Tóc Tiên trẻ đẹp, sang chảnh bên tlinh

MV Like this like that xoay quanh cặp tình nhân có tính cách trái ngược do CHARLES và Kim Chi Sun đóng. Cô gái cá tính, thích xem boxing còn chàng trai nhạy cảm, thích xem phim Hàn.

Sự khác biệt về tính cách và thiếu sự đồng cảm khiến họ cãi nhau, buộc hai vị thần tình yêu Tóc Tiên và tlinh giúp cặp đôi hàn gắn.

Vào vai thần tình yêu, Tóc Tiên trẻ đẹp, sang chảnh còn tlinh gây ấn tượng với trang phục lấy cảm hứng từ cung Cự giải, tóc tết trái tim và trang điểm phá cách.

Phân cảnh ném tiền gây cười trong MV.

CHARLES và Kim Chi Sun là cặp đôi nhà sản xuất - ca sĩ có tiếng trong giới indie. Họ và tlinh đồng sáng tác bài Like this like that kiêm đóng chính trong MV.

Một chi tiết thú vị, hài hước trong MV là phân cảnh Tóc Tiên ném tiền vào mặt tlinh. Vì "lậm" phim Hàn, ca sĩ háo hức muốn vào vai người đàn bà nhà tài phiệt dùng tiền để yêu cầu cô gái rời khỏi con trai.

Trái ngược với Tóc Tiên, tlinh rất xấu hổ, ngại ngùng khi diễn phân cảnh nhỏ này. "Trong MV, tlinh che mặt là do xấu hổ thật chứ không phải diễn", ca sĩ kể.

Sản phẩm đánh dấu sự kết hợp của Tóc Tiên và những gương mặt thuộc thế hệ Z. Cô lần đầu hát Pop R&B và thể hiện sao cho trẻ trung, hòa quyện với màu giọng đặc biệt của tlinh.

Tóc Tiên bên tlinh.

Tóc Tiên không ngại lắng nghe, học hỏi. Cô để CHARLES và Kim Chi Sun hướng dẫn mình hát. Nhờ vậy, phần thể hiện của Tóc Tiên hòa hợp với tlinh mà vẫn giữ sự trưởng thành, gợi cảm của mình.

Làm việc với thế hệ Z, Tóc Tiên thấy thú vị, ấn tượng. Theo cô, người trẻ "tự do sáng tạo và mạnh mẽ trong cách thể hiện ý kiến cá nhân”. Cá nhân ca sĩ vốn thẳng thắn nên quá trình làm việc càng thêm ăn ý.

Đôi bên không có nhiều khoảng cách. Cô luôn ủng hộ các ý tưởng sáng tạo của thế hệ Z, ngược lại chia sẻ với họ kinh nghiệm của người đi trước.

Nguyên tắc làm việc của Tóc Tiên với thế hệ Z nói riêng và mọi người nói chung là tôn trọng lẫn nhau. Với người trẻ, cô “càng cảm thấy phải hành xử cho ra dáng "đàn chị" nhất".

"Tôi muốn các bạn nhìn vào mình và thấy rằng đây là một tiền bối trong nghề có thể tin tưởng làm việc, cũng như ít nhiều là một người chị thật sự", ca sĩ cho hay.

Trích đoạn MV 'Like this like that'