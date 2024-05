Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát đi thông báo truy tìm 2 đối tượng gồm: Trần Duy Linh (28 tuổi, ngụ quận 3) và Hoàng Tuấn Việt (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) vì bị cho là có liên quan đến vụ “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới” xảy ra tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình.

Trước đó, giữa tháng 10/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Ngô Thạch Hảo (34 tuổi, quê Long An) về tội danh nói trên.

Đối tượng Ngô Thạch Hảo cùng tang vật. Ảnh: CACC

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/10/2022, khi lực lượng Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất làm nhiệm vụ đã phát hiện Ngô Thạch Hảo vừa nhập cảnh từ chuyến bay từ Singapore về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra. Công an phát hiện và tiến hành thu giữ 246 chiếc ĐTDĐ hiệu IPhone chứa trong 1 valy và 1 túi xách của Hảo.

Khi bị tạm giữ để điều tra, Hảo khai là nhận vận chuyển lô hàng ĐTDĐ IPhone cho một người khác về Việt Nam để nhận tiền công. Hảo còn thừa nhận, trong vòng một tháng trước đó đã sang Singapore 12 lần để chuyển hàng về.

Tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố Hảo về tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới”.

Khi mở rộng điều tra, công an xác định 2 đối tượng gồm Trần Duy Linh và Hoàng Tuấn Việt có liên quan.

2 đối tượng đang bị truy tìm gồm Trần Duy Linh (trái) và Hoàng Tuấn Việt (phải)

Cơ quan CSĐT phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành trích xuất hình ảnh camera an ninh tại sân bay.

Qua đó, công an phát hiện Linh và Việt nhập cảnh chung với Hảo từ Singapore về Việt Nam trong ngày 5/10. Các đối tượng này có cất giấu 2 vali và 2 ba lô tại kho hành lý thất lạc tại sân bay. Khi kiểm tra các vali và ba lô, công an phát hiện bên trong có chứa 463 chiếc ĐTDĐ hiệu IPhone các loại.

Tổng tang vật thu giữ trong vụ việc là hơn 700 chiếc ĐTDĐ hiệu IPhone, qua giám định có giá trị trên 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã mời Linh và Việt lên làm việc nhưng 2 đối tượng này không có mặt ở địa phương, đi đâu không rõ. Vì vậy mới đây, Cơ quan CSĐT đã phát đi thông báo truy tìm 2 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.