Bệnh viện Nhi đồng 1 chiều nay (2/10) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành trên địa bàn quận 8, TPHCM.

Theo đó, bé N.T.K (6 tuổi, quê quán Phú Yên, tạm trú tại quận 8) nhập viện lúc 13h ngày 28/9. Bé được người nhà đưa tới viện với thông tin bị người cha tạt nước sôi vào 2 chân.

Khi nhập viện, bé tỉnh nhưng sốt cao liên tục, ho nhiều, vết bỏng tụt da, da chết trắng, thâm hôi, phù nề nhẹ. Cẳng chân trái bỏng 7%, cẳng chân phải bỏng 5%, tổn thương phổi, men gan tăng cao.

Bé trai 6 tuổi nghi bị bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Gia đình cung cấp

Các bác sĩ sau khi thăm khám đã chẩn đoán bệnh nhi bị bỏng nước sôi độ 2-3 với diện tích 12%, nhiễm trùng vết bỏng, nhiễm trùng huyết, tổn thương gan, viêm xẹp phổi.

Người bệnh được nằm tại phòng cấp cứu khoa Phỏng-Tạo hình, điều trị tích cực kháng sinh, dịch truyền, truyền máu, chăm sóc vết bỏng.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhi hiện đã giảm sốt, còn ho nhiều, được tiếp tục sử dụng kháng sinh, chăm sóc vết bỏng, tập vật lý trị liệu vận động.

Như VietNamNet đã đưa tin, Công an quận 8 đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan để điều tra vụ bé trai 6 tuổi bị thương tích nghi do bạo hành. Cơ quan công an đang giữ để làm việc với 1 phụ nữ là bảo mẫu, đồng thời truy tìm cha ruột của bé K. là N.Q.T. (24 tuổi, ngụ quận 8).