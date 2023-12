Việc giáo viên ở Đức bị phỉ báng, tấn công dần trở thành “chuyện thường ngày”.

Hàn Quốc: Đạt kỷ lục cao nhất trong 10 năm

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết số học sinh tiểu học, THCS và THPT bị bạo lực học đường đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm, theo số liệu của cuộc khảo sát thường niên mới nhất.

Cụ thể, con số này đạt 1,9% trong cuộc khảo sát hơn 3 triệu học sinh được thực hiện từ ngày 10/4- 10/5/2023 bởi Bộ Giáo dục và 16 văn phòng giáo dục khu vực trên cả nước. Dữ liệu tăng 0,2 điểm phần trăm so với một năm trước đó và đạt mức cao nhất trong 10 năm kể từ mức 2,2% được ghi nhận vào năm 2013, theo Korea Times.

Số nạn nhân của bạo lực học đường đạt mức thấp nhất trong 10 năm ở mức 0,9% vào năm 2020 khi ở đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, khiến các lớp học diễn ra trực tuyến. Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, con số này đã tiếp tục tăng trong ba năm liên tiếp.

Bạo lực học đường trở thành vấn đề nhức nhối ở không ít các quốc gia trên thế giới.

Khảo sát cũng cho thấy học sinh tiểu học là nạn nhân của bạo lực học đường ở mức cao nhất (3,9%), tiếp theo là học sinh ở cấp THCS với 1,3% và học sinh ở cấp THPT là 0,4%.

Trong đó, bạo lực bằng lời nói và bạo lực thân thể là hai hình thức bắt nạt phổ biến nhất, chiếm tỷ lần lượt là 37,1% và 17,3%. So với năm ngoái, bạo lực qua mạng - vốn liên tục gia tăng trong những năm trước lại giảm 2,6%, còn bạo lực thân thể tăng 2,7%.

Pháp: Đề xuất phạt tù 10 năm với hậu quả nghiêm trọng

Theo Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne, khoảng 1 triệu học sinh ở Pháp đã bị bắt nạt ở trường trong 3 năm qua, theo hãng tin AP.

Sau vụ tự tử ngay ngày đầu tiên của năm học của một học sinh Pháp 15 tuổi vì bị bắt nạt làm rúng động nước này vào tháng 9/2023, Chính phủ Pháp đã lên kế hoạch thực hiện các biện pháp mới nhằm dập tắt hoàn toàn nạn bạo lực học đường.

Chính phủ Pháp cam kết sẽ có thêm nhân sự chuyên trách chống bắt nạt trong trường học và có thêm các chương trình tư vấn do nhà nước tài trợ cho các nạn nhân bị bắt nạt.

Kế hoạch này cũng bao gồm các đề xuất nhằm tăng cường trừng phạt đối với hành vi bắt nạt, chẳng hạn như cấm học sinh bắt nạt sử dụng mạng xã hội tới một năm, tịch thu điện thoại di và áp dụng án tù lên tới 10 năm đối với những người có liên quan đến tự tử.

Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Attal cho biết “các lớp học đồng cảm” hàng tuần sẽ được thêm vào chương trình giảng dạy ở các trường vào năm học tới, tương tự như chương trình học ở các quốc gia như Đan mạch.

Nhiều phụ huynh cảm thấy hệ thống giáo dục Pháp đi sau các nước ở châu Âu trong việc giải quyết vấn đề bạo lực học đường lên đến cả 10 năm, đặc biệt là khối Bắc Âu.

Đức: Phỉ báng, tấn công giáo viên là chuyện thường ngày

Đe dọa và thậm chí tấn công thân thể là chuyện xảy ra hàng ngày đối với nhiều giáo viên ở Đức. Việc giải quyết tình trạng này đang trở thành một thách thức lớn, theo tờ DW.

Đức chứng kiến tình trạng bạo lực chống lại giáo viên gia tăng rõ rệt.

Một cuộc khảo sát cho thấy 2/3 số người được hỏi cho biết trường học của họ đã chứng kiến các vụ bạo lực nhắm vào giáo viên trong 5 năm qua.

Vào năm 2022, cảnh sát ở bang Lower Saxony đã ghi nhận mức gia tăng 30% các vụ tấn công giáo viên so với năm trước và bang Saxony-Anhalt đã chứng kiến 104 vụ tấn công giáo viên, trong đó có 43 vụ bạo lực thể xác.

Một giáo viên nói với hãng tin DW rằng thầy đã bị tấn công khi đang cố gắng giải quyết tình huống trong lớp. “Tôi nhìn thấy một học sinh dùng dao rọc giấy đe dọa một học sinh khác và hét lên: ‘Tôi sẽ giết bạn!’ Tôi đã can thiệp nhưng lại phát hiện ra học sinh đang quay lưng lại với mình. Học sinh đó rất tức giận, em ấy chỉ cảm thấy mình phải đâm ai đó”, giáo viên bị thương trong vụ việc kể lại.

Những sự việc như này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Giới chức Đức ước tính số vụ tấn công thực tế cao hơn nhiều so với những gì được báo cáo vì nhiều người ngại báo cáo các vụ tấn công giáo viên ở trường học.

Ngoài ra, bạo lực học đường không chỉ xảy ra giữa học sinh với giáo viên mà còn giữa phụ huynh với giáo viên. Bang Thuringia có tất cả 56% những vụ tấn công bằng lời nói đối với giáo viên và 70% hành vi phỉ báng nhắm vào giáo viên xảy ra trên không gian mạng xã hội là do phụ huynh gây ra.

Mỹ: Xả súng trường học tiếp tục nhức nhối

Theo số liệu được Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia Mỹ (NCES) công bố hàng năm, trong năm học 2021-2022, có 188 vụ nổ súng gây thương vong trong trường học, cao gấp đôi số vụ việc được ghi nhận một năm trước đó. Các vụ xả súng hàng loạt đã gia tăng trong thập kỷ qua, với 273 vụ xảy ra trong năm 2014.

Ngay những ngày đầu tháng 1/2023, một học sinh 6 tuổi tại một trường tiểu học ở thành phố Newport News, tiểu bang Virginia (Mỹ) đã bắn giáo viên của mình trong một cuộc ẩu đả tại lớp học.

Các chuyên gia cho biết một vụ nổ súng ở trường học do một đứa trẻ 6 tuổi thực hiện là cực kỳ hiếm, mặc dù không phải là chưa từng xảy ra, theo The New York Times.

Bạo lực súng đạn trường học Mỹ ngày càng được trẻ hóa. Theo David Riedman, người thành lập Cơ sở dữ liệu về tất cả các vụ xả súng ở trường học kể từ năm 1970, đã có 16 trường hợp là các tay súng dưới 10 tuổi.

Tháng 5/2022, một vụ xả súng hàng loạt tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas, khiến 19 trẻ em và 2 giáo viên thiệt mạng.

Tử Huy