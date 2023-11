Khác với những hội thảo tọa đàm khoa học đã diễn ra trước đây, Tọa đàm lần này cũng là lần đầu tiên thực hiện Tích lũy điểm phát triển nghề nghiệp liên tục (CPD): mỗi kiến trúc sư tham dự sẽ được cấp chứng nhận 1.8 điểm CPD.

Một góc Hà Nội

Tọa đàm diễn ra theo 2 hình thức, trực tiếp tại Hội trường và phát sóng trực tuyến trên nền tảng Zoom với 04 chuyên đề chính và các tham luận: “Kiến trúc Nhà ở xã hội trong Kế hoạch phát triển Nhà ở của Hà Nội” do TS.KTS Nguyễn Văn Hải trình bày; “Quy hoạch phát triển nhà ở xã hội Hà Nội” do Ths.KTS Nguyễn Trọng Kỳ Anh và Ths.KTS Nguyễn Bá Nguyên trình bày; “Nhà ở xã hội và Nhà ở thu nhập thấp – Hành trình tương phản và gắn kết Quốc tế và Việt Nam” do KTS Manuel Der Hagopian (đến từ Thụy sĩ ) trình bày; “Kinh nghiệm thiết kế Nhà ở xã hội – Góc nhìn từ đơn vị tư vấn thiết kế” do KTS Trần Vũ Lâm & Ths. KTS Nguyễn Trung Dũng trình bày.

Phát triển Nhà ở xã hội là hành động của cả xã hội nhằm hiện thực hóa giấc mơ của tất cả mọi người, để ai cũng được “An cư/lạc nghiệp”. Nhưng con đường đẹp đẽ ấy không ít chông gai, khó khăn, hối thúc nhiều thế hệ Kiến trúc sư Hà Nội không quản ngại gian nan mà dấn thân trong suốt trăm năm qua. Tại Tọa đàm, các chuyên gia Việt Nam và các đồng nghiệp quốc tế cùng chia sẻ với anh chị em kiến trúc sư và cộng đồng xã hội quan tâm.

Toạ đàm nhằm duy trì gắn kết các hoạt động chuyên môn với trách nhiệm xã hội, nghề nghiệp, cũng là trách nhiệm của Hội với Hội viên thông qua hoạt động chuyên môn gắn với đào tạo liên tục nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực hành nghề Kiến trúc sư.

PV