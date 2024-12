Trong tháng 11/2024, các đơn vị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, thực hiện phong trào thi đua 90 ngày đêm lao động sản xuất cao điểm quý IV/2024, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD).

Với tình hình thời tiết tháng 11 có nhiều thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, sản lượng khai thác đã có chuyển biến tốt; nhu cầu sử dụng than tăng trưởng. Theo đó, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,42 triệu tấn, tiêu thụ 4,56 triệu tấn; đất bóc đạt 14,59 triệu m3; đào lò đạt 25.076 mét.

Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi đạt 110 nghìn tấn, tiêu thụ 127 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 7,85 nghìn tấn, sản xuất 2.620 tấn đồng tấm; 708 tấn kẽm thỏi; 19.283 nghìn tấn phôi thép. Ngoài ra, TKV đã sản xuất và tiêu thụ 847 triệu kWh điện; sản xuất 6.800 tấn thuốc nổ, tiêu thụ 9.600 tấn. Sản xuất 2.340 tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 8.400 tấn.

Hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch, tổng doanh thu của TKV trong tháng 11/2024 đạt 15.435 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế 11 tháng, doanh thu toàn Tập đoàn TKV ước đạt 150.157 tỷ đồng. Than thương phẩm đạt 45,33 triệu tấn; than nguyên khai sản xuất 34,17 triệu tấn; bốc xúc đất đá đạt 133,09 triệu m3 bằng. Tổng số mét lò đào đạt 244.053 mét.

Tiêu thụ 42,44 triệu tấn than, trong đó cung cấp cho các hộ điện 36,33 triệu tấn. Sản xuất 1,269 triệu tấn Alumin quy đổi, tiêu thụ 1,3 triệu tấn. Tinh quặng đồng 100,83 ngàn tấn, Đồng tấm sản xuất 27.729 tấn, tiêu thụ 27.169 tấn, kẽm thỏi 8.418 tấn, phôi thép 154,77 ngàn tấn. Sản xuất 8,591 tỷ kWh. Các chỉ tiêu hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp cơ bản hoàn thành.

Tháng 12/2024, với dự báo sẽ thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, khoáng sản, nhu cầu sử dụng than có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng, đặc biệt là nhu cầu than cho các nhà máy điện, TKV cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024.

TKV đặt ra một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 12/2024: Sản xuất 4,34 triệu tấn than nguyên khai; 13 triệu m3 đất bóc; 27,2 ngàn mét lò đào; tiêu thụ 4,06 triệu tấn than...Dự kiến, sản phẩm Alumina đạt 121 ngàn tấn, tinh quặng đồng đạt 5,83 ngàn tấn, đồng tấm đạt 2,27 ngàn tấn..., mục tiêu sản xuất 944 triệu Kwh điện, 6,87 ngàn tấn thuốc nổ, 4,5 ngàn tấn Amon Nitrat....

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sản xuất than chủ động, linh hoạt tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực của các thiết bị, tăng năng suất lao động, bù đắp phần sản lượng thiếu hụt khi phải dừng sản xuất do ảnh hưởng của mưa bão, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2024.

Thúy Ngà