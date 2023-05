Cuộc thi UOB Painting of the Year dành cho tất cả công dân thường trú tại Việt Nam, thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 6/8/2023, tham gia hoàn toàn miễn phí. Hội đồng giám khảo sẽ đánh giá các tác phẩm dựa trên tiêu chí: thông điệp, tính sáng tạo, bố cục và kỹ thuật. Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam nhận được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và cơ hội tranh giải UOB Painting of the Year Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô-la Singapore; có cơ hội được lựa chọn tham gia chương trình lưu trú 1 tháng tại Bảo tàng Nghệ thuật Châu Á Fukuoka ở Nhật Bản. Những tác phẩm đoạt giải được trưng bày trong cuộc triển lãm mở cho cộng đồng tại TP.HCM vào tháng 10/2023.