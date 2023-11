Tối ngày 1/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, Báo Pháp luật Việt Nam long trọng tổ chức Lễ tôn vinh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2023.

Tham dự Lễ tôn vinh, về phía Bộ Tư pháp có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật TW, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án bình chọn, tôn vinh Gương sáng pháp luật; TS.Vũ Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam.

Buổi lễ còn có sự hiện hiện của nhiều vị khách quý, đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành TW và địa phương...

TS.Vũ Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Ông Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: Để lựa chọn ra được 50 tấm gương, Ban Tổ chức cùng Hội đồng bình chọn đã có quá trình làm việc rất là tích cực, cẩn thận, chu đáo và đặc biệt là sự cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng trong việc đánh giá từng nhân vật.

“Có được thành quả như vậy, tôi cho rằng đó là sự hỗ trợ, đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, đặc biệt là các Gương sáng, những người đã theo chúng tôi suốt chặng đường vừa qua”, lời ông Vũ Hoài Nam.

Các gương sáng

Đây là lần thứ 2 Chương trình Tôn vinh 50 Gương sáng Pháp luật được tổ chức, qua nhiều khâu, nhiều bước hết sức chặt chẽ, khách quan, công tâm với gần 160 đề cử. Hội đồng bình chọn và Ban Tổ chức đã lựa chọn được 50 gương điển hình để vinh danh.

Lễ tôn vinh 50 Gương sáng Pháp luật năm 2023. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Những người được tôn vinh phải kể đến:

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (sinh năm 1926, nguyên Tư lệnh quân khu 4). Ông tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 4/1945 đến năm 1997. Không chỉ giúp các gia đình liệt sĩ tìm kiếm thông tin mà ông còn là “kho” tư liệu quý, là “bảo tàng sống” về chiến trường Tây Nguyên.

Ông cũng chính là tác giả của “nguyên tắc hòa giải” trong Bộ luật Dân sự năm 1995. Với những đóng góp của mình, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang; Huân chương Quân kỳ quyết thắng; Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2021). Ngoài ra, ông cũng vinh dự được tặng thưởng 2 Huân chương Lao động của nước bạn Lào.

TS. Đinh Trung Tụng (sinh năm 1956, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp): Suốt gần 40 năm công tác tại Bộ Tư pháp, ông Đinh Trung Tụng đã tham mưu cho Bộ trưởng chỉ đạo xây dựng và trình Quốc hội nhiều đạo luật.

Trong đó, đạo luật mà ông đam mê và gắn bó nhất là Bộ luật Dân sự khi ông tham gia soạn thảo “3 đời” Bộ luật này vào các năm 1995, 2005 và 2015 ở cương vị Tổ trưởng Tổ Biên tập. Huân chương Độc lập hạng Ba. Về thành tích: Ông vinh dự tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành khác; Huân chương của Lào.

PGS.TS Nguyễn Chu Hồi (sinh năm 1952, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghề cá Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa 15). Trong sự nghiệp nghiên cứu và quản lý biển từ 1975 đến nay, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi đã chủ trì hơn 50 đề tài, dự án các cấp quốc gia, khu vực và quốc tế liên quan đến nghiên cứu, quản lý vùng bờ và biển; Tác giả và đồng tác giả của 53 cuốn sách chuyên khảo và giáo trình, đứng tên chính của khoảng 240 bài báo nghiên cứu và quản lý biển xuất bản trong và ngoài nước…

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên (sinh năm 1975, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (V03), Bộ Công an). Trải qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng Công an nhân dân, dù ở bất kỳ cương vị nào, Thiếu tướng, PGS.TS Phạm Công Nguyên cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền, ông là Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và nhiều bộ, ngành khác. Năm 2022, được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì…