Với vai trò là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn đến năm 2025, Bộ TT&TT đã tổ chức đánh giá và tôn vinh các dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Vinh danh các dịch vụ công trực tuyến xuất sắc là một nội dung trong chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm nay. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Hoạt động vinh danh các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành đã và đang phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp trên toàn quốc, vừa diễn ra trong chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm nay, bên cạnh việc tôn vinh thành tích nổi bật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, 4 dịch vụ công trực tuyến đáp ứng tốt nhất các tiêu chí “toàn trình” và “toàn dân” mới được tôn vinh gồm có: dịch vụ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng của Bộ GD&ĐT; dịch vụ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực Tài chính; và 2 dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông, thông báo lưu trú do Bộ Công an cung cấp.

Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT cho biết: Việc đánh giá, lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến xuất sắc nêu trên đã được thực hiện trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các bộ, ngành, địa phương và hoạt động thẩm định độc lập của đơn vị chuyên môn thuộc Cục.

Trước khi quyết định chọn tôn vinh 4 dịch vụ công trực tuyến của 3 bộ Tài chính, GD&ĐT và Công an, các cán bộ của Cục Chuyển đổi số quốc gia đã trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ với vai người dân, doanh nghiệp.

Cũng theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, điểm chung của 4 dịch vụ công trực tuyến mới được vinh danh trong chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 đều có lượng hồ sơ trực tuyến đạt gần 100%, được thực hiện toàn trình từ đầu đến cuối trên môi trường mạng; cung cấp cho người dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện nhờ vào kết nối chia sẻ dữ liệu.

Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng là 1 trong 4 dịch vụ công trực tuyến được chọn tôn vinh vì đã phục vụ tốt người dân. (Ảnh minh họa: K.H)

Trong đó, với dịch vụ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng, nhờ kết nối dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ GD&ĐT đã xác thực được các trường thông tin của thí sinh dự thi. Hệ thống quản lý thi “Đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng” đồng bộ thông tin với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Nhờ đó, hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi, đăng ký xét tốt nghiệp và hơn 660.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đã thực hiện được hoàn toàn online, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác.

Bên cạnh đó, cũng nhờ kết nối chia sẻ dữ liệu, các thí sinh không những có thể đăng ký ở bất cứ đâu mà còn có thể nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến; các trường đại học, cao đẳng có thể tổ chức xét tuyển và xác nhận nhập học cho thí sinh theo phương thức trực tuyến.

Đối với dịch vụ “Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động sản xuất kinh doanh” của Bộ Tài chính, thay vì phải nộp trực tiếp hồ sơ khai thuế bằng giấy thường đòi hỏi nhiều bước thủ tục, hiện tại người nộp thuế đã tiết kiệm được thời gian nhờ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian trung bình mỗi doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện thủ tục hành chính thuế khoảng 5 giờ; người nộp thuế còn có thể nộp thuế, tra cứu thông tin thuế, và thực hiện các giao dịch khác một cách dễ dàng từ bất kỳ đâu, chỉ cần có kết nối Internet.

Song song đó, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến về thuế cũng góp phần cải thiện tính minh bạch và theo dõi giao dịch thuế, tăng cường khả năng thu thuế của nhà nước, giảm tình trạng tồn đọng giấy tờ và thủ tục hành chính, và đặc biệt là tạo ra sự tin tưởng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan thuế.

Dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến của Bộ Công an hiện đã cho phép người dân nộp hồ sơ, thanh toán hoàn toàn trên mạng và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ đều được thực hiện trên mạng, do đó người dùng dịch vụ có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ.

Ngoài ra, dịch vụ này cũng đã ứng dụng công nghệ kiểm tra chất lượng ảnh theo tiêu chuẩn ICAO để kiểm tra ảnh của người dân nộp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an có đáp ứng tiêu chuẩn in ấn hộ chiếu phổ thông.

Cũng là một dịch vụ trực tuyến do Bộ Công an chủ trì triển khai, dịch vụ thông báo lưu trú hiện cho phép người dân có thể nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú bằng tài khoản định danh điện tử hoặc qua ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Dịch vụ công trực tuyến "Thông báo lưu trú" đã khai thác dữ liệu của người dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tự động điền vào biểu mẫu điện tử và người dân chỉ việc điền lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú.

Ngay lập tức, Cơ quan Công an đã tiếp nhận được thông báo lưu trú của công dân. Nhờ vậy, người dân và các cơ sở lưu trú dễ dàng khai báo lưu trú không phụ thuộc vào không gian, thời gian; cơ quan chức năng kịp thời nắm thông tin về khách lưu trú phục công tác quản lý dân cư.