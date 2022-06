Cả chủ tịch và TGĐ cùng xin từ chức, biến động ghế nóng 12 nghìn tỷ

CTCP Xây dựng SCG (SCG) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT/thành viên HĐQT của ông Đỗ Anh Tuấn và ông Lê Văn Nam. Vấn đề này sẽ được ĐHCĐ thường niên 2022 (dự kiến vào 25/6 tới) thông qua và sẽ bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ và pháp luật.

Ông Đỗ Anh Tuấn (1975) được biết đến là Chủ tịch HĐQT của Sunshine Group và nhiều công ty thành viên thuộc tập đoàn này, và hiện là người giàu thứ 3 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ xếp sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trần Đình Long.

Ông Đỗ Anh Tuấn quê gốc Thanh Hóa hiện cũng là phó TGĐ Ngân hàng TMCP Kiên Long, chủ tịch Tập đoàn KSFinance. Ông Tuấn đang sở hữu gần 18 triệu cổ phần KLB, gần 163 triệu cổ phần KSF, 8,5 triệu cổ phần SCG và gần 244 triệu Sunshine Homes (SSH). Tổng số cổ phiếu này có trị giá thị trường hơn 43 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 1,9 tỷ USD).

Đại gia Đỗ Anh Tuấn xin từ nhiệm vị trí chủ tịch SCG.

Trong đơn từ nhiệm, ông Đỗ Anh Tuấn cho biết do kế hoạch công việc thay đổi nên "không thể sắp xếp thời gian để đảm nhận công việc trên cương vị chủ tịch HĐQT của SCG". Trong khi đó, ông Nam từ nhiệm với lý do gia đình và cũng không thể sắp xếp thời gian để đảm nhận công việc.

Cùng với ông Tuấn, ông Nam là cổ sáng lập của SCG. Ông Nam là người từng nhiều năm là phó tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC).

Ông Vũ Anh Phương (1979, thành viên HĐQT độc lập) đã được bổ nhiệm thay ông Nam giữ chức TGĐ SCG. Doanh nghiệp này cũng đã bổ sung 3 phó TGĐ gồm: ông Phan Ích Long, Nguyễn Xuân Anh và Nguyễn Quốc Oanh.

SCG là một doanh nghiệp mới được thành lập hồi đầu 2019 bởi ông Đỗ Anh Tuấn và là đơn vị thành viên thuộc Sunshine Group. SCG là đơn vị thi công loạt dự án lớn của tập đoàn này như tòa tháp đôi Sunshine Horizon ở quận 4, Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Diamond River, Sunshine Crystal River,…

SCG niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX từ 12/4/2021 và có giá tăng mạnh gấp vài lần trong một khoảng thời gian ngắn. Theo bản cáo bạch, chỉ sau 2 năm thành lập, SCG có tổng giá trị các hợp đồng xây dựng ký kết được đã lên tới hơn 12 nghìn tỷ đồng.

Trong bản cáo bạch trước khi niêm yết năm 2021, SCG nuôi tham vọng doanh thu vượt 10 nghìn tỷ sau 2 năm. Đây là mức doanh thu mà các nhà thầu xây dựng lớn nhất thị trường hiện nay như Coteccons và Hòa Bình phải mất rất nhiều năm kinh doanh mới có thể đạt được.

Ông chủ Sunshine Group.

Trong năm 2021, nhóm cổ phiếu xây dựng trở thành một nhân tố mới, cùng với trụ cột là nhóm các cổ phiếu blue-chips góp phần vào sự bùng nổ và những phiên giao dịch trên tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu SCG tăng từ mức 18.000 đồng lên trên 90.000 đồng/cp trong năm 2021.

Cổ phiếu Xây dựng Faros (ROS) của ông Trịnh Văn Quyết khi đã cũng ghi nhận cả chục phiên tăng và có thị giá gấp đôi trong vòng khoảng tháng rưỡi. Cổ phiếu Xây dựng Hòa Bình (HBC) của ông Lê Viết Hải hay Viglacera… cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Nhóm cổ phiếu xây dựng và bất động sản khởi sắc trong năm 2021 sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhưng gần đây, nhóm cổ phiếu này chịu áp lực bán chung trên thị trường và giảm khá mạnh, mất 30-70% tùy từng mã.

Cổ phiếu SCG giảm từ trên 90.000 đồng/cp về mức 66.000 đồng/cp như hiện tại.

Trong quý I/2022, SCG ghi nhận doanh thu thuần 432 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 23% và 37% so với quý I/2021. SCG đặt kế hoạch doanh thu 3.285 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm trước, lãi sau thuế đạt 164 tỷ đồng, khong thay đổi so với năm trước.

Thử thách vùng 1.220-1.225 điểm

Theo VDSC, thị trường nhìn chung vẫn đang diễn biến theo chiều hướng suy yếu, tuy nhiên có diễn biến hồi phục nhanh và bất ngờ sau khi VN-Index giảm về vùng dưới mốc tâm lý 1.200 điểm.

Diễn biến rút chân và đóng cửa phiên 15/6 cao hơn mức giá thấp nhất của phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn đang nỗ lực ngăn đà giảm giá. Dù vậy, thanh khoản chưa nổi trội tương ứng với diễn biến giá, cho thấy tâm lý của thị trường vẫn còn thận trọng. Xét diễn biến cuối ngày, thị trường đang có quán tính hồi phục nên có thể VN-Index sẽ tiến đến và kiểm tra vùng cản 1.220 – 1.225 điểm trong phiên mới, tuy nhiên vẫn cần lưu ý áp lực bán còn tiềm ẩn lớn tại vùng này.

Theo MBS, VN-Index test lại ngưỡng tâm lý 1.200 điểm và hồi trở lại, tương đương mức đáy ngày 23 và 24/5, trong khi đó nhóm cổ phiếu smallcap đã giảm liền 4 phiên và về mức đáy tháng 5. Điều đó có nghĩa là nhiều cổ phiếu đã về mức đáy tháng 5, trong đó nhóm cổ phiếu smallcap đã thủng đáy. Do đó, nhịp giảm khiến VN-Index bị ép qua ngưỡng 1.200 điểm trong phiên hôm nay đã khiến nhu cầu cắt lỗ gia tăng.

Chốt phiên giao dịch 15/6, chỉ số VN-Index giảm 16,38 điểm xuống 1.213,93 điểm. HNX-Index giảm 6,83 điểm xuống 283,25 điểm. Upcom-Index giảm 1,97 điểm xuống 88,65 điểm. Thanh khoản đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, trong đó có 16,5 nghìn tỷ đồng trên HOSE.

V. Hà