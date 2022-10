Top xe sedan giá rẻ tháng 9: Toyota Vios lép vế hơn Hyundai Accent dù doanh số gấp đôi

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 9 đạt 33.463 xe, tăng 8,5% so với tháng 8 trước đó và tăng tới 147% so với cùng kỳ tháng 9 năm ngoái. Trong đó, lượng xe du lịch là 25.611 xe (tăng 2% so với tháng 8), xe thương mại là 7.539 xe (tăng 37%) và 313 xe chuyên dụng (tăng 17%).

Phân khúc xe sedan bán ra tổng cộng 6.782 chiếc trong tháng 9, tăng 26,4% so với tháng trước và có thị phần xe lớn nhất thị trường, chiếm 26,4% tổng doanh số xe du lịch của tháng.

Top 5 xe sedan cỡ B-C bán chạy nhất tháng 9 tại thị trường Việt Nam.

Các dòng xe sedan giá rẻ (cỡ B-C) vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trong các bảng xếp hạng. Nổi bật nhất chính là Hyundai Accent với doanh số gần 2.900 chiếc, tăng gấp 2,5 lần so với tháng trước và dẫn đầu luôn top 10 xe bán chạy toàn thị trường trong tháng 9. Theo sát phía sau chính là đối thủ Toyota Vios với lượng bán ra ít hơn chưa đến 500 chiếc.

Top 5 xe sedan giá rẻ tháng 9 vừa qua cũng có sự xáo trộn khi Mitsubishi Attrage đã trở lại và "đánh bật" mẫu sedan cỡ C Mazda 3. Hai cái tên còn lại vẫn là Honda City và KIA K3 nhưng vị trí có chút thay đổi so với tháng trước.

Dưới đây là xếp hạng của 5 mẫu xe sedan hạng B-C bán chạy nhất tháng 9/2022:

1. Hyundai Accent: 2.879 chiếc

Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu tuyệt đối phân khúc xe sedan giá rẻ trong tháng 9.

Nếu như trong tháng 8, doanh số của Hyundai Accent chỉ đạt 1.172 chiếc thì tháng 9 vừa qua, mẫu sedan cỡ B của Hyundai đã bán ra được 2.879 chiếc, tăng gấp gần 2,5 lần. Doanh số này củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu phân khúc của Accent, vượt trên các đối thủ Toyota Vios và Honda City.

Hiện, Hyundai Accent 2021 vẫn được phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản của Accent có giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng.

2. Toyota Vios: 2.393 chiếc

Vios dù doanh số tăng trưởng gấp đôi so với tháng trước nhưng vẫn kém Hyundai Accent đến gần 500 xe.

Trong tháng 9 vừa qua, Toyota Vios bán ra 2.393 chiếc, tăng tới 111,2% so với tháng 8 (1.133 chiếc). Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chỉ giúp Vios vượt lên trên Honda City chứ chưa thể bắt kịp được Hyundai Accent.

Hiện, Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước đây. Vios 2021 được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Giá bán của mẫu xe này đang dao động từ 478 đến 638 triệu đồng.

3. Honda City: 1.114 chiếc

Honda City là mẫu ô tô bán chạy nhất của thương hiệu Honda tại Việt Nam.

Trong tháng 9 vừa qua, Honda City bán ra thị trường được 1.114 chiếc, tăng 50% so với doanh số 739 chiếc của tháng 8. Điều này khiến mẫu sedan hạng B của Honda tăng 1 bậc trong top xe sedan giá rẻ, đồng thời trở lại top 10 xe bán chạy nhất thị trường sau 3 tháng vắng bóng.

Honda City phiên bản 2021 được thiết kế mới, sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Mẫu sedan cỡ B này được giới thiệu 4 phiên bản là E, G, L và RS với mức giá dao động từ 499 đến 599 triệu đồng.

4. Mitsubishi Attrage: 697 chiếc

Mitsubishi Attrage

Với 697 chiếc bán ra trong tháng 9, doanh số của Mitsubishi Attrage tăng 59,1% so với tháng trước (với 438 chiếc), giúp mẫu sedan cỡ B của Mitsubishi trở lại top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhất, thế chỗ của Mazda 3.

Mitsubishi Attrage là mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan, được phân phối với 3 phiên bản gồm 1 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động, đều sử dụng khối động cơ 1.2 lít. Giá bán của mẫu xe này dao động từ 375-485 triệu đồng, khá thấp so với các đối thủ trong cùng phân khúc.

5. Kia K3: 522 chiếc

KIA K3 là đại diện duy nhất của phân khúc sedan cỡ C trong danh sách này.

Tháng vừa qua, K3 bán ra 522 chiếc, giảm 11,5% so với tháng 8 (với 590 chiếc). Tuy vẫn lọt vào top 5 xe sedan giá rẻ bán chạy nhưng chắc chắn doanh số trên không thể làm hài lòng hãng xe thương hiệu Hàn Quốc.

KIA K3 được THACO đưa về lắp ráp trong nước từ tháng 9/2021. K3 2022 được giới thiệu 4 phiên bản, trong đó có 3 bản sử dụng động cơ 1.6L và 1 bản 2.0L. Giá bán của KIA K3 dao động từ 559-689 triệu đồng, được đánh giá là "mềm" nhất phân khúc sedan hạng C.

Doanh số trong tháng 9/2022 của một số mẫu xe sedan phổ thông khác như sau:

- Mazda 3: 513 chiếc;

- Mazda 2: 416 chiếc;

- Toyota Corolla Altis: 403 chiếc;

- KIA Soluto: 219 chiếc;

- Honda Civic: 116 chiếc;...

