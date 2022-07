MU đàm phán Dybala, Ten Hag muốn dứt điểm Ronaldo

MU đàm phán ký Paulo Dybala

MU liên hệ ký Paulo Dybala, hiện là cầu thủ tự do

Theo nhà báo người Italy, Angelo Mangiante, MU đã liên hệ với đại diện của Paulo Dybala để xác định xem liệu chân sút Argentina có quan tâm đến việc chuyển đến Old Trafford vào hè này hay không.

Dybala hiện là cầu thủ tự do sau khi Juventus bất ngờ đổi ý không gia hạn như thỏa thuận đạt trước đó.

Ban đầu Inter Milan được cho chờ sẵn để ký Dybala, nhưng rồi CLB này cũng đã chọn đưa Lukaku trở lại từ Chelsea theo dạng do mượn.

Arsenal cũng quan tâm Dybala, nhưng hiện đã rút lui do thành công việc ký Gabriel Jesus từ Man City.

Hiện có MU nghiêm túc với Paulo Dybala do thiếu các phương án tấn công, sau sự ra đi của Cavani, Juan Mata và Jesse Lingard, trong khi Ronaldo vừa đưa ra yêu cầu rời Old Trafford và lấy “lý do gia đình” hiện vẫn chưa trở lại tập cùng đội.

Erik ten Hag muốn giải quyết nhanh vấn đề Ronaldo

Erik ten Hag không muốn chuyện Ronaldo ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của MU cho mùa giải mới

Các nguồn tin từ Anh cho hay, Erik ten Hag muốn giải quyết nhanh vấn đề Ronaldo để MU hoàn toàn tập trung cho mùa giải mới.

Nhà cầm quân Hà Lan được cho sẵn sàng làm việc cùng Ronaldo. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định việc lựa chọn đội hình dựa vào kết quả trên sân tập, không liên quan đến thành tích hay tiếng tăm của cầu thủ.

Như vậy, không loại trừ việc CR7 sẽ phải ngồi dự bị nếu không chơi tốt trong sơ đồ chiến thuật của Erik ten Hag.

Tuy nhiên, lãnh đạo MU được cho vẫn muốn giữ Ronaldo ở lại.

Erik ten Hag đề nghị vấn đề liên quan đi - ở của Ronaldo nên được CLB giải quyết nhanh chóng, tránh bị ảnh hưởng đến toàn đội trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ibrahimovic ở lại AC Milan thêm 1 mùa

Ibrahimovic có sức ảnh hưởng lớn đến AC Milan cả trên sân và phòng thay đồ

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho hay, Zlatan Ibrahimovic đã quyết định gia hạn hợp đồng với AC Milan.

Như vậy, lão tướng người Thụy Điển sẽ gắn bó với nhà vô địch Serie A thêm 1 mùa nữa, với thỏa thuận có hiệu lực đến tháng 6/2023.

Ibrahimovic dính chấn thương đầu gối, cần 6 đến 7 tháng để bình phục, nhưng anh chấp nhận mức lương thấp hơn.

Tay săn bàn 40 tuổi tùy không còn ra sân đều đặn nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến phòng thay đồ AC Milan, mang đến cho đội sự mạnh mẽ, tinh thần máu lửa.

L.H