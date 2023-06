Chính xác

Nghệ An là tỉnh lớn nhất Việt Nam với diện tích 16.490km2. Trong lịch sử, Nghệ An nổi tiếng là nơi sinh ra nhiều vị tướng giỏi, giúp vua dựng nước. Đồng thời, Nghệ An cũng 2 lần được chọn làm kinh đô nước Việt dưới thời vua Mai Hắc Đế và Hoàng đế Quang Trung.