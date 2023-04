Trần Anh Hùng chỉ đạo diễn xuất trong phim mới.

Chiều 13/4 (giờ Việt Nam), BTC giải Cành cọ vàng lần thứ 76 công bố các hạng mục chính thức tại Cannes năm nay. Theo đó, phim The Passion of Dodin Bouffant của đạo diễn Trần Anh Hùng là 1 trong 19 tác phẩm tranh giải thưởng danh giá nhất ở LHP Cannes 2023.

Lần thứ 4 có phim dự Cannes nhưng đây là lần đầu Trần Anh Hùng có tác phẩm lọt danh sách tranh giải Cành cọ vàng danh giá. Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm kể từ khi anh giành giải Camera vàng tại Cannes 1993 với phim Mùi đu đủ xanh.

Trần Anh Hùng sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều đạo diễn hàng đầu thế giới như: Wes Anderson (phim Asteroid City), Kore-eda Hirokazu (Monster), Ken Loach (The Old Oak)... ở hạng mục này.

Harrison Ford trong 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'.

Rất nhiều bộ phim đình đám của Hollywood có sự tham gia của dàn sao hạng A như: Killers of the Flower Moon (đạo diễn Martin Scorsese, diễn viên Leonardo DiCaprio và Robert De Niro); Indiana Jones and the Dial of Destiny (Harrison Ford).... sẽ công chiếu toàn cầu tại Cannes.

Dương Tử Quỳnh - nữ diễn viên châu Á đầu tiên thắng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sẽ được nhận giải thưởng danh dự Kering's Women in Motion. Phim Jeanne du Barry có sự tham gia của Johnny Depp được chọn chiếu mở màn LHP Cannes năm nay diễn ra từ 16-27/5.