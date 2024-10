Chính xác

Đồng bằng sông Cửu Long có 13 tỉnh/thành gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Theo Tổng cục thống kê, ngoại trừ 2 tỉnh Hậu Giang có dân số là 728.300 người và Bạc Liêu là 925.200 người thì 11 tỉnh còn lại có dân số trên 1 triệu người. Trong đó An Giang là tỉnh có số dân đông nhất với 1.906.300 người.