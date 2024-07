Bộ Công an trân trọng giới thiệu bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội" của Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.