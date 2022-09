Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8: Honda và Suzuki cùng tụt dốc

Trong tháng 8 vừa qua, bất chấp thị trường ô tô có cú "ngược dòng" gây bất ngờ vượt tháng "Ngâu" xuất sắc với doanh số bán 30.846 xe, tăng tới 247% so với tháng 8/2021, vẫn có nhiều mẫu xe "trung thành" trong bảng xếp hạng xe bán chậm của tháng.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu xe bán chậm nhất trong tháng 8 vừa qua.

1. Suzuki Ertiga: 2 xe

Mẫu MPV cỡ nhỏ Suzuki Ertiga có doanh số tháng 8 đáng thất vọng khi vươn lên vị trí đầu bảng với vỏn vẹn 2 xe bán ra, giảm 15 xe so với tháng 7 trước đó. Cộng dồn 8 tháng, Ertiga bán được 626 xe, thấp nhất phân khúc mini MPV.

Suzuki Ertiga

Hiện tại Suzuki Ertiga 2022 đang duy trì mức giá rẻ nhất phân khúc với 2 phiên bản 500 triệu và 560 triệu đồng, nhưng tới đây dự kiến sẽ xuất hiện thêm Ertiga phiên bản trang bị động cơ hybrid nhẹ, được kỳ vọng sẽ tạo nên sức cạnh tranh mới cho mẫu xe thường xuyên "ế ẩm" này.

2. Suzuki Ciaz: 4 xe

Chiếc sedan cỡ B của Suzuki đã giữ nguyên doanh số bán trong tháng 8 tương tự tháng 7 trước đó là 4 xe. Cộng gộp cả năm, Suzuki Ciaz bán 21 xe, cũng ế ẩm nhất phân khúc giống "người anh em" Ertiga.

Suzuki Ciaz

Suzuki Ciaz thế hệ mới đã bán tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 09/2020, nhưng doanh số không cao. Xe chỉ có 1 phiên bản duy nhất, với giá niêm yết 534,9 triệu đồng. Phiên bản 2022 được đánh giá nâng cấp khá nhiều nhưng hiện chưa chính thức ra mắt Việt Nam.

3. Honda Brio: 4 xe

Tháng 8 vừa qua, Honda Brio bán được 4 xe, giảm tới 10 xe so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng, Honda Brio bán được 1.952 xe, vẫn cao hơn đối thủ Toyota Wigo tới 4 lần. Việc Honda Brio vẫn nằm trong danh sách bán chậm dù mới đây đã có quyết định ngừng bán của Honda Việt Nam có thể là những lô hàng cuối còn tồn kho.

Honda Brio

Honda Brio ​​bán tại Việt Nam từ năm 2019, được phân phối theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản G và RS, giá bán lần lượt là 418 và 454 triệu đồng.

4. Mitsubishi Pajero Sport: 5 xe

Việc tiếp tục xuất hiện trong danh sách xe bán chậm của Mitsubishi Pajero Sport có lẽ là điều đáng tiếc cho chiếc SUV 7 chỗ này. Trong bối cảnh các đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest, Hyundai Santa Fe đang thiếu hàng và bán chênh giá, thì Pajero Sport lại sẵn xe, ưu đãi giá nhưng vài tháng gần đây đều rơi vào tình trạng tiêu thụ chậm.

Trong tháng 8 vừa qua, Mitsubishi Pajero Sport chỉ bán được 5 xe, giảm một nửa so với tháng 7 trước đó. Cộng dồn 8 tháng, chiếc SUV 7 chỗ của Mitsubishi bán được 871 xe.

Mitsubishi Pajero Sport

Mitsubishi Pajero Sport đáng ở thế hệ thứ 3 ra mắt khách Việt hồi tháng 10/2020 với thay đổi mạnh mẽ về hình dáng cũng như trang bị công nghệ. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với lựa chọn duy nhất động cơ diesel và 4 phiên bản giá từ 1,11 tỷ đến 1,365 tỷ đồng.

5. Toyota Alphard: 8 xe

Ở vị trí số 5 là Toyota Alphard với thành tích bán xe trong tháng 8 đạt 8 xe, giảm 2 xe so với tháng 7 trước đó. Kết quả dù kém hơn tháng trước nhưng thứ hạng của Toyota Alphard vẫn giảm 1 bậc trong bảng danh sách "muốn quên", từ số 4 lên số 5. Cộng dồn 8 tháng, Toyota Alphard bán được 55 xe.

Toyota Alphard

Toyota Việt Nam hiện bán Alphard bản 2021 với 2 lựa chọn: màu trắng giá 4,227 tỷ đồng và các màu còn lại giá 4,219 tỷ đồng.

6. Honda Accord: 9 xe

Kết thúc tháng 8/2022, mẫu sedan cỡ D Honda Accord được bán ra thị trường tổng cộng 9 xe, giảm 8 xe so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng, Honda Accord bán 183 xe, thấp nhất phân khúc.

Honda Accord

Chiếc sedan cỡ D này hiện được bán ra với 2 phiên bản có giá niêm yết 1,319- 1,329 tỷ đồng.

7. Suzuki Swift: 10 xe

Việc thường xuyên nằm trong "Top xe bán chậm" là chuyện không lạ với chiếc hatchback cỡ B Suzuki Swift. Nhưng trong tháng 8, thứ hạng của Swift đã tăng từ vị trí số 6 lên số 7 dù lượng bán ra là 10 xe, thấp hơn tháng 7 là 4 xe. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Suzuki Swift bán được 430 xe.

Suzuki Swift

Swift hiện được phân phối tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản GLX với mức giá 549,9 triệu đồng.

8. Toyota Yaris: 28 xe

Đối thủ của Suzuki Swift là Toyota Yaris đã trở lại bảng danh sách sau một vài tháng vắng bóng. Trong tháng 8, chiếc hatchback cỡ B này bán được 28 xe, giảm 7 xe so với tháng 7/2022. Cộng từ đầu năm đến tháng 8, lượng xe Toyota Yaris tiêu thụ là 464 xe, không quá chênh lệch so với Suzuki Swift.

Toyota Yaris

Toyota Yaris được phân phối với một phiên bản duy nhất là phiên bản G và có giá niêm yết 668 triệu đồng.

9. Isuzu mu-X: 28 xe

So với tháng 7 bán được 15 xe, trong tháng 8 Isuzu mu-X bán tăng thêm 7 xe, đạt 28 xe. Cộng dồng từ đầu năm, mẫu SUV cỡ D này bán được 260 xe, có thị phần thấp nhất trong phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ. Các đối thủ của Isuzu mu-X là Toyota Fortuner, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport.

Isuzu mu-X 2022

Isuzu mu-X ra mắt Việt Nam lần đầu vào tháng 08/2016, nhưng doanh số tậm tịt không đều. Phải đến giữa tháng 7/2022, thế hệ mới của mu-X mới chính thức được giới thiệu đến khách Việt, cùng giá khởi điểm từ 900 triệu đồng.

10. Isuzu D-Max: 28 xe

Kết quả bán hàng tháng 8 của Isuzu D-Max là 28 xe, giảm 32 xe so với tháng 7 (bán 60 xe). Lũy kế từ đầu năm, Isuzu D-Max bán được 607 xe, trong khi cùng kỳ năm ngoái kết quả là con số 0 do nhà phân phối dừng bán.

Isuzu D-Max 2022

Isuzu D-Max thế hệ mới được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam với 3 phiên bản thay vì 4 bản như trước từ tháng 4. Giá dao động từ 630-850 triệu đồng. So với thế hệ cũ, Isuzu D-Max bị chê bởi giá bán đắt, tăng cả trăm triệu so với trước đây nên sẽ khó cạnh tranh so với các đối thủ mạnh khác.

Đình Quý

PHẢN ÁNH NÓNG VỀ XE CỘ Xe của bạn đang lỗi hộp số, lỗi động cơ, lỗi cảm biến...? Bạn đi mua xe bị ép "bia kèm lạc", chênh giá? Bạn gặp phải xe bị "cắm" ngân hàng? Bạn vừa gặp tình huống lái xe nguy hiểm, văn hóa giao thông kém? Hãy chia sẻ về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn, đề rõ họ và tên, số điện thoại, hình ảnh và video (nếu có). Các nội dung sẽ được xác minh và đăng tải nếu phù hợp. Xin cảm ơn!