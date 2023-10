The Gilt Club có trụ sở tại St James (Anh), được thành lập với mục đích ban đầu là cung cấp quyền tiếp cận các tài sản mang tính độc quyền nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hiện câu lạc bộ đã mở rộng phạm vi trao đổi hàng hóa, bao gồm tất cả các loại hàng hóa xa xỉ, giá trị cao.

Sebastian Orr, người đã rời công ty cho thuê biệt thự hạng sang của mình để thành lập The Gilt Club vào năm 2017, giải thích: “Bên cạnh khả năng cung cấp những bất động sản cá nhân tốt nhất, tài sản trong danh mục của chúng tôi còn gồm cả máy bay, siêu du thuyền và thậm chí cả đồ dùng cá nhân”.

Sebastian Orr là Giám đốc điều hành và người sáng lập The Gilt Club.

Phương thức hoạt động của The Gilt Club khá đơn giản: Các thành viên cung cấp danh sách tài sản riêng của họ - đó có thể là một biệt thự hạng sang hay những ngôi nhà bằng đá ở nông thôn, một căn nhà gỗ ở trong rừng hay một chiếc du thuyền ở Địa Trung Hải - để đổi lấy quyền tiếp cận những tài sản tương tự của các thành viên khác.

Chương trình trao đổi hoạt động trên hệ thống tính điểm và chỉ khi có sự khác biệt quá lớn về giá trị tài sản được giao dịch thì tiền mới được sử dụng làm công cụ thứ yếu.

Kinross House ở Scotland là một trong những tài sản của thành viên The Gilt Club.

Rất ít thành viên sử dụng The Gilt Club như một công cụ kiếm tiền, mà hầu hết đều coi đó là một cách để tránh những rắc rối và chi phí cho các công ty môi giới.

Đặc biệt, các thành viên có được quyền tiếp cận những tài sản “độc nhất vô nhị” mà thường không bao giờ xuất hiện trên thị trường.

Khi đề cập đến việc cung cấp danh sách tài sản của mình, các thành viên The Gilt Club luôn rất yên tâm vì biết rằng họ đang trao đổi với một nhóm đáng tin cậy, gồm những người có cùng đẳng cấp, đã được sàng lọc kỹ lưỡng”.

Các thành viên có thể tận hưởng trải nghiệm độc đáo, sang trọng tại nhà riêng của nhau.

Thay vì tính phí hoa hồng cho mỗi lần trao đổi, The Gilt Club tính phí thành viên hàng năm là 5.000 bảng Anh.

Để tiến hành trao đổi tài sản, các thành viên sẽ gửi bản mô tả ngắn gọn về tài sản của họ cùng với một số hình ảnh, sau đó The Gilt Club sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp và thăm quan tài sản đó. Do đã có kinh nghiệm định giá dày dặn, The Gilt Club có thể biết gần như ngay lập tức tài sản đó có phù hợp để trao đổi công bằng hay không.

Các loại tài sản không nhất thiết phải có giá trị cao mới được chấp nhận, miễn là chúng bảo đảm tính độc nhất. Việc trao đổi được thực hiện trực tiếp giữa các thành viên, không có bên thứ ba tham gia. Các thành viên có quyền xem xét tiểu sử của thành viên dự kiến trao đổi tài sản và quyết định xem họ có muốn tiến hành giao dịch.

Nếu cuộc giao dịch không phù hợp với một bên, The Gilt Club sẽ thay mặt họ từ chối cuộc giao dịch một cách lịch sự.

Tài sản của thành viên The Gilt Club nằm ở khắp châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ và Caribe.

Danh mục tài sản hiện có của The Gilt Club trải dài từ châu Âu đến Caribe, qua châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Đó có thể là những hòn đảo tư nhân rất nổi tiếng ở Maldives hay một căn penthouse nhìn xuống bãi biển Leblon tuyệt đẹp ở Rio de Janeiro (Brasil).

(Theo Privatefly)