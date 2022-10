Toàn văn phát biểu của Bí thư Thái Nguyên tại lễ công bố thành lập thành phố Phổ Yên

Kính thưa đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh bạn.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên.

Kính thưa các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể Nhân dân.

Hôm nay, tỉnh Thái Nguyên rất vui mừng và xúc động được đón đồng chí Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu của Trung ương về thăm, làm việc và dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 3). Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, cho phép tôi được trân trọng gửi tới đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Nhân dân lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc buổi lễ của chúng ta hôm nay thành công thành công tốt đẹp.

Phổ Yên là vùng đất địa linh, nhân kiệt, quê hương của Đức Vua Lý Nam Đế, cửa ngõ của kinh thành Thăng Long xưa. Có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng và là đầu mối giao thông quan trọng kết nối Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Đồng bào và Nhân dân các dân tộc Phổ yên luôn có truyền thống đoàn kết, giàu lòng yêu nước và cách mạng; anh dũng, kiên cường trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm; năng động, sáng tạo trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải

Nhận thức rõ vai trò và vị thế đặc biệt quan trọng của thị xã Phổ Yên trong sự phát triển của tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, khóa 2020-2025 tháng 10/2020 đã đề ra mục tiêu: Xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025, để tạo tiền đề, tạo cơ sở, tạo thế và lực cho sự bứt phá chung của toàn tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới.

Có thể nhận thấy, đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt trên vai của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị xã Phổ Yên khi đó, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của tập thể lãnh đạo các cấp các ngành dựa trên một sức mạnh hết sức to lớn đó là lòng tin, sự chia sẻ của của bà con nhân dân tất cả vì một mục tiêu chung cháy bỏng đó là hoàn thành và hoàn thành tốt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, đưa thị xã Phổ Yên sớm trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh sớm trước thời hạn.

Cùng nhìn lại cách đây hơn 7 năm, ngày 15/5/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã ban hành Nghị quyết số 932 về việc thành lập thị xã Phổ yên và 04 phường thuộc Thị xã. Đây là một yếu tố quan trọng, là tiền đề giúp huyện Phổ Yên khi đó có những bước chuyển mình mạnh mẽ từ một địa phương thuần nông đã dần trở thành một đô thị công nghiệp, một cực tăng trưởng mới trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Thái nguyên chúng ta với tốc độ phát triển kinh tế luôn duy trì ở mức trên 20%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ chiếm trên 97%, Thu ngân sách chiếm 1/3 tổng thu ngân sách toàn tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 7.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỷ USD, chiếm tỷ trọng rất cao trong giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của toàn tỉnh. Công tác thu hút đầu tư vào thành phố được đặc biệt quan tâm, nhất là thu hút đầu tư nước ngoài (Phổ Yên là nơi được Tập đoàn Samsung tin tưởng, lựa chọn đầu tư nhà máy sản xuất vào năm 2013 và tiếp tục mở rộng đầu tư trong năm 2022, đầu tư thêm gần 1,2 tỷ USD, nâng tổng mức đầu tư các dự án sau điều chỉnh lên 7,537 tỷ USD (trong đó, Samsung điện tử là 5 tỷ USD; Samsung điện cơ là 2,537 tỷ USD).

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ; nhiều công trình, dự án trọng điểm được đưa vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của tỉnh. Trên địa bàn Phổ Yên đã hình thành các khu công nghiệp tập trung, với quy mô vốn đầu tư lớn. Bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, có nhiều đổi mới. Công tác quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai kịp thời; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên.

Những kết quả đạt được của Phổ Yên đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định, ngày 15/02/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 469 thành lập thành phố Phổ Yên trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. Như vậy là Phổ Yên về đích trước 03 năm so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phổ Yên nói riêng và Đảng bộ, nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Ảnh: Doãn Tấn

Đồng thời, với những thành tích nổi trội đó Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố còn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ 3).

Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, tôi xin được ghi nhận chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Phổ Yên đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển vừa qua.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương; sự tạo điều kiện giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh bạn đã dành cho tỉnh Thái Nguyên và thành phố Phổ Yên trong những năm qua. Kính mong đồng chí Chủ tịch Quốc hội và toàn thể các đồng chí tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Thái Nguyên có thể phát huy hết mọi tiềm năng, thế mạnh để phát triển vươn tầm, hiện thực hóa khát vọng của mình trong thời gian tới

Với các chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin được nghiêm túc tiếp thu đầy đủ để tiếp tục triển khai trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đề nghị lãnh đạo thành phố Phổ Yên tiếp thu đầy đủ và khẩn trương cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố Phổ Yên, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ liên kết, dẫn dắt, lan tỏa cho các địa phương khác trong tỉnh để cùng phát triển, đóng góp xây dựng tỉnh Thái nguyên luôn bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển, sớm trở thành một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí minh khi người về thăm tỉnh Thái nguyên vào ngày 01/01/1964.

Phổ Yên, đường lớn đã mở (đây là nhan đề một bài báo viết về Phổ trên Báo Thái nguyên), Xin chúc cho thành phố Phổ Yên sẽ đi thật nhanh, thật vững trên con đường lớn này và sớm mở ra những con đường lớn hơn nữa, những đại lộ kết nối Thái Nguyên với Thủ đô Hà Nội và nhiều trung tâm kinh tế lớn.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể Nhân dân mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH tỉnh xin tặng cho các đồng chí lãnh đạo Tp Phổ yên cờ lưu niệm

Xin mời các đồng chí lãnh đạo Tp Phổ yên lên đón nhận