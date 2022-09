Mỹ nam Hollywood diện đồ sexy lưỡng tính gây choáng trên thảm đỏ Venice

Timothée Chalamet, nam diễn viên 27 tuổi từng nổi tiếng với các phim Dune, Don't Look Up Don't Look Up, Call Me by Your Name... trở thành tâm điểm thảm đỏ ngày 2/9 tại LHP Venice 2022 khi xuất hiện với vẻ sexy chưa từng thấy.

Nam diễn viên chọn trang phục màu đỏ rực với áo cổ yếm lạ mắt của nhà thiết kế Haider Ackermann khi dự buổi công chiếu phim Bones and All. Trang phục của Timothée Chalamet được truyền thông nhận định là đã phá vỡ những chuẩn mực phối đồ đơn thuần, xứng đáng là biểu tượng đột phá của thời trang tại Venice.

Diện mạo của Timothée Chalamet 'nhấn chìm' tất cả các ngôi sao khác tham dự sự kiện phim ảnh tại Italy vì anh quá nổi bật, thu hút mọi ống kính.

Nam diễn viên diện quần với chất liệu bóng, áo hở toàn bộ lưng và quàng 1 chiếc khăn đỏ hờ hững để hoàn tất set đồ. Timothée Chalamet diện boot đen kết hợp kính dâm cực kỳ ấn tượng.

Đây là thiết kế mới nhất lấy cảm hứng từ bộ sưu tập trang phục may sẵn Xuân 2018 của Ackermann vốn được các người mẫu nữ mặc.

"Timothée Chalamet là người đàn ông đương đại gợi cảm đặc biệt nhất, không ai có thể quên anh ấy", một fan bình luận về phong cách độc đáo của nam diễn viên trên thảm đỏ.

Timothée Chalamet luôn là ngôi sao tạo sức hút với truyền thông bởi vẻ đẹp trai và phong cách khó trộn lẫn. Năm ngoái anh cũng gây chú ý tại Venice khi ra mắt phim Dune trong bộ vest đen sequin cũng của nhà thiết kế Haider Ackermann.

An Na