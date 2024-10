Trong 2 ngày 2 - 3/10, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị giao ban giữa lãnh đạo tập đoàn và các đơn vị tại Quảng Ninh theo 3 vùng Miền Tây, Hạ Long và Cẩm Phả nhằm đánh giá kết quả SXKD quý III/2024.

Ông Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV - chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị vùng Miền Tây (Quảng Ninh). Ảnh: TKV

Theo thông tin tại hội nghị, quý III/2024, các đơn vị tại Quảng Ninh, đặc biệt là các đơn vị sản xuất, tiêu thụ than gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh đầu tháng 9 gây mất điện lưới dẫn đến phải dừng sản xuất, điều kiện khai thác các mỏ ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp. Song, các đơn vị đã bám sát chỉ đạo của tập đoàn, chủ động phòng chống, ứng phó bão và khắc phục hậu quả của bão, nhanh chóng ổn định sản xuất.

Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024, TKV đạt sản lượng than nguyên khai sản xuất toàn trên 37,6 triệu tấn, bằng 72,8% kế hoạch năm; tiêu thụ 34,2 triệu tấn, trong đó tiêu thụ cho các hộ điện đạt 29,5 triệu tấn, bằng 70,3% kế hoạch năm; tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt trên 123,5 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách trên 20 ngàn tỷ đồng, bằng 78,8% kế hoạch năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 16,7 triệu đồng/người/ tháng, bằng 101,6% kế hoạch năm.

Ông Hoàng Việt Thanh - Phó Trưởng Ban kế hoạch TKV - báo cáo kết quả SXKD 9 tháng của vùng Miền Tây (Quảng Ninh). Ảnh: TKV

Tại hội nghị giao ban lãnh đạo tập đoàn với các đơn vị ở 3 vùng, lãnh đạo các đơn vị, các Ban chuyên môn và lãnh đạo tập đoàn đã tham gia các nội dung về công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai, khắc phục các sự cố, rút kinh nghiệm sau bão số 3; phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý IV/2024; công tác chỉ đạo điều hành quý IV/2024; thực hiện các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, kiểm soát khí mỏ, thông gió, thoát nước; công tác giải phóng mặt bằng; bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ, an ninh trật tự; hỗ trợ người lao động ảnh hưởng do bão; tổ chức hội nghị người lao động năm 2024, đại hội đảng các cấp…

Đại diện các đơn vị thành viên phát biểu. Ảnh: TKV

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV - ghi nhận, đánh giá cao các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của tập đoàn, chủ động phòng chống, ứng phó với bão số 3 do đó đã giảm thiệt hại tối đa và nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão, sớm ổn định sản xuất. Đồng thời, tích cực hỗ trợ ngành Điện và địa phương khắc phục hậu quả của bão cũng như đã nỗ lực thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm, đặc biệt là các đơn vị vùng Cẩm Phả.

Ông Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh, sau bão số 3, các đơn vị cần ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của tính chủ động trong phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, các ban chuyên môn tập đoàn và các đơn vị rà soát, đánh giá khả năng ứng phó, công tác đầu tư, quản lý, vận hành các thiết bị, công trình để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, bão lụt; thực hiện thống kê thiệt hại của bão số 3 cụ thể, chính xác; rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống mưa bão; các đơn vị cơ khí cùng các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả của bão đến 10/10 hoàn thành; các đơn vị nghiên cứu để sử dụng nguồn điện của các nhà máy điện trong trường hợp không có điện lưới để phục vụ các hoạt động duy trì sản xuất.

Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu. Ảnh: TKV

Công đoàn TKV tiếp tục rà soát, triển khai hỗ trợ tận tay gia đình người lao động chịu ảnh hưởng của bão số 3. Đối với SXKD quý IV/2024, các đơn vị tập trung cao độ đẩy mạnh sản xuất, đạt sản lượng cao nhất theo giấy phép khai thác, phát động phong trào thi đua sản xuất quý IV, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; triển khai xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch 5 năm 2025-2030; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị.

Ông Ngô Hoàng Ngân phát biểu chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ quý IV/2024

Đồng thời, TKV định hướng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhận diện và triệt tiêu các nguy cơ, sự cố có thể xảy ra; đảm bảo an toàn lao động, an toàn về người, an toàn trong quản lý; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư; tăng cường công tác quản trị, quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, đảm bảo ANTT trong sản xuất. Thực hiện rà soát, tổ chức sửa chữa, nâng cao chất lượng các khu tập thể, chung cư công nhân. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhà ở công nhân mới ở một số đơn vị như Núi Béo, Hà Lầm...,

Thúy Ngà