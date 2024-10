Dưới đây là một số biểu hiện của nhồi máu não liên quan tới giấc ngủ:

Tê tay chân

Các dấu hiệu của nhồi máu não thường xuất hiện đột ngột nhưng điều đó không đồng nghĩa bạn sẽ không có thời gian để hành động. Theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, tê tay chân là một trong những biểu hiện của nhồi máu não. 43% số bệnh nhân trải qua các triệu chứng khoảng 1 tuần trước khi họ bị nhồi máu não nghiêm trọng.

Theo y học cổ truyền, khí và máu là yếu tố căn bản cho các hoạt động sống của con người. Tê tay chân khi ngủ hoặc lúc mới thức dậy là dấu hiệu rõ ràng cho thấy khí và máu không lưu thông thuận lợi, có thể là dấu hiệu báo trước của nhồi máu não.

Ngáp thường xuyên

Ngáp thường xuyên có thể là dấu hiệu của việc cung cấp máu lên não không đủ. Đó là cách cơ thể tự điều chỉnh và cố gắng tăng lượng oxy cho não. Trong đa số trường hợp, đây chỉ là biểu hiện của tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ nhưng ngáp thường xuyên cũng là dấu hiệu lâm sàng trong các rối loạn ảnh hưởng đến não.

Ngáp bệnh lý đã được mô tả trong nhiều rối loạn thần kinh khác nhau, bao gồm đau nửa đầu, động kinh, bệnh đa xơ cứng và khối u não.

Chóng mặt, đau đầu

Nhồi máu não có thể gây hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu trong não, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não, gây ra các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt ngay cả khi bạn nghỉ ngơi. Theo Tiến sĩ Shou Tianya, Hội đồng Tâm thần và Thần kinh Mỹ, cơn đau đầu liên quan đến đột quỵ thường rất dữ dội xảy ra trong vòng vài giây hoặc vài phút.

Trong một số trường hợp khó phân biệt giữa chứng đau nửa đầu và đau đầu do đột quỵ do có một số triệu chứng chồng chéo. Tuy nhiên, đau nửa đầu thường có cảm giác nhói dần dần trở nên tồi tệ hơn còn đau đầu do đột quỵ xảy ra ngẫu nhiên, đột ngột.

Nguyên nhân gây nhồi máu não

Có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ bị nhồi máu não. Theo đó, những người cao tuổi, nam giới có nguy cơ nhồi máu não cao hơn. Người có thân nhân từng bị bệnh trên cũng đối mặt với khả năng mắc cao.

Ngoài ra, các yếu tố bệnh lý, lối sống cũng tác động tới nguy cơ nhồi máu não như bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu cao, thừa cân, béo phì; hút thuốc, ăn uống thiếu chất, lười vận động.

Theo Aboluowang, y học cổ truyền cho rằng yếu tố cảm xúc có liên quan chặt chẽ đến sự xuất hiện của nhồi máu não. Căng thẳng tinh thần, lo lắng, trầm cảm và các cảm xúc tiêu cực khác trong thời gian dài dễ dẫn đến khí huyết ứ, kinh mạch tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu não.

Vì vậy, chúng ta có thể ngăn ngừa nhồi máu não bằng cách điều chỉnh cảm xúc. Bạn nên tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn, giao tiếp với người thân, bạn bè cũng như tham gia các hoạt động thư giãn thích hợp như thiền và yoga để giữ cho tâm trạng vui vẻ, khí huyết lưu thông.