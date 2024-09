Chính xác

Trước năm 2020, Bình Dương là tỉnh có nhiều thị xã nhất Việt Nam khi có tới 4 thị xã gồm Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên. Tuy nhiên, sau đó cả 4 thị xã này đều được nâng cấp lên thành phố. Hiện nay, hai tỉnh có nhiều thị xã nhất nước ta là Bình Phước và Nghệ An.

3 thị xã của Bình Phước là Phước Long, Bình Long, Chơn Thành, còn Nghệ An có Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai. Đây cũng là hai tỉnh có diện tích lớn. Nghệ An rộng 16.500km2, đứng đầu cả nước, trong khi Bình Phước có diện tích 6.870km2, lớn nhất khu vực Nam Bộ.