Đủ than, đúng tiến độ

TKV cho biết trong 4 tháng đầu năm 2023 tổng khối lượng than TKV giao cho các nhà máy nhiệt điện đạt 13,527 triệu tấn, tương đương 35% so với khối lượng hợp đồng.

"Lượng than TKV cung cấp cho các nhà máy này về cơ bản đạt tiến độ. Đáng nói, lượng than TKV cung cấp cho một số nhà máy nhiệt điện đã vượt tiến độ hợp đồng như một số nhà máy nhiệt điện BOT huy động lượng than cao (4,838 triệu tấn, bằng 43,2% kế hoạch cả năm 11,2 triệu tấn)", đại diện TKV thông tin.

Về than nhập khẩu, sau khi ký hợp đồng cung cấp than năm 2023, TKV đã chủ động lập kế hoạch nhập khẩu than về pha trộn từ cuối năm 2022. Quý I/2023, TKV đã nhập khẩu khoảng 2,1 triệu tấn; quý II/2023 đang tiến hành nhập khẩu với kế hoạch khoảng 2,6 triệu tấn.

Bảo đảm đủ than cho các nhà máy đã có hợp đồng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp ngày 13/5/2023 cũng như tinh thần thống nhất trong buổi làm việc giữa lãnh đạo hai Tập đoàn TKV- EVN ngày 9/5 về việc cân đối khối lượng than cung cấp tăng cho các nhà máy nhiệt điện của EVN trong các tháng mùa khô 5-6-7/2023, TKV đã triển khai và cấp bổ sung 300.000 tấn cho các nhà máy nhiệt điện của EVN trong nửa cuối tháng 5/2023.

Các tháng 6-7/2023, TKV cho biết sẽ tăng khối lượng cấp cho các nhà máy nhiệt điện khoảng 180.000 tấn/tháng, trong đó các nhà máy của EVN khoảng 80.000 tấn/tháng, tăng 6% so với tiến độ cam kết trong hợp đồng.

"TKV sẽ cung cấp đủ than vận hành trong mùa khô và cả năm 2023 cho các nhà máy nhiệt điện mà TKV đã ký hợp đồng ", đại diện TKV khẳng định.

Riêng các nhà máy nhiệt điện BOT với tiến độ huy động của EVN, khả năng TKV phải cấp tăng khoảng 2.000.000 tấn. Như vậy, tổng khối lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện năm 2023 của TKV sẽ vượt khoảng 6% so với kế hoạch năm 2023.

Được biết, để chuẩn bị đủ nguồn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện, TKV đã tiến hành đàm phán với các nhà máy nhiệt điện từ tháng 10/2022 và xây dựng kế hoạch tiêu thụ than năm 2023 là 46,5 triệu tấn. Trong đó, than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện là 38,52 triệu tấn (bằng 83%).

Ngoài than trong nước bắt buộc phải cung cấp cho các dự án BOT; than đặc thù các vùng của Việt Bắc, Nông Sơn, than chất lượng thấp cấp cho các nhà máy nhiệt điện thuộc TKV, than trong nước cấp cho chạy thử Tổ máy 2 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và than trong nước cấp cho Nhà máy nhiệt điện Phả Lại để duy trì tuyến đường sắt Mạo Khê - Phả Lại, còn lại là cung cấp than pha trộn nhập khẩu cho các nhà máy nhiệt điện.

Trong năm 2023, TKV sẽ cung cấp thêm chủng loại pha trộn nhập khẩu than cám 5a.14, 5b.14, 6a.14 có chỉ tiêu chất bốc khô tối đa 12% phù hợp với công nghệ của một số nhà máy nhiệt điện mới bảo đảm cung cấp đủ than cho các nhà máy vận hành.

Thúy Ngà