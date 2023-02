Tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Sáng 22/2, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Chương trình hành động số 26 của Tỉnh ủy (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) là kết tinh trí tuệ, là ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định đường lối, tư duy mới, bước đột phá của Đảng ta trong lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, gắn với bối cảnh khu vực, thế giới và hội nhập quốc tế. Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 8, Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành Chương trình hành động số 26 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bình Thuận đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện; đã phát huy sức mạnh quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đánh giá sâu kỹ, toàn diện những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những mặt chưa làm được, những hạn chế, khuyết điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và khó khăn, vướng mắc; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cho biết, 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và Chương trình hành động số 26-NQ/TU của Tỉnh ủy, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền các cấp được tiến hành đồng bộ đến cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang các cấp; qua đó, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh được nâng lên. Nền kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân 7,64%/năm.

Tỉnh Bình Thuận đã chú trọng huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn kết với các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đã bố trí 29.510 tỷ đồng vốn đầu tư công để đầu tư các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Đời sống của đại bộ phận Nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cùng với đó thực hiện tốt xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao, triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Bên cạnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bình Thuận, cũng như lực lượng vũ trang của tỉnh đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và Chương trình hành động số 26 của Tỉnh ủy (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cho rằng việc quán triệt, tổ chức thực hiện vẫn còn nhiều mặt chưa sâu, chưa tạo sự bức phá nổi trội về kinh tế gắn với quốc phòng an ninh của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Bình Thuận tiếp tục thực hiện tốt nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cùng các đề án của tỉnh để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng lĩnh vực, đảm bảo mỗi bước phát triển là một bước củng cố quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo tình hình trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh… để từ đó có phương án ứng phó phù hợp trên từng lĩnh vực cụ thể. Tỉnh cũng cần nâng cao tính chủ động, thích ứng, linh hoạt, tính khả thi và đặt ra nền móng về chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược an ninh mạng…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu rõ ở đâu có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đều phải có sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự vận hành của hệ thống chính trị, vai trò của đội ngũ của cán bộ đảng viên và người dân, do đó, tỉnh cần tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Hệ thống chính trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân và biên phòng toàn dân; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh…

Đối với các kiến nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị tỉnh Bình Thuận hoàn thiện các kiến nghị để Đoàn công tác tổng hợp trình Trung ương xem xét, giải quyết./..

Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam