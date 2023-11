Bên cạnh đó, chương trình cũng lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông qua các trò chơi và phần quà hấp dẫn, thu hút sự tham gia sôi nổi từ các bạn học sinh.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia chia sẻ, Việt Nam được Liên hợp quốc, cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô-tô, xe gắn máy.

Ông Khuất Việt Hùng cùng ông Yasuhiro Takeda trao tặng học bổng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn giao thông tại Bình Dương

Theo nghiên cứu của Quỹ phòng chống thương vong Châu Á (AIPF), trong 10 năm (2007 - 2017), có đến 500.000 ca chấn thương đầu và 15.000 ca tử vong đã được ngăn chặn nhờ việc áp dụng chính sách đội mũ bảo hiểm tại Việt Nam. Đội mũ bảo hiểm cũng là điểm sáng về công tác an toàn giao thông đã được nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Chương trình là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức chấp hành đội mũ bảo hiểm cho tất cả người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước khi đi hay ngồi sau mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện; qua đó giảm thiểu nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Các em học sinh hân hoan nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Phó chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia cũng gửi lời cảm ơn Công ty TNHH Bảo hiểm Tokio Marine Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Uỷ ban trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong nhiều năm qua.

Phát biểu tại chương trình, ông Yasuhiro Takeda - Tổng Giám đốc Tokio Marine Việt Nam cho biết, tai nạn giao thông là một vấn nạn toàn cầu và cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong, thương tật đối với trẻ em cũng như những người trẻ trong độ tuổi lao động hàng năm tại Việt Nam.

“Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng tai nạn giao thông hoàn toàn có thể ngăn chặn được bằng những biện pháp phòng tránh rủi ro cần thiết, đặc biệt là việc nâng cao nhận thức và kỷ luật an toàn giao thông cho thế hệ con em chúng ta ngay từ khi còn nhỏ. Với niềm tin đó, Tokio Marine Việt Nam hy vọng những chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn công ty trao tặng tới các em học sinh ngày hôm nay không chỉ là món quà nhỏ bé mang lại sự an tâm, giúp các em vững bước tới trường hàng ngày mà còn góp phần cùng các em nuôi dưỡng thói quen tham gia giao thông an toàn và tinh thần công dân có trách nhiệm”, ông Yasuhiro Takeda nói.

Các em học sinh hào hứng tham gia buổi chia sẻ kiến thức an toàn giao thông

Ngoài ra, Tokio Marine Việt Nam cũng trao 10 phần quà học bổng tài chính hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua; gồm các em học sinh bị tai nạn giao thông hoặc có cha/mẹ qua đời vì tai nạn giao thông.

Được thành lập từ năm 1996, Tokio Marine Việt Nam là công ty bảo hiểm phi nhân thọ có vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Với những sản phẩm dịch vụ bảo hiểm chất lượng Nhật Bản, công ty không ngừng nỗ lực cung cấp những giải pháp bảo vệ an toàn tới cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng thông địa phương qua những dự án xã hội ý nghĩa nhằm hiện thực hóa triết lý kinh doanh “Nhìn xa hơn mục tiêu lợi nhuận”.

Để nâng cao nhận thức an toàn giao thông và thói quen đội MBH đạt chuẩn, Công ty phối hợp cùng nhà trường và công an giao thông địa phương tổ chức buổi chia sẻ về ”Kỹ năng tham gia giao thông an toàn” với các trò chơi và phần quà hấp dẫn, thu hút sự tham gia sôi nổi từ các bạn học sinh.

Doãn Phong