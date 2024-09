Theo TKV, cơn bão số 3 đổ bộ vào Quảng Ninh ngày 7/9 với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16, làm mất toàn bộ điện lưới, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của các đơn vị; thông tin liên lạc gặp khó khăn; các khu tập thể, khu chung cư công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều gia đình CNLĐ bị thiệt hại về tài sản, người lao động bị thiệt mạng, mất tích, bị thương, có người thân bị thiệt mạng…

Trước sự mất mát, thiệt hại tài sản, trong ngày 9 và 10/9, ngay sau khi cơn bão đi qua, Công đoàn TKV đã tổ chức các đoàn đến các gia đình CNLĐ của các đơn vị tại Quảng Ninh động viên, chia buồn, thăm hỏi, chia sẻ với các gia đình có người thân bị thiệt mạng, các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản do bão sớm khắc phục khó khăn, ổn định tinh thần, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân và lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình công nhân Trần Thành Vân - P. KB bị thiệt hại do bão số 3 tại phường Cẩm Thịnh

Ngày 10/9, ông Lê Thanh Xuân, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TKV đã đi nắm bắt tình hình thiệt hại do bão, công tác khắc phục, ổn định sản xuất sau bão và thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình các công nhân bị thiệt hại do bão số 3 gây nên thuộc các đơn vị: Công ty Than Quang Hanh, Dương Huy, Kinh doanh than Cẩm Phả, Tuyển than Cửa Ông.

Ông Lê Thanh Xuân đã chỉ đạo Công đoàn các đơn vị phối hợp cùng chuyên môn rà soát, nắm bắt toàn bộ số gia đình công nhân bị ảnh hưởng do bão như nhà đổ, tốc mái, ngập nước, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… để thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời và báo cáo Công đoàn TKV và Tập đoàn hỗ trợ.

Toàn bộ 3 gian nhà ở của công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông bị tốc hoàn toàn mái, đồ đạc ngổn ngang, dầm mưa sau bão

Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Quang Hanh - ông Nguyễn Văn Long cho biết, ngay sáng ngày 9/9, Công đoàn công ty đã trực tiếp đi khảo sát 3 gia đình CNLĐ thuộc phường Quang Hanh bị tốc mái nhà và giao cho Công đoàn bộ phận và chuyên môn các đơn vị rà soát, nắm bắt tình hình CNLĐ các đơn vị bị thiệt hại. Công đoàn và chuyên môn Công ty thống nhất hỗ trợ ngay những gia đình CNLĐ bị thiệt hại nặng và báo cáo Công đoàn TKV để hỗ trợ.

Tại Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty - ông Nguyễn Anh Toán cho biết, công ty đã vừa phòng chống, ứng phó với bão, vừa chuẩn bị nguồn than để sẵn sàng cấp cho các khách hàng. Đồng thời, chỉ đạo Công đoàn phối hợp với chuyên môn chăm lo cho người lao động, cấp gạo và thực phẩm thiết yếu cho toàn bộ hơn 400 CNLĐ; các trường hợp bị thiệt hại do bão đến thăm hỏi, hỗ trợ và giúp đỡ sửa chữa, khắc phục.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân và lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình công nhân Nguyễn Huy Trường - Công nhân PX Cơ khí bị thiệt hại do bão số 3 tại phường Cẩm Thịnh

Thăm hỏi CNLĐ các đơn vị bị thiệt hại do bão số 3, tất cả các gia đình đều bị tốc hết mái nhà, đồ đạc ngổn ngang, dầm mưa sau bão, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân đã chia sẻ, động viên CNLĐ và gia đình khắc phục khó khăn, sớm ổn định chỗ ở, ổn định cuộc sống. Đối với các gia đình nhà ở bị hư hỏng nặng do bão, không có khả năng sửa chữa, gia đình đặc biệt khó khăn, Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân giao cho Công đoàn các đơn vị tổng hợp, khảo sát để đề nghị xây, sửa nhà từ Qũy “Mái ấm Công đoàn” cũng như hỗ trợ CNLĐ từ các nguồn quỹ của đơn vị cho CNLĐ ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc.

“Trước mắt Công đoàn TKV thăm hỏi động viên CNLĐ bị thương 5 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ gia đình bị thiệt hại về nhà ở 2 triệu đồng/gia đình. Đồng thời, giao cho các Ban chuyên đề Công đoàn TKV và các đơn vị khẩn trương tổng hợp số gia đình bị thiệt hại sau bão để tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người lao động kịp thời”, ông Lê Thanh Xuân cho hay.

Phó Chủ tịch Công đoàn TKV Nguyễn Thị Minh thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người lao động Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomim bị thiệt hại do bão số 3

Cũng trong chiều ngày 10/9, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV - bà Nguyễn Thị Minh cùng Ban Tổ chức - Kiểm tra, Ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn TKV đã đi thăm hỏi, hỗ trợ 2 gia đình người lao động của Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin trú tại phường Hà Phong, TP. Hạ Long bị tốc toàn bộ phần mái do bão số 3.

Thúy Ngà