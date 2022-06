Tòa xử kín vụ cha và ‘dì ghẻ’ hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết ở TP.HCM

Theo quyết định của TAND TP.HCM, phiên tòa xử kín Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai) về tội "Giết người", "Hành hạ người khác" và Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) về tội "Hành hạ người khác", "Che giấu tội phạm" dự kiến được mở vào ngày 21/7.

Trang và Thái liên quan đến vụ án bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong xảy ra tại căn hộ chung cư ở P.22, Q.Bình Thạnh (TP.HCM).

Theo quyết định của TAND TP.HCM, HĐXX gồm: Chủ tòa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, thẩm phán Đặng Thị Bích Loan và hai thẩm phán dự khuyết là ông Phan Trịnh Minh Đức, bà Trần Thị Lệ Uyên cùng 6 Hội thẩm nhân dân, 2 đại diện VKS.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

Ngoài mẹ nạn nhân, bà nội, cô giáo, bảo mẫu và 2 bảo vệ của bệnh viện nơi cháu A. được đưa đến cấp cứu cũng được triệu tập tới tòa với tư cách là người làm chứng.

Theo truy tố, cháu Nguyễn T.V.A. là con ruột của Nguyễn Kim Trung Thái và chị Nguyễn Thị H. Trong quá trình chung sống, do nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên tháng 8/2020, Thái và chị H. ly hôn, Thái được nuôi cháu A.

Đến tháng 9/2020, Thái đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về sống chung như vợ chồng tại chung cư Topaz 2 Saigon Pearl (quận Bình Thạnh).

Khoảng tháng 10/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu A. học trực tuyến tại nhà, Thái giao cho Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu A.

Trong thời gian từ ngày 7/12/2021 tới 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Rất nhiều lần Thái chứng kiến người tình hành hạ con gái mình như chiều ngày 7/12/2021, Trang bắt cháu A. quỳ gối hai tay giơ lên cao, dùng roi đánh cháu, khi đó Thái ngồi trên giường chứng kiến cũng chửi mắng cháu A. Tiếp đó, Trang bắt cháu A. quỳ gối học bài đến 18h28 mới được đứng dậy.

Chưa hết, từ 22h14 ngày 10/12/2021 tới 02h16 ngày 11/12/2021, Trang và Thái thay phiên nhau dùng roi, dùng gậy kim loại đánh cháu A. trong tình trạng cháu A. không mặc quần áo. Trang còn dùng tay bóp cổ cháu A., còn Thái cầm roi đánh vào đầu cháu A.

Cụ thể, ngày 11/12/2021, từ 8h và kéo dài liên tiếp đến 10h, Trang lấy kéo cắt tóc, lấy tay nắm tóc ghì đầu cháu A. xuống bàn, dùng cây đánh vào vùng đầu, dùng khăn trùm đầu, dùng tay đập đầu cháu A. liên tiếp xuống bàn cho tới khi cháu ngã xuống sàn nhà.

Trang dùng chân đạp liên tiếp vào vùng bụng, dùng khăn quất vào mặt, dùng cây đánh vào người cháu, bắt quỳ gối giơ hai tay lên cao. Khi đó Thái có mặt chứng kiến tất cả nhưng không can ngăn mà còn cùng với Trang chửi mắng.

Sau khi Trang đánh xong, Thái phát hiện con gái bị chảy máu trên đầu, nên sơ cứu và đưa đến bệnh viện khâu vết thương. Mặc dù cháu bị thương nhưng đến 16h57 chiều cùng ngày, Trang tiếp tục dùng tay chân và cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh.

Sau đó Trang và Thái ra khỏi nhà nhưng vẫn bắt cháu quỳ gối ở nhà và theo dõi qua camera.

Tiếp đến, khi Trang và Thái về nhà, từ 19h57 đến 20h20 cùng ngày, Trang tiếp tục bắt cháu A. cởi quần rồi dùng cây kim loại đánh. Trong khoảng thời gian này, Thái nhìn thấy Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn.

Đến ngày 12/12/2021, lúc 16h27, Trang bắt cháu A. quỳ gối, giơ hai tay lên cao, dùng thanh kim loại có đầu nhựa đánh và dùng chân đạp vào người bắt cháu A. chui vào chuồng chó, nhốt cùng với chó, vừa chửi mắng vừa dùng tay tát vào mặt, nằm tóc, kéo tai cháu A.

Còn Thái cầm thanh kim loại có đầu nhựa đứng bên cạnh chứng kiến; đến 17h, Trang bắt cháu A. ra khỏi chuồng chó, cởi quần nằm sấp để Trang sử dụng cây gỗ đánh và cùng với Thái tra khảo bài.

Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, suốt từ 14h tới 14h30, Trang bắt cháu A. quỳ làm bài tập để Trang kiểm tra bài.

Chưa đầy 20 phút sau, từ 14h51 đến 18h, Trang cho cháu ngồi học và trong khoảng thời gian này, Trang không cho cháu mặc quần áo, sử dụng cây gỗ đánh mạnh liên tiếp, dồn dập vào người cháu A.

Dã man hơn, khi tay này mỏi thì Trang đổi tay kia đánh cháu bé. Khi bị đau tay, Trang mang bao tay vào tiếp tục đánh cháu A.

Chưa hả dạ, Trang còn dùng chân đạp, đá liên tục nhiều cái vào vùng bụng, vùng hông, vùng lưng, vùng bộ phận sinh dục hoặc dùng tay đánh vào đầu, tát vào mặt của cháu A.

Đến 18h cùng ngày, cháu A bất tỉnh thì Trang điện thoại báo cho Thái. Cùng lúc, Thái vừa đi làm về và chạy vào sơ cứu rồi cùng Trang đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, để che đậy hành vi tàn độc của mình và người tình, Thái xóa hết dữ liệu của 4 camera trong căn hộ.

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân chết của cháu Nguyễn Thái Vân A. là do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Tại cơ quan điều tra, Thái và Trang đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh đập, hành hạ cháu A.