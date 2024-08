Nhận lời mời của đơn vị đăng cai tổ chức cuộc thi, với mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp, pháp luật, lồng ghép chia sẻ những thông điệp ý nghĩa về vai trò của pháp luật với việc duy trì và bảo vệ hoà bình thế giới qua các cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ, có uy tín, quy mô toàn quốc, bà Ngô Quỳnh Hoa, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã tham dự làm giám khảo khách mời, đặt câu hỏi về chủ đề pháp luật cho thí sinh Miss Grand Vietnam 2024.

Tại đêm Chung kết, TS. Ngô Quỳnh Hoa đưa ra câu hỏi cho thí sinh Lê Phan Hạnh Nguyên trong phần thi ứng xử như sau: “Thúc đẩy thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng để duy trì và bảo vệ hoà bình thế giới. Bạn hãy phân tích, làm rõ vấn đề trên?”.

TS. Ngô Quỳnh Hoa – Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đặt câu hỏi. Ảnh: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cung cấp.

Người đẹp Lê Phan Hạnh Nguyên trả lời câu hỏi nhận được bằng song ngữ Việt – Anh với phong thái đầy tự tin. Theo Hạnh Nguyên, thượng tôn pháp luật là nền tảng vững chắc, là kim chỉ nam cho các quốc gia muốn gìn giữ hòa bình.

Trách nhiệm của mỗi quốc gia là tuân thủ Hiến chương của Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế. Khi và chỉ khi tuân thủ những điều này, các quốc gia mới bước vào kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng lâu dài.

Hạnh Nguyên cũng tiếp tục khẳng định niềm tự hào với quê hương Việt Nam, một đất nước thượng tôn pháp luật và yêu chuộng hòa bình, đồng thời, chia sẻ niềm tin mạnh mẽ rằng, nếu như mỗi người dân đều có ý thức thượng tôn pháp luật thì chúng ta sẽ luôn được sống trong nền hòa bình.

TS. Ngô Quỳnh Hoa – Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đặt câu hỏi. Ảnh: Ban Tổ chức Miss Grand 2024

Đây là sự tiếp nối định hướng trong việc lồng ghép công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật tới cộng đồng, đặc biệt các bạn trẻ tại các sự kiện lớn quy mô quốc gia của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

Điều này không chỉ là tâm huyết, mong muốn của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban Tổ chức trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn, hòa bình tới cộng đồng, mà còn là việc nâng cao ý thức tuân theo pháp luật của mỗi người dân. Từ đó, góp phần lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội về tinh thần thượng tôn pháp luật, kiến tạo cuộc sống lành mạnh, ổn định, văn minh và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, dân tộc Việt Nam.

TS. Ngô Quỳnh Hoa và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trao giải Thuyết trình hòa bình cho thí sinh Khuất Nguyễn Bảo Châu. Ảnh: Ban Tổ chức Miss Grand 2024

Sau khi cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng cả quá trình dự thi và phần thể hiện của các thí sinh tại đêm Chung kết, người đẹp Võ Lê Quế Anh đến từ Quảng Nam đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam năm 2024 - Miss Grand Vietnam 2024.

Ban tổ chức trao danh hiệu Á hậu 1 cho Lê Phan Hạnh Nguyên và danh hiệu Á hậu 2 thuộc về Vũ Thị Thu Hiền. Danh hiệu Á hậu 3, 4 lần lượt trao cho Lâm Thị Bích Tuyền và Phạm Thị Ánh Vương.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: Best in troduction award - phần hô tên ấn tượng (Nguyễn Vĩnh Hà Phương), Best in swimsuit do ban giám khảo bình chọn (Trần Hồng Ngọc), giải thưởng do khán giả bình chọn - Best in swimsuit by fan vote (Nguyễn Thị Hương Lan); Best in evening gown - trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất (Bùi Lý Thiên Hương), Best introduction video - Video giới thiệu hay nhất (Lâm Thị Bích Tuyền), Best catwalk (Trần Thị Thùy Trâm), Miss Fashion (Nguyễn Đặng Huyền Trang), Grand voice award (Vũ Thị Thu Hiền), Thuyết trình về hòa hình (Khuất Nguyễn Bảo Châu)…