Sáng 5/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong phân của hai trẻ bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc Trung thu tại chung cư Palm Heights.

Theo đó, 2 bệnh nhi là anh em ruột (12 tuổi và 6 tuổi), quốc tịch Nga, sinh sống tại chung cư Palm Heights. Tối 29/9, các em đã tham dự tiệc và ăn nhiều loại thực phẩm.

Đến ngày 1/10, hai em được đưa đi khám tại Phòng khám đa khoa số 3 thuộc Công ty cổ phần Phòng khám Gia đình TP.HCM (tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) sau khi có triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy, nghi ngộ độc đêm Trung thu.

Cụ thể, bệnh nhi nam 6 tuổi bị đau bụng, tiêu chảy, được chẩn đoán viêm dạ dày ruột, nghi ngờ viêm ruột trực khuẩn. Bé được xử trí truyền dịch tại phòng khám và chỉ định xét nghiệm PCR phân. Kết quả xét nghiệm dương tính với Salmonella, Ct = 28,2.

Bệnh nhi nam 12 tuổi bị đau bụng nhiều, sốt, tiêu chảy, xét nghiệm máu có bạch cầu tăng cao, CRP tăng. Kết quả siêu âm bụng ghi nhận bị viêm ruột, xét nghiệm PCR phân cũng cho kết quả dương tính với Salmonella, Ct=31,1. Hiện nay, sức khỏe của 2 trẻ đã phục hồi tốt.

Vi khuẩn Salmonella cũng là thủ phạm khiến hàng trăm học sinh ở Nha Trang ngộ độc thực phẩm, trong đó một bé tử vong vào tháng 11/2022.

Đoàn công tác Sở Y tế TP.HCM làm việc với Bệnh viện Lê Văn Thịnh ngày 3/10. Ảnh: SYT.

Trước đó, Sở Y tế TP.HCM nhận định vụ việc tại chung cư Palm Heights là trường hợp ngộ độc thực phẩm hàng loạt, diễn biến phức tạp, khả năng cao là do bánh su kem đã bị nhiễm khuẩn. Hiện 17 người còn nằm viện vì ngộ độc sau ăn bánh đêm Trung thu.

Bác sĩ Bạch Văn Cam, cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết có 2 nhóm tác nhân thường gặp gây ra ngộ độc thực phẩm. Nếu các triệu chứng ngộ độc xuất hiện sớm trước 6 giờ sau khi ăn, thường là do độc tố enterotoxin của vi khuẩn tụ cầu. Nếu các triệu chứng xuất hiện muộn, thường do cơ thể bị nhiễm khuẩn do tác nhân salmonella spp gây ra.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 29/9, chung cư Palm Heights (TP Thủ Đức) tổ chức Trung thu cho các cháu là con của cư dân và nhân viên sinh sống tại chung cư. Một hộ kinh doanh tại chung cư đã tài trợ hơn 200 phần bánh su kem cho chương trình. Ban quản lý chung cư phát cho khoảng 200 người, còn dư khoảng 10 bánh phát cho nhân viên.

Tại chương trình đêm Trung thu, bà Phan Thị Út (quê Cà Mau, tạm trú tại TP.HCM) là nhân viên vệ sinh của chung cư, nhận phần quà gồm 5 bánh su kem.

Khoảng 16h ngày 30/9, bà Út mang bánh về nhà trọ ăn cùng hai con. Sáng sớm ngày 1/10, bà Út cùng 2 con (trong đó có bé P.N.Q) bị nôn ói, tiêu chảy. Trong ngày 1/10, chồng bà Út đưa con đi khám tại một phòng khám tư, được chẩn đoán theo dõi nhiễm siêu vi, rối loạn tiêu hóa và được kê đơn thuốc về điều trị tại nhà.

Tuy nhiên, tình trạng của bé P.N.Q không giảm. Khoảng 17h45 cùng ngày, bé Q. được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám. Bác sĩ cho đơn thuốc về nhà theo dõi. Đêm cùng ngày, bé được chuyển vào cấp cứu với tình trạng tím tái toàn thân, xác định đã tử vong ngoài viện.

Cùng thời điểm, các hộ dân trong chung cư cũng phản ánh tình trạng một số trẻ nhỏ và người lớn bị ói, tiêu chảy, sốt nghi do ăn bánh su kem. Khoảng 50 người có triệu chứng, 19 trường hợp phải nhập viện trong những ngày qua.