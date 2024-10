Trong tháng 10/2024, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chỉ đạo, điều hành các đơn vị sản xuất, sàng tuyển, tiêu thụ than theo kế hoạch, chuẩn bị nguồn và tiêu thụ, phối hợp điều hành kế hoạch sản xuất, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão và ổn định sản xuất trở lại.

Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,08 triệu tấn, tiêu thụ 3,39 triệu tấn; đất bóc đạt 13,3 triệu m3; đào lò đạt 24.296 mét.

Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi đạt 106 nghìn tấn, tiêu thụ 142 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 8,17 nghìn tấn, sản xuất 2.460 tấn đồng tấm; 826 tấn kẽm thỏi; 12.650 nghìn tấn phôi thép.

Ngoài ra, TKV đã sản xuất và tiêu thụ 720 triệu kWh điện; sản xuất 6.300 tấn thuốc nổ, tiêu thụ 9.000 tấn; sản xuất 18.500 tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 14.900 tấn.

Buổi sớm trên mỏ than Cao Sơn

Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, tổng doanh thu của TKV trong tháng 10/2024 đạt 13.430 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế 10 tháng, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 137.157 tỷ đồng, đạt bằng 102,5% so với cùng kỳ. Than thương phẩm đạt 40,98 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 30,66 triệu tấn; bốc xúc đất đá đạt 118,1 triệu m3 bằng. Tổng số mét lò đào đạt 218.415 mét;

Tiêu thụ 37,76 triệu tấn than, trong đó cung cấp cho các hộ điện 32,37 triệu tấn. Sản xuất 1,153 triệu tấn Alumin quy đổi, tiêu thụ 1,17 triệu tấn; Tinh quặng đồng 93,54 ngàn tấn, đồng tấm sản xuất 24.550 tấn, tiêu thụ 23.902 tấn, kẽm thỏi 7.700 tấn, phôi thép 138,92 ngàn tấn; Sản xuất 7,744 tỷ tỷ kWh. Các chỉ tiêu hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp cơ bản hoàn thành.

Bước vào tháng 11/2024, TKV sẽ đôn đốc, phối hợp chặt chẽ các đơn vị, tập trung mọi nguồn lực để điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Mỏ than Hà Lầm

TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11/2024 với một số chỉ tiêu chính: sản xuất 14,27 triệu tấn than nguyên khai; 10,95 triệu m3 đất bóc; 23,655 ngàn mét lò đào; tiêu thụ 4,06 triệu tấn than...

Dự kiến, sản phẩm Alumina đạt 112 ngàn tấn, tinh quặng đồng đạt 7.062 tấn, đồng tấm đạt 2.745 tấn... Mục tiêu sản xuất 845 triệu Kwh điện, 7.000 tấn thuốc nổ, 19.000 tấn Amon Nitrat...

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV cho biết sẽ tiếp tục công tác khắc phục thiệt hại mưa bão, ổn định sản xuất; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất than chủ động, linh hoạt, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực của các thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, bù đắp phần sản lượng thiếu hụt khi phải dừng sản xuất do ảnh hưởng của mưa bão; dự trữ và cung ứng đủ than phục vụ cho sản xuất điện và nền kinh tế, tăng sản lượng xuất khẩu than, tiêu thụ các chủng loại than chất lượng cao.

Thúy Ngà