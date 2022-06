Tom Hanks quát fan quá khích để bảo vệ vợ

Tom Hanks và Rita Wilson mới đây đi ăn tối ở một nhà hàng ở Midtown, New York sau khi tham dự buổi chiếu Elvis mà ông đóng chính. Khi ra ngoài nam diễn viên và vợ đã có fan chờ sẵn với ảnh và bút để xin chữ ký. Vì nóng lòng muốn tiếp cận Tom Hanks mà nam diễn viên lại đi quá nhanh nên những người này đã đẩy mạnh vào vợ ông khiến bà giật mình suýt ngã.

Rita Wilson hét lên "dừng lại" và giơ hai tay lên. Ngay lập tức Tom Hanks đã quát fan quá khích: "Đấy là vợ tôi, lùi lại ngay" với thái độ vô cùng tức giận. Ngay sau đó Tom Hanks và Rita Wilson lên ô tô rời đi. Một fan đứng gần đó nói: "Xin lỗi về việc này nhé Tom".

Tom Hanks phản ứng với fan cuồng để bảo vệ vợ.

Tom Hanks và Rita Wilson lần đầu gặp nhau trên bối cảnh phim Bosom Buddies năm 1981. Sau khi Tom Hanks chia tay người vợ đầu Samantha Lewes năm 1987, nam diễn viên và Rita đến với nhau và kết hôn năm 1988. Họ đã có hai người con lớn và là một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất Hollywood.

Tuy không nổi tiếng như chồng nhưng Rita Wilson cũng được biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như Sleepless in Seattle, Jingle All the Way.... Bà còn là giám đốc sản xuất của phim ca nhạc Mamma Mia! và Mamma Mia! Here We Go Again về nhóm nhạc ABBA.

Ngày 24/6 tới, Tom Hanks sẽ trở lại màn ảnh trong bộ phim Elvis với vai Tom Parker - người quản lý lâu năm của Elvis Presley. Sau khi được công chiếu tại LHP Cannes 2022, Elvis nhận về tràng pháo tay dài 12 phút.

Elvis khám phá những khía cạnh trong cuộc đời cũng như âm nhạc của Elvis Presley thông qua mối quan hệ phức tạp của ông với người quản lý Tom Parker. Được kể từ góc nhìn của Parker, chuyện phim đào sâu vào sự liên kết của Presley và Parker trong suốt 20 năm, từ lúc cậu trai trẻ Presley vụt sáng thành sao trong bối cảnh văn hóa đại chúng ngày một phát triển cũng như xã hội Mỹ rối ren lúc bấy giờ.

Tom Hanks và Austin Butler trong phim 'Elvis'.

Phim sẽ mang đến hàng loạt ca khúc bất hủ của Elvis Presley được chính Austin Butler thể hiện theo phong cách hoàn toàn mới nhưng vẫn giữ những nét đặc sắc từ ca khúc gốc.

An Na