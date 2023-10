Liên quan đến vụ 50 người đau bụng, tiêu chảy và 1 bé gái tử vong do ngộ độc, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất bánh, hiện chưa ghi nhận sai phạm. Đến ngày 5/10, vẫn còn 17 trẻ điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân vụ ngộ độc đêm Trung thu có khả năng cao do bánh su kem ăn trong buổi tiệc bị nhiễm khuẩn. Kết quả cấy mẫu bệnh phẩm của 2 bệnh nhi tại một phòng khám tư cho thấy có vi khuẩn Salmonella. Mẫu bánh còn dư đã được lấy để kiểm nghiệm.

Chia sẻ với báo chí, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết vẫn đang chờ các kết quả kiểm nghiệm liên quan.

"Chúng ta cần chờ cơ quan chức năng kết luận chính thức vụ việc, bánh su kem nghi nhiễm khuẩn ở khâu nào, để từ đó khắc phục, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Tại thời điểm này, tôi đánh giá nguy cơ mới chỉ phát hiện ở khâu bảo quản", bà Lan nói.

Bà Phạm Khánh Phong Lan trong một buổi họp báo. Ảnh: GL.

Trưởng ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM phân tích hơn 200 chiếc bánh su kem được xưởng sản xuất trong ngày, đóng gói riêng từng chiếc, phân phối đến cửa hàng. Bánh được người mua lấy từ cửa hàng lúc 10h (ngày 29/9), đến chiều tối mới mở tiệc. Suốt khoảng thời gian này, bánh su kem được lưu trữ trong quán cà phê của người đặt mua.

“Trong quán cà phê bật máy lạnh, thông thường cao hơn 20 độ. Đây cũng là một nguy cơ đối với bảo quản bánh su kem. Bánh mà bé 6 tuổi ăn (đã tử vong) bị 2 lần nguy cơ: để ở quán cà phê và qua đêm ở nhà trọ, không trữ lạnh. Ngộ độc xảy ra trên trẻ nhỏ, sức khỏe yếu ớt nên hậu quả nghiêm trọng hơn”, bà Lan chia sẻ suy đoán của mình.

Điểm khó khăn là thời gian lấy mẫu kiểm nghiệm quá muộn. Đêm tổ chức tiệc Trung thu là ngày 29/9 nhưng đến tận ngày 3/10, cơ quan chuyên môn mới lấy 2 bánh su kem còn dư của cư dân và bánh lưu mẫu của công ty (sản xuất ngày 29/9) đưa đi kiểm nghiệm.

Bà Lan cho rằng kết quả sẽ không chính xác 100% vì bánh su kem là loại thực phẩm ăn trong ngày. Nếu mẫu dương tính cũng khó biết bánh đã nhiễm khuẩn từ lúc xảy ra sự việc hay nhiễm vào những ngày sau đó.

Bé 4,5 tuổi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sau khi ăn bánh su kem. Ảnh: NVCC.

Người đứng đầu Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM nói thêm công ty sản xuất và cung ứng bánh su kem trong vụ việc đã trải qua 3 đợt kiểm tra trong năm 2023. Cụ thể gồm: đợt kiểm tra để thẩm định cấp lại giấy đủ điều kiện an toàn vệ sinh ngày 21/4; đợt kiểm tra khi tham gia sản xuất bánh Trung thu; đợt kiểm tra định kỳ hằng năm.

Ngày 2 và 3/10, Công an TP Thủ Đức, Công an kinh tế, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP đã kiểm tra doanh nghiệp này vì liên quan vụ ngộ độc. Nguyên liệu sản xuất bánh su kem cũng được lấy mẫu để xét nghiệm.

"Chúng tôi sẽ xem xét thêm nhiều khía cạnh như kết quả cấy bệnh phẩm của các bệnh nhân, nhưng thực sự khó khăn. Xảy ra chuyện rất nhanh và dễ, nhưng khi đào lại nguyên nhân phải xem xét thấu đáo ở mọi hướng”, bà Lan nói.