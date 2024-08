Sau khi thống nhất với nhà sản xuất SGMW (SAIC-GM-Wuling), TMT Motors công bố giá bán niêm yết mới của hai phiên bản 120 km và 170 km Wuling Mini EV như sau: LV2-120: 197 triệu đồng; LV2-170: 231 triệu đồng. Giá bán trên đã bao gồm pin và sạc cầm tay đi kèm theo xe. Bên cạnh đó, các xe có màu nóc khác màu xe vẫn áp dụng chính sách cộng thêm 3 triệu đồng vào giá bán.

Đây là lần đầu tiên, Wuling Mini EV được điều chỉnh giá bán niêm yết kể từ khi ra mắt vào ngày 29/6/2023.

Lần điều chỉnh giá bán này nằm trong lộ trình đã được SGMW và TMT Motors cùng lên kế hoạch cho lô xe sản xuất bắt đầu từ nửa cuối năm 2024 nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và sở hữu Wuling Mini EV hơn, gia tăng doanh số bán hàng, chào đón sản phẩm mới trong thời gian tới.

Với giá bán mới được công bố, lần đầu tiên trên thị trường, có một mẫu ô tô mới có giá bán dưới 200 triệu đồng. Wuling Mini EV tiếp tục là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận bậc nhất trên thị trường ô tô hiện nay tại Việt Nam.

Wuling Mini EV có giá bán mới, chỉ từ 197 triệu đồng

Với hơn 1,3 triệu chiếc đã được bán ra, Wuling Mini EV là ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới kể từ khi ra mắt vào tháng 6/2020 cho đến nay (theo JATO).

Tại Việt Nam, trong hơn 1 năm qua, đa số khách hàng sau khi sử dụng xe đều hài lòng với chất lượng của Wuling Mini EV và trải nghiệm chiếc xe mang đến, giúp khách hàng có phương tiện di chuyển an toàn, chi phí sử dụng tiết kiệm, chỉ khoảng 30.000 đồng cho quãng đường di chuyển 100km, bằng 70% so với xe máy phổ thông và 25% so với ô tô hạng A.

Nhờ sự đánh giá cao của khách hàng và chất lượng xe ổn định, đã được kiểm chứng trong hơn 1 năm qua, Wuling Mini EV được các đối tác ngân hàng và các tổ chức tài chính nước ngoài tại Việt Nam tin tưởng. Gần đây, ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đồng ý hỗ trợ tài chính cho các khách hàng vay khi mua xe Wuling Mini EV, với tỷ lệ cho vay lên tới 80% giá trị xe.

Như vậy, chỉ cần bỏ ra từ 39 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay Wuling Mini EV.

Wuling Mini EV có chi phí vận hành tiết kiệm, trang bị nhiều tính năng an toàn

Wuling Mini EV là một trong những mẫu xe khai mở phân khúc ô tô điện mini tại Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, đây là mẫu xe có kích thước nhỏ nhất với chiều dài chưa đến 3m, bán kính quay đầu chỉ 4,2m. Xe dù chỉ có 2 cửa nhưng có 4 chỗ ngồi, không gian bên trong rộng rãi do được tối ưu về thiết kế. Nhờ kích thước nhỏ gọn, Wuling Mini EV có thể dễ dàng di chuyển trên các tuyến đường đông đúc hay đi qua ngõ nhỏ, chật hẹp. Khi dừng đỗ, xe chỉ chiếm một nửa không gian thông thường, mang đến sự tiện lợi và dễ dàng cho người lái xe.

Mẫu xe đô thị của liên doanh SGMW còn gây ấn tượng với màu sắc trẻ trung, tươi sáng với 5 màu: trắng thiên hương, xanh lưu ly, hồng đào, vàng chanh và xanh bơ. Kiểu dáng năng động cùng sự đa dạng về sắc màu ngoại thất với 11 tùy chọn phối màu thời trang.

Xe được trang bị các tính năng an toàn như phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, khởi hành ngang dốc, túi khí ghế lái, camera lùi, khung xe được làm từ thép cường độ cao mang đến sự bảo vệ vững chắc cho người ngồi trong xe.

TMT Motors và liên doanh SGMW sẽ tiếp tục xây dựng chiến lược, cải tiến sản phẩm mới để mang đến những giá trị và lợi ích tốt nhất cho người tiêu dùng trong thời gian tới.

Bích Đào