Tiếng cầu cứu giữa đêm mưa xối xả và phút trải lòng của công an xã vùng biên

Tiếng cầu cứu nơi biên viễn

19h tối 10/7, giữa cơn mưa rừng Tây Bắc xối xả, điện thoại của Thượng úy Lý Mạnh Cường, Trưởng công an xã Mù Cả, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) reo lên. Đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ bản Mô Su cầu cứu khi con trai đang nguy kịch vì cơn đau bụng dữ dội.

Cuộc điện thoại vừa dứt, 2 chiến sĩ Công an xã Mù Cả nhận lệnh nổ máy ô tô tải do Bộ Công an cấp, tiến thẳng bản Mô Su để đưa thiếu niên 15 tuổi đến trung tâm huyện Mường Tè cấp cứu.

Cung đường dài 70km nối từ xã Mù Cả đến Trung tâm y tế huyện Mường Tè nổi tiếng với những khúc cua tử thần. Trong mưa lớn, đường càng thêm trơn trượt, dọc 2 bên là những quả đồi no nước có thể ụp xuống bất cứ lúc nào.

Công an xã Mù Cả đưa người dân đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Hơn 2 tiếng đi xuyên cơn mưa, băng qua cung đường trơn trượt, hiểm trở, nhiệm vụ đặc biệt của Công an xã Mù Cả hoàn thành khi đưa người dân đến cấp cứu thành công tại Trung tâm y tế thị trấn.

Được cứu sống trong gang tấc, "món quà" mà gia đình người thiếu niên dành tặng Công an xã Mù Cả là lá thư tay cảm ơn. Tiếng lành vang xa, câu chuyện băng rừng cứu dân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mù Cả đã chạm đến trái tim của nhiều người dân cả nước. Vì thế, sáng 16/8, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, thừa ủy quyền Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trao tặng Bằng khen cho tập thể Công an xã Mù Cả.

Mô tả khó khăn của xã Mù Cả, Thượng úy Cường ngắn gọn: "Mù Cả là xã biên giới, diện tích rộng bằng 1/2 tỉnh Bắc Ninh. Xã có 80% hộ nghèo, cận nghèo. Địa bàn rộng, nhưng toàn xã có vỏn vẹn 6 cán bộ công an chính quy nắm địa bàn".

Công an xã Mù Cả đồng hành cùng người dân vùng biên từ cấy lúa đến dọn dẹp lạt lở

Theo ông Cường, nhiệm vụ cứu dân trong đêm mưa là một trong hàng trăm, hàng nghìn công việc hàng ngày, hàng tháng mà lực lượng công an chính quy về xã thực hiện.

"Màu xanh quân phục của chúng tôi có mặt giúp người dân từ những công việc giản dị như cấy lúa, gieo trồng trên đồi hay những lần giúp dựng lại nhà dân bị thiên tai phá hủy, tải lương thực cứu trợ cho bà con bản nghèo bị cô lập...", Thượng úy Lý Mạnh Cường chia sẻ.

Trăn trở giữa "kinh đô" của người La Hủ

Nằm cách xã Mù Cả hơn 100km xuôi về hướng trung tâm huyện Mường Tè, xã Bum Tở được biết đến là "kinh đô" của người La Hủ khi có đến 3.000 dân (chiếm 1/3 số người La Hủ của cả nước).

Một sáng đầu tháng 8, khi thấy Trung tá Phạm Ngọc Thỉnh, Trưởng Công an xã Bum Tở về thăm, anh Ky Giò Xá (bản Phìn Khò) cất tiếng sang sảng "chào cán bộ, mời cán bộ uống nước".

Bên trong căn nhà 3 cứng được Bộ Công an cấp gần như không có một vật dụng gì đáng giá. Buổi sáng của gia đình anh Xá và nhiều người dân Bum Tở thường bắt đầu bằng khói thuốc lào, rượu trắng rồi say sưa cả ngày.

Trung tá Phạm Ngọc Thỉnh cho biết, ngoài rượu và thuốc lào, toàn xã Bum Tở có đến 136 người nghiện ma túy.

Trung tá Phạm Ngọc Thỉnh xuống nắm bắt đời sống dân bản Phìn Khò. Ảnh: Lê Anh Dũng

"6h sáng mỗi ngày, đều đặn có khoảng hơn 40 người nghiện tập trung tại điểm bản Phìn Khò để nhận cấp methadone (thuốc dùng cai nghiện ma tuý-PV)", Trung tá Thỉnh cho biết.

Bum Tở đối mặt với cái nghèo suốt nhiều năm. Cùng với việc xuất hiện nhiều người nghiện ma túy, xã phát sinh trộm cắp vặt.

Nhận nhiệm vụ tại Bum Tở gần một năm, Trung tá Phạm Ngọc Thỉnh cho biết, đơn vị xác định mục tiêu phải đảm bảo trật tự tại cơ sở. Việc đảm bảo trật tự bắt đầu từ việc gần dân để cùng tìm giải pháp thoát nghèo.

Dự án xây nhà của Bộ Công an giúp người dân xã Bum Tở có tổ ấm khang trang. Ảnh: Lê Anh Dũng

Để gần dân, cán bộ chiến sĩ Công an xã Bum Tở giữ chặt mối liên hệ với người có uy tín tại địa phương. Họ là các trưởng bản, già làng, có sức thuyết phục đối với số đông người dân bản địa.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự quyết liệt của lực lượng công an chính quy, toàn xã Bum Tở giảm đối tượng nghiện từ 136 xuống còn 113 người. Số giảm này là do các đối tượng bị bắt hoặc phải đi cai nghiện bắt buộc.

Trưởng bản Phìn Khò Phùng Giò Xó chia sẻ, từ ngày có lực lượng công an chính quy về xã, người dân được tuyên truyền phổ biến pháp luật nhiều hơn, từ đó nhận thức của người dân thay đổi rõ rệt.

Công an vận động người dân hạn chế uống rượu. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thượng tá Lù Văn Hoàn, Trưởng Công an huyện Mường Nhé cho VietNamNet biết, xét về diện tích cấp huyện, Mường Tè có diện tích lớn thứ 2 cả nước. Huyện có 12 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 6 xã biên giới với tổng đường biên với Trung Quốc kéo trải dài hơn 130km.

Việc bố trí công an chính quy về xã, theo ông Hoàn đã mang đến những kết quả tích cực. Nổi bật nhất là việc nắm bắt tình hình cơ sở sâu sát hơn. Hình ảnh lực lượng công an thêm gần dân và được nhân dân tin yêu. Từ đó tạo thế trận lòng dân trong việc đấu tranh với các loại tội phạm.

Thượng tá Lù Văn Hoàn trao đổi với VietNamNet. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo ông Hoàn, những khó khăn như thiên tai, dịch bệnh hay địa hình hiểm trở, tà đạo xâm nhập... càng tôi luyện cho cán bộ chiến sĩ thêm kinh nghiệm, các cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Thống kê của Công an tỉnh Lai Châu, đến tháng 6/2022, toàn tỉnh có 553 cán bộ công an xã, thị trấn. Về án ma túy, lực lượng này trực tiếp bắt 225 vụ, phối hợp bắt 85 vụ, 90 đối tượng phạm tội. Ngoài ra, Công an xã tiếp nhận 630 tin phản ánh tình hình an ninh, trật tự (chuyển cơ quan có thẩm quyền 472 tin, giải quyết 158 tin).