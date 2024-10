Uyển Ân trong vai Tú Lạc phim "Cô dâu hào môn". Ảnh: Galaxy

25/10 là ngày ra rạp của hai bộ phim mới gồm bom tấn kinh dị Hollywood Venom: The Last Dance (Venom: Kèo cuối) và phim Việt Ngày xưa có một chuyện tình. Ngay lập tức Cô dâu hào môn - bộ phim do Uyển Ân em gái Trấn Thành đóng chính đã bị thổi bay khỏi vị trí quán quân bảng xếp hạng sau đúng 1 tuần ra rạp.

Dù tính cả các suất chiếu sớm Cô dâu hào môn đã cán mốc 50 tỷ đồng, theo thống kê của Box Office Việt Nam sáng 25/10 nhưng bộ phim đã bị sụt giảm doanh thu quá nhanh ngay ở tuần thứ 2 công chiếu và bị đẩy xuống vị trí thứ 3 phòng vé với doanh thu khá thấp so với hai vị trí đầu bảng.

Theo đó, Venom: The Last Dance (Venom: Kèo cuối) hiện đang đứng vững ở ngôi quán quân phòng vé. Tính cả các suất chiếu sớm tuần trước, phim hiện đạt 12 tỷ đồng và được dự báo sẽ làm mưa làm gió rạp Việt cuối tuần này.

Cảnh trong phim "Venom: Kèo cuối". Ảnh: Galaxy

Venom: Kèo cuối khép lại hành trình của Eddie Brock (Tom Hardy) cùng Venom sau 6 năm. Loạt phim cũng được đánh giá là có chất lượng ổn định bậc nhất Vũ trụ Spider-Man của Sony. Phim nhận được lời khen của giới phê bình sau suất chiếu sớm, được nhận xét là "bữa tiệc dành cho người hâm mộ", "hoành tráng" và là "cái kết phù hợp" cho bộ ba phim Venom.

Ngày xưa có một chuyện tình bắt đầu chiếu sớm ngày hôm nay trước khi công chiếu rộng rãi từ 1/11 nhưng nhanh chóng vượt mặt Cô dâu hào môn để leo lên vị trí top 2 bảng xếp hạng chỉ sau Venom 3.

Ngày xưa có một chuyện tình xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa hai chàng trai và một cô gái từ thuở ấu thơ cho đến khi trưởng thành, phải đối mặt với những thử thách của số phận. Ba nhân vật Vinh, Miền, Phúc đã cùng yêu, cùng bỡ ngỡ bước vào đời, va vấp và trải qua từng ngã rẽ trong cuộc đời. Bộ phim được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, xuất bản lần đầu tiên vào năm 2016 và tái bản đến 20 lần với các phiên bản bìa sách khác nhau cho đến nay.

Cảnh trong phim "Ngày xưa có một chuyện tình". Ảnh: CJ HK

Trong khi đó, phim kinh dị Thái Lan Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 bắt đầu giảm sức hút khi đứng thứ 4 phòng vé hôm nay. Tuy vậy tác phẩm này hiện đã cán mốc doanh thu ấn tượng 83 tỷ đồng tại Việt Nam.

Trailer "Venom: Kèo cuối":