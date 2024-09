Thông tin trên được bà Lê Thị Tuyết Nhung - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long - cho biết vào chiều nay (25/9).

Trước đó, hôm 13/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn BoHsing (Khu Công nghiệp Hòa Phú - huyện Long Hồ). Chi cục cùng các đơn vị chức năng đến lấy mẫu để kiểm tra. Có 14 mẫu thức ăn được lấy, gửi đến Viện Y tế công cộng TPHCM kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy 7/14 mẫu chứa chất gây ngộ độc thực phẩm có trong thức ăn do các vi sinh vật Bacillus cereus, E.Coli, Salmonella spp gây ra. Những vi sinh vật này có trong các món bắp xào củ cải thịt nạc, đậu hũ chiên, bắp xào chay, đùi gà chiên nước mắm, thịt heo xào đậu, cà rốt, rau xà lách, dưa leo, cà chua, trái cây (táo, chuối).

Chi cục An toàn vệ sinh tỉnh Vĩnh Long đề xuất phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn BoHsing từ 160-200 triệu đồng do "Chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên (đối với tổ chức)”.

Xử phạt hộ kinh doanh Hồng Phát do ông Lê Quí Long (đơn vị cung cấp thêm món ăn với số lượng suất ăn như trên) làm chủ hộ với 3 mức phạt gồm: từ 80-100 triệu đồng do "Chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên (đối với cá nhân)"; từ 1-3 triệu đồng do "Không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn"; từ 3-5 triệu đồng do "Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng lưu mẫu".

Công nhân của Công ty BoHsing nằm tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hòa Phú hôm 13/8. Ảnh: H.T.

Như VietNamNet đưa tin, trưa ngày 12/8, Công ty TNHH BoHsing tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" cho 1.500 đoàn viên, người lao động. Sau khi ăn, nhiều công nhân có triệu chứng chóng mặt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy…

Có 287 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 221 ca nhập viện. Những người này sau đó đã xuất viện, tình trạng sức khỏe ổn định.