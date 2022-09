Thị trường sedan giá 1 tỷ: Toyota Camry vẫn "lép vế" trước VinFast Lux A2.0

Thị phần xe sedan cỡ D, E trong tháng 8/2022 chứng kiến sự sụt giảm doanh số ở tất cả các mẫu xe. VinFast Lux A 2.0 dù giảm sâu nhưng vẫn đứng đầu và bỏ xa khoảng cách với các đối thủ.



1. VinFast Lux A2.0: 849 xe

VinFast Lux A 2.0 bứt phá trở lại kể từ tháng 7, đến nay dù đã ngưng sản xuất nhưng với chính sách ưu đãi giảm giá hấp dẫn, mẫu xe này vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong tháng 8, Vinfast LuxA2.0 vẫn dẫn đầu với 849 chiếc được giao đến tay khách hàng, giảm 21,7% so với tháng trước đạt 1.085 xe.

Tổng doanh số 8 tháng qua của LuxA2.0 đạt 3.683 xe.

Tại Việt Nam, VinFast LUX A2.0 có 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp. Giá bán tương ứng của 3 phiên bản này là 1,115, 1,206 và 1,358 tỷ đồng.

2. Toyota Camry: 208 xe

Trong tháng 8/2022, Toyota Camry có 208 xe được bán ra, giảm 16,5% so với tháng trước đó đạt 249 xe. Với kết quả nay, Toyota Camry vẫn "lép vế" trước đối thủ nhà Vinfast.

Lúy kế từ đầu năm đến nay, mẫu xe này đạt 3.221 xe được giao đến tay khách hàng.

Toyota Camry được phân phối trên thị trường với 4 phiên bản gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Giá bán của Toyota Camry 2022 dao động từ 1,05 - 1,441 tỷ đồng.

3. KIA K5: 104 xe

KIA K5 cũng ghi nhận sự sụt giảm doanh số trong tháng 8 dù vậy vị trí xếp hạng vẫn giữ nguyên. Theo đó, KIA K5 chỉ bán ra 104 xe, giảm 18 so với tháng trước đạt 122 xe.

Từ đầu năm đến nay, mẫu xe này đạt 1.301 xe được giao đến tay khách hàng. KIA K5 2022 có ba phiên bản bao gồm Luxury, Premium và GT-Line với giá bán từ 869 triệu đến 1,029 tỷ đồng.

4. Mazda6: 102 xe

Khác với các đối thủ, Mazda6 trong tháng 8 có sự tăng trưởng nhẹ nhờ được các đại lý mạnh tay giảm giá đến 60 triệu đồng.

Kết thúc tháng 8, mẫu xe này đạt 102 chiếc, tăng 17% so với tháng trước đạt 87 xe. Mẫu xe này tiếp tục xếp thứ 4 trong phân khúc sedan hạng D.

Mazda6 có tổng cộng 5 phiên bản là New 2.0L Luxury, New 2.0L Premium, New 2.5L Signature Premium, 2.0L Luxury và 2.5L Premium. Giá bán của Mazda6 dao động từ 829 triệu đồng đến 1,049 tỷ đồng.

5. Honda Accord: 9 xe

Honda Accord tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng. Tháng 8/2022 Honda Accord chỉ bán ra 9 xe, giảm 8 xe so với tháng trước đạt 17 xe. Mẫu xe này lọt vào top 10 xe bán ế nhất thị trường tháng qua.

Hiện nay, giá bán của Honda Accord vẫn ở mức cao, cụ thể là 1,319 tỷ đồng cho bản màu đen, ghi, bạc và 1,329 tỷ đồng với bản màu trắng.

