nước này tuyên bố trường học miễn phí là “thất bại hệ thống”, bị trục lợi, gây lạm phát điểm số, trong đó giáo viên cho điểm học sinh quá cao - tạo ra sự mất cân bằng trên toàn hệ thống.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mo-hinh-truong-hoc-thuy-dien-mien-phi-bi-truc-loi-lam-phat-diem-so-2217569.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mo-hinh-truong-hoc-mien-phi-o-thuy-dien-bi-truc-loi-lam-phat-diem-so-653.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T11:33:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220778","title":"Công an điều tra việc bảng led một trường học xuất hiện dòng chữ lạ","description":"Cơ quan chức năng ở tỉnh Bình Định đang điều tra việc bảng led Trường THCS Nhơn Bình chạy dòng chữ lạ, không đúng các câu khẩu hiệu của trường.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-dieu-tra-viec-bang-led-mot-truong-hoc-xuat-hien-dong-chu-la-2220778.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/cong-an-dieu-tra-viec-bang-led-mot-truong-hoc-xuat-hien-dong-chu-la-1093.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T16:47:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220764","title":"Toyota đồng hành cùng sinh viên - mở cánh cửa tương lai","description":"Xác định “con người là gốc rễ cho sự phát triển của đất nước”, Toyota không chỉ tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh mà còn nỗ lực đóng góp cho công tác giáo dục đào tạo, góp phần mang đến nguồn nhân lực chất lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toyota-dong-hanh-cung-sinh-vien-mo-canh-cua-tuong-lai-2220764.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/toyota-dong-hanh-cung-sinh-vien-mo-canh-cua-tuong-lai-1051.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T16:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220768","title":"29 học sinh đau bụng, buồn nôn sau ăn kẹo lạ mua ở cổng trường","description":"Sau khi ăn kẹo lạ mua ở cổng trường, 29 học sinh tại huyện Bình Liêu, Quảng Ninh có biểu hiện ngộ độc như đau bụng, buồn nôn.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/29-hoc-sinh-o-quang-ninh-dau-bung-buon-non-sau-khi-an-keo-la-2220768.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/29-hoc-sinh-dau-bung-buon-non-sau-an-keo-la-mua-o-cong-truong-1060.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T16:11:24","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

