Ngày 21/9, ông Lê Anh Kiệt, trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, clip một thanh niên đòi thu mỗi người khách 100.000 đồng khi chụp hình tại đồi chè Cầu Đất (xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) xuất hiện trên mạng xã hội TikTok là sản phẩm dàn dựng.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải đã nhận rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận tiêu cực về con người và du lịch Đà Lạt.

Đội An ninh Công an thành phố vừa phối hợp Công an xã Trạm Hành (thành phố Đà Lạt) làm việc với H.N.M (sinh năm 1999), để làm rõ hành vi đăng tải video có nội dung sai sự thật trên không gian mạng. Đoạn clip dàn dựng do M. đăng tải đang được lan truyền trên mạng xã hội Tiktok, nhận được lượng xem lớn, gây ảnh hưởng tới ngành du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng).

Qua làm việc, M. thừa nhận, khoảng 4h sáng ngày 19/9, M. lái xe ô tô chở theo P.T.T.N. (26 tuổi) và P.T.T.B. (27 tuổi), đều ngụ tỉnh Đồng Nai đến khu vực xã Trạm Hành, TP Đà Lạt với mục đích đi "săn mây". Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, M. lái xe đến khu vực gần địa điểm du lịch “Thiên đường săn mây” thì có một thanh niên nói với nhóm M “vé vào là 120 nghìn đồng”. Thấy giá cao, M. cùng 2 người bạn trở lại khu vực đồi chè Cầu Đất chụp ảnh.

Hình cắt từ clip

Để có video đăng lên Tiktok, M. đã nhờ hai nữ du khách trẻ tuổi không quen biết tham gia quay video "giấu mặt". Sau đó, M nhờ bạn gái là P.T.T.N thực hiện quay video bằng điện thoại của M., nội dung “dàn dựng” chuyện thu tiền của khách để được vào chụp ảnh tại vườn chè.

Trong video, 4 du khách đang đứng ngoài đường chụp hình có hậu cảnh là vườn chè thì xuất hiện một nam thanh niên (là M.) xưng là chủ vườn, đòi thu của mỗi người 100.000 đồng. Do nhóm khách không đồng ý nên hai bên đã xảy ra cãi vã.

Cùng ngày, đoạn video này được M. đăng tải trên tài khoản mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Làm việc với cơ quan chức năng, H.N.M thừa nhận, video M. đăng tải trên tài khoản TikTok “bonghanna0405” (ngày 19/9/2022) hoàn toàn sai sự thật. Sau khi được giải thích các quy định của pháp luật, M. nhận thức được hành vi vi phạm của mình và cam kết không tiếp tục tái phạm.

Cơ quan chức năng sau đó xác định clip chỉ là sản phẩm dàn dựng; đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi vi phạm của M.

Điều đáng nói, cách đây chưa đầy một tháng, Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với H.N.M, chủ tài khoản TikTok “H.M”, người đăng tải video kỳ thị, xúc phạm người miền Trung trên mạng xã hội. M. từng xây dựng, chỉnh sửa, cắt ghép nhiều clip có nội dung sai sự thật khác nhau đăng tải trên TikTok.