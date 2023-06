Tối 11/6, đêm chung khảo Miss World Vietnam 2023 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) diễn ra tại TP.HCM. Sau nhiều ngày tham gia các hoạt động bên lề, top 59 thí sinh bước vào đêm thi quyết định để chọn ra những gương mặt bước vào chung kết.

Sự kiện có sự góp mặt của dàn hoa, á hậu đình đám gồm: Hoa hậu Mai Phương, Bảo Ngọc, Thanh Thủy, Tiểu Vy, á hậu Phương Nhi, Trịnh Thùy Linh, Ngọc Hằng...

Ở phần mở màn, top 59 đồng diễn trên nền nhạc sôi động. Các thí sinh mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ và vũ đạo uyển chuyển. Dàn thí sinh được đánh giá đồng đều nhưng không có nhiều gương mặt nổi trội như năm ngoái.

Top 59 thí sinh trong tiết mục đồng diễn:

Dàn ban giám khảo được công bố gồm: Chủ tịch Miss World Vietnam Phạm Kim Dung, Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, Đỗ Thị Hà, NTK Lê Thanh Hòa, diễn viên Vân Trang.

Ở phần thi áo dài, 59 thí sinh diễn bộ sưu tập của NTK Ngô Nhật Huy và NTK Thạch Linh. Còn ở phần thi áo tắm, các thí sinh đồng diễn trên nền nhạc You like an angel do ST Sơn Thạch thể hiện. Top 45 thí sinh xuất sắc nhất lộ diện và bước vào phần trình diễn áo tắm trong trang phục bikini 2 mảnh màu hồng.

Nhiều thí sinh gây ấn tượng với chiều cao nổi bật cùng tỷ lệ cơ thể đẹp mắt và lối trình diễn cuốn hút, tự tin như Bùi Khánh Linh, Nguyễn Thị Phượng, Huỳnh Trần Ý Nhi, Đỗ Trần Ngọc Thảo... Tuy nhiên, không ít thí sinh vẫn còn lộ rõ sự lúng túng, thiếu tự tin khi sải bước trên sân khấu.

Công bố top 45:

Sau phần diễn áo tắm, top 45 tiếp tục bước vào phần thi trang phục dạ hội. Hầu hết các người đẹp chọn đầm đính kết, ôm sát để khoe hình thể quyến rũ.

Tại đêm chung khảo, BTC cuộc thi công bố các giải thưởng phụ. Danh hiệu Người đẹp Tài năng thuộc về Nguyễn Ngân Hà, cô chính thức lọt top 20 chung cuộc vòng chung kết. Top 5 Người đẹp Du lịch gọi tên: Lê Thị Kim Hậu, Đào Thị Hiền, Phạm Thị Tú Trinh, Trần Phương Nhi, Trần Thị Hồng Linh.

- Danh hiệu Người đẹp Truyền thông gọi tên thí sinh Đỗ Thanh Hường.

- Người đẹp được yêu thích nhất là Phạm Hương Anh và Nguyễn Minh Trang.

Sau 3 phần thi, top 40 Miss World Vietnam 2023 chính thức lộ diện. Theo đó, họ sẽ bước vào vòng chung kết được tổ chức tại Quy Nhơn vào tháng 7 sắp tới.

TOP 40 THÍ SINH VÒNG CHUNG KẾT MISS WORLD VIỆT NAM 2023

1. 051 Nguyễn Ngân Hà

2. 303 Phạm Thị Tú Trinh

3. 142 Trần Thị Hồng Linh

4. 015 Trần Phương Nhi

5. 193 Lê Thị Kim Hậu

6. 064 Đào Thị Hiền

7. 314 Đỗ Thanh Hường

8. 404 Phạm Hương Anh

9. 012 Nguyễn Minh Trang

10. 095 Võ Tấn Sanh Vy

11. 188 Bùi Thị Hồng Trang

12. 351 Trần Hải Vy

13. 158 Nguyễn Thiên Thanh

14. 433 Đoàn Minh Thảo

15. 273 Trần Thị Tú Hảo

16. 027 Nguyễn Thị Liên

17. 153 Lê Mỹ Duyên

18. 256 Nguyễn Thị Thuý Ngọc

19. 055 Trần Thị Phương Nhung

20. 119 Nguyễn Hà My

21. 123 Hoàng Thu Huyền

22. 164 Võ Quỳnh Thư

23. 039 Nguyễn Thị Phượng

24. 151 Nguyễn Lê Hoàng Linh

25. 203 Nguyễn Hồng Thanh

26. 332 Nguyễn Thị Lan Anh

27. 165 Hoàng Thị Yến Nhi

28. 174 Đỗ Thuỳ Dung

29. 079 Trần Thị Khánh Ly

30. 117 Nguyễn Ngô Nhật Hạ

31. 010 Nguyễn Phương Linh

32. 066 Phạm Phi Phụng

33. 068 Mai Thị Hà Thu

34. 311 Đỗ Trần Ngọc Thảo

35. 102 Đỗ Thị Phương Thanh

36. 014 Huỳnh Trần Ý Nhi

37. 113 Phùng Thị Hương Giang

38. 512 Huỳnh Minh Kiên

39. 211 Bùi Khánh Linh

40. 420 Trần Thị Thoa Thương

Ảnh, clip: BTC