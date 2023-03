NĐT ở Việt Nam nhạy cảm với tin đồn quá mức cần thiết Ông Vicente Nguyen, Giám đốc đầu tư (CIO) của AFC Vietnam Fund chia sẻ nhận định với VietNamNet về vấn đề tin đồn trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn gây ra những làn sóng bán tháo và vốn hóa bốc hơi nhiều tỷ USD. - Thị trường chứng khoán Việt Nam liệu có quá nhạy cảm với tin đồn… hay không? Với một thị trường non trẻ như Việt Nam, hầu hết NĐT cá nhân đều không có kinh nghiệm và kiến thức nhất định thì họ phản ứng theo tin đồn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, phải công nhận rằng, NĐT ở Việt Nam lại nhạy cảm với tin đồn quá mức cần thiết. Tôi đã từng chứng kiến nhiều NĐT đặt lệnh bán cổ phiếu ngay lập tức khi nghe những tin đồn nhảm nhí không thể tin nổi trên TTCK. Họ thường phản ứng nhanh hơn bộ não. Ông Vicente Nguyen, Giám đốc đầu tư (CIO) của AFC Vietnam Fund. - Việc các nhà đầu tư nhanh tay bán cổ phiếu khi có tin đồn/suy diễn… phải chăng là quyết định thiếu cân nhắc hay không? Tin đồn là một phần không thể thiếu và không thể tránh trên TTCK, mọi nơi trên thế giới. Có tin đồn thành sự thật, có tin đồn hết sức vô lý và nhảm nhí. Việc chúng ta cần làm đầu tiên không phải bán hay mua cổ phiếu mà là phân tích. Phân tích sự đúng sai, hợp lý của tin đồn. Liệu nó có hợp lý không, có khả năng xảy ra không, hay hết sức vô lý không thể tin nổi. Sau khi phân tích sự đúng sai, hợp lý thì bước tiếp theo là phân tích ảnh hưởng của tin đồn đó đến doanh nghiệp mà chúng ta đang đầu tư nếu nó thành sự thật. Liệu nó có gây giảm sút lợi nhuận hay tạo ra khó khăn cho doanh nghiệp hay không? Nếu nó hoàn toàn không ảnh hưởng thì việc bán tháo đúng là quyết định thiếu đúng đắn. Thậm chí nếu tỉnh táo hơn, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng sự suy giảm nhất thời của thị trường để mua vào cổ phiếu tốt và kiếm lãi trong dài hạn. - Theo ông các cơ quan quản lý có cần những chế tài mạnh hơn để vào vệ các nhà đầu tư trên thị trường và doanh nghiệp trên TTCK? Dưới góc độ là một nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ, tôi cho rằng, tin đồn là phần không thể thiếu và không thể chặn. Bởi chúng ta chẳng thể bắt ai đó im miệng được cả. Ngoài ra NĐT cũng có tỷ cách để lan truyền tin đồn theo kiểu một câu hỏi mà không phải một sự khẳng định. Do đó, chế tài bản chất sẽ khó ngăn chặn nó, nên chăng thì các cơ quan quản lý cần nhất quán trong việc đưa ra thông tin trước công luận, trước sau thống nhất, không gây mâu thuẫn bởi đó là những lần làm sứt mẻ niềm tin và làm NĐT càng nghĩ rằng, tin đồn sẽ thành sự thật. Hơn nữa, cần tuyên truyền việc tỉnh táo với tin đồn. Dù vậy cũng khó ngăn chặn 100%, cách tốt nhất bảo vệ NĐT là chính bản thân họ phải tự bảo vệ mình, phải tỉnh táo. - Những người tung tin đồn thường sau đó bị xử lý hành chính hay hình sự nhưng chưa có trường hợp nào bị buộc phải đền cho nhà đầu tư. Ông nghĩ sao về điều này? Tôi không phải là một luật sư, hay một nhà làm luật nên tôi không thể kết luận điều đó là hợp lý hay không. Tuy nhiên, việc xử lý hình sự các trường hợp cố ý tung tin đồn để trục lợi hoặc gây mất trật tự kinh tế, xã hội thì cần phải xử lý nghiêm, thậm chí hết sức nghiêm khắc để cảnh tỉnh. Bởi hậu quả của các tin đồn đôi khi là không thể tưởng tượng nổi. Đối với các doanh nghiệp mà nói, để không bị ảnh hưởng hoặc hạn chế ảnh hưởng bởi tin đồn thì bản thân doanh nghiệp phải xây dựng một uy tín vững bền, chắc chắn theo thời gian, ít nhất là 10 năm. Ngoài ra các doanh nghiệp cũng phải tạo ra một hệ thống kiểm soát công ty, quản trị rủi ro một cách chắc chắn, đặc biệt là vấn đề quản trị. Không thiếu những doanh nghiệp khi người đứng đầu bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì ngay lập tức rơi vào khủng hoảng và diệt vong. Đó là những doanh nghiệp không được quản trị tốt. Quản trị tốt là có thể đối đầu với khó khăn, khi xảy ra những rủi ro này họ vẫn hoạt động được, duy trì và từ từ vượt qua khủng hoảng. - TTCK Việt Nam còn non trẻ, nên nhiều tin đồn có tác động tiêu cực lớn. Nhưng chính sức đề kháng yếu và chất lượng thông tin, độ minh bạch, công khai hóa ở mức thấp và tâm lý bầy đàn trên thị trường khiến tin đồn có nhiều đất sống? Hoàn toàn chính xác. Như tôi chia sẻ phía trên, bản thân doanh nghiệp phải minh bạch, phải uy tín và xây dựng hệ thống quản trị vững chắc (corporate governance). Giữ vững những yếu tố này theo thời gian dài nó sẽ tạo ra một bức tường thành đủ mạnh để bảo vệ doanh nghiệp. Nó chính là pháo đài (fortress) bền vững trước tin đồn của doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cũng phản ứng rất nhanh với tin đồn, rằng tin đồn là vô căn cứ, rằng tin đồn không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng thực tế cho thấy, nó không đủ tạo ra niềm tin cho NĐT bởi một quá khứ không mấy huy hoàng của những doanh nghiệp này. Khi đó, càng nói càng sai, càng tạo ra phản ứng ngược. Còn doanh nghiệp có “pháo đài” bảo vệ vững chắc, thậm chí họ chẳng cần nói, chỉ cần làm vài động tác nhỏ thì ngay lập tức NĐT xóa tan hoài nghi.