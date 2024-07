Ba tour trải nghiệm tại Việt Nam góp mặt trong danh sách Best of the Best Things to do, gồm tour du lịch Ninh Bình bằng thuyền và xe đạp tại Hoa Lư, Tam Cốc và Hang Múa (xếp thứ 3), tour vượt thác Đà Lạt (xếp thứ 12) và tour tham quan ba thác nước tại Đà Lạt (xếp thứ 19).

Trang Tripadvisor mô tả, tour vượt thác ở Đà Lạt là một cuộc phiêu lưu ly kỳ, nơi du khách sẽ trèo xuống những thác nước tuyệt đẹp, đu khỏi vách đá cao và đi bộ xuyên qua những khu rừng tươi tốt. Trên đường đi, du khách sẽ tìm hiểu về các loại cây thuốc và ẩm thực bản địa từ những hướng dẫn viên thân thiện.

Tour tham quan 3 thác nước tại Đà Lạt đưa du khách ghé thăm thác Datanla, thác Voi và thác Pongour, trước khi tìm hiểu về sản xuất cà phê và tơ lụa trên đường đi. "Nếu là người yêu thiên nhiên và muốn trải nghiệm những thác nước hùng vĩ, hoặc đam mê nhiếp ảnh và đang tìm kiếm địa điểm chụp hình lý tưởng thì tour này được thiết kế dành cho bạn. Du khách sẽ có một ngày khám phá các thác nước nổi tiếng nhất Đà Lạt để hòa mình vào vẻ đẹp và sự kỳ diệu của thiên nhiên", trang Tripadvisor miêu tả.

Theo Tripadvisor, trong số 8 triệu hồ sơ của nền tảng này, có chưa đến 1% được trao giải "Best of the Best" của Travelers’ Choice Awards, thể hiện mức độ xuất sắc cao nhất trong ngành du lịch của các điểm đến đoạt giải.

Những năm qua, Lâm Đồng là địa phương thu hút nhiều du khách trong và quốc tế nhờ sự đa dạng hóa các loại hình du lịch, trong đó có du lịch mạo hiểm. Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “Về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng", ngành du lịch Lâm Đồng đã tập trung mọi nguồn lực phát triển du lịch thể thao mạo hiểm trở thành sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh.

Tiêu biểu là các sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm như đu dây vượt thác (tại điểm du lịch thác Datanla), đi bộ trong rừng, xe đạp địa hình băng rừng, leo núi (tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tuyến Tà Năng – Phan Dũng, điểm tham quan Langbiang…), chèo thuyền vượt ghềnh thác (sông Đạ Đờn)...

Nhằm tạo hành lang pháp lý đối với hoạt động tổ chức và kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm trên địa bàn tỉnh, cũng như đảm bảo an toàn cho du khách khi tham gia trải nghiệm các chương trình du lịch thể thao mạo hiểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định 1804 về việc ban hành quy định quản lý tạm thời đối với hoạt động tổ chức và kinh doanh du lịch thể thao mạo hiểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 3.070 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số hơn 43.600 phòng; trong đó có gần 450 khách sạn từ 1 - 5 sao với gần 13.200 phòng. Năm 2024, địa phương này đặt mục tiêu thu hút 9,7 triệu lượt du khách, trong đó có 550 ngàn lượt khách quốc tế, 7,6 triệu lượt khách qua lưu trú.