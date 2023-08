Ðoàn thanh niên Công an tỉnh hướng dẫn bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Anh Mùa Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: 6 tháng đầu năm, Tỉnh đoàn đã tổ chức được nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của tỉnh. Tổ chức các hội nghị tập huấn cài đặt, sử dụng các nền tảng số cho cán bộ đoàn các cấp; phối hợp với Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh kí kết thực hiện các hoạt động của Ðề án 06, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) tham gia các cuộc thi qua ứng dụng số (app) của Trung ương Ðoàn...

Thời gian tới, Ðoàn thanh niên tiếp tục tuyên truyền tới ÐVTN thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, duy trì tổ công nghệ số cộng đồng tại các xã, tiếp tục thành lập các tổ, đội, nhóm để phát huy các việc đã làm được, đề xuất những nội dung mới về công tác chuyển đổi số trong công tác của Ðoàn năm 2023.

Phát động phong trào thi đua ÐVTN tham gia “Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Tuổi trẻ Ðiện Biên tiên phong chuyển đổi số” với 2 giai đoạn, giai đoạn I từ 2023 - 2025, giai đoạn II từ 2026 - 2030.

Ðoàn thanh niên Công an tỉnh là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác chuyển đổi số với một số công trình tiêu biểu như: Công trình “Ứng dụng công nghệ thông tin trong phục dựng hiện trường 3D trong công tác kỹ thuật hình sự”, Công trình “Ứng dụng hệ thống Camera giám sát trong quản lý giam giữ can, phạm nhân”; tổ chức ra quân trên 100 hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, tham gia hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt trên 200.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2; thu nhận gần 1.000 hồ sơ cấp căn cước công dân; xung kích tham gia 3 tổ công tác đến các tỉnh trên địa bàn cả nước để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho những người dân Ðiện Biên xa quê chưa có điều kiện quay về. Cử ÐVTN tiêu biểu, có kiến thức, kĩ năng chuyên môn tham gia đội hình chuyển đổi số cấp tỉnh...

Trung úy Trần Ngọc Hoàng, Phó Bí thư Ðoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, thực hiện chỉ đạo của Ðảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ðoàn cấp trên, năm 2023, Ðoàn thanh niên Công an tỉnh đã xung kích tiên phong trong chuyển đổi số và đạt nhiều kết quả, được các cấp ghi nhận.

Tuy công tác triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn, do một số địa bàn xa xôi đi lại vất vả, người dân chưa có điện thoại thông minh để cài đặt ứng dụng. Nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, làm hết việc chứ không hết giờ, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, tuổi trẻ Công an tỉnh đã có những giải pháp kịp thời khắc phục.

Với nhiều chương trình, hoạt động hiệu quả, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả nổi bật, như: Thành lập đội hình tình nguyện tham gia chuyển đổi số cấp Tỉnh đoàn gồm 6 đội hình với 39 tình nguyện viên; các huyện, thị, thành đoàn trực thuộc thành lập 152 đội hình tình nguyện với 1.169 đoàn viên.

Ðội hình tình nguyện các cấp hướng dẫn, hỗ trợ được 20.649 người dân cài đặt, kích hoạt ứng dụng định danh điện tử. Khánh thành công trình thanh niên “Chuyển đổi số trong quảng bá du lịch - di sản văn hóa” tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ, di tích đồi A1, Trung tâm Ðề kháng Him Lam, Tượng đài Chiến thắng Ðiện Biên Phủ... gắn mã QR, bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh.

Các hoạt động và phong trào của Ðoàn từ tỉnh, huyện đến cơ sở được tổ chức linh hoạt và thay đổi bằng phương thức triển khai dựa trên nền tảng số; tích cực kết nối, tương tác thông qua ứng dụng facebook, zalo, qua đó giúp tổ chức Ðoàn kịp thời nắm bắt thông tin tại cơ sở...

Với tinh thần “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên’’ tuổi trẻ Ðiện Biên đang tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ và sức trẻ để góp phần cùng cấp ủy chính quyền các cấp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày.

Theo Nhật Minh (Báo Điện Biên Phủ)