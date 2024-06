Xe hybrid cũ giữ giá

Tháng 8/2020, Toyota đưa mẫu xe gầm cao cỡ B+ của mình là Corolla Cross về phân phối tại Việt Nam và gần như ngay lập tức trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm liền. Thời điểm này, Toyota Corolla Cross được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản là G, V và HV, trong đó đáng chú ý nhất là phiên bản HV sử dụng động cơ xăng lai điện (hybrid).

Dù loại động cơ này đã xuất hiện trước đó khá lâu trên các mẫu xe sang, nhưng công bằng mà nói, chính những chiếc Corolla Cross HV đã mở ra làn sóng đưa dòng ô tô hybrid bình dân về nước sau này của một loạt hãng như KIA, Hyundai, Nissan, Suzuki, Haval, Honda,...

Toyota Corolla Cross 2020 là mẫu xe khởi đầu cho xu hướng ô tô bình dân sử dụng động cơ xăng lai điện tại Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Thời điểm năm 2020-2021, những chiếc Corolla Cross HV được bán với giá bán niêm yết là 955 triệu đồng, nhưng người mua lúc này phải chi thêm vài chục triệu "kèm lạc" nếu muốn lấy xe sớm, đồng thời không được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ do là xe nhập khẩu.

Điều này đã đưa chi phí lăn bánh của Corolla Cross phiên bản HV tại Hà Nội hay TP. HCM rơi vào khoảng xấp xỉ 1,1 tỷ đồng. Đây là mức lăn bánh khá cao, không hề kém cạnh với những chiếc SUV/crossover cỡ C như Honda CR-V bản E, Mazda CX-5 2.0 Premium hay Hyundai Tucson phiên bản 1.6T cao cấp nhất; thậm chí còn gần ngang ngửa với một chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản tiêu chuẩn.

Sau 3-4 năm lăn bánh, hiện nay, những chiếc Toyota Corolla Cross hybrid được rao trên các trang mua bán xe trực tuyến với khoảng giá từ 770-820 triệu đồng tuỳ đời và tình trạng xe. Nếu so với những mẫu xe cùng mức lăn bánh được liệt kê ở trên, mẫu xe cỡ B+ của Toyota được giới buôn xe nhận xét là giữ giá tốt hơn.

Những chiếc Toyota Corolla Cross bản HV lăn bánh 3-4 năm đang có giá bán từ khoảng 770-820 triệu (Ảnh: Bonbanh).

Ghi nhận của VietNamNet tại một showroom lớn chuyên bán ô tô đã qua sử dụng tại đường Phạm Văn Đồng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), một chiếc Toyota Corolla Cross bản HV cao cấp nhất sản xuất năm 2021 màu đen đã lăn bánh khoảng 40.000km đang được rao với giá 795 triệu đồng. So với giá lúc mới đăng ký tại Hà Nội vào thời điểm năm 2021 là xấp xỉ 1,1 tỷ đồng, chiếc xe này còn khoảng 75% giá trị.

Anh Nguyễn Minh Độ, chủ showroom cho biết, so với những dòng chạy lướt khác ở phân khúc SUV/crossover cỡ C cùng tầm giá trên dưới 800 triệu như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V,... thì số lượng Corolla Cross ít hơn, đặc biệt là phiên bản HV sử dụng động cơ hybrid. Tuy nhiên, phiên bản cao cấp nhất này không hề kén khách mà "hở ra" chiếc nào là đều có khách đến đặt mua ngay.

"Cách đây 2 tuần, khi chúng tôi vừa đăng bán chiếc xe này thì ngay lập tức có một đôi vợ chồng đến xem và đặt tiền, thậm chí còn không cần mặc cả vì chiếc xe vẫn khá mới và đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đã test rất kỹ càng. So với việc mua xe mới vào thời điểm này thì mua một chiếc xe đã lăn bánh 3 năm vẫn tiết kiệm khoảng trên dưới 250 triệu", anh Độ chia sẻ.

Chiếc Toyota Corolla Cross HV đời 2021 được showroom của anh Độ rao bán với giá 795 triệu. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Xe siêu tiết kiệm, nhưng người dùng vẫn còn nhiều lăn tăn

Theo đánh giá của anh Nguyễn Minh Độ, sở dĩ những chiếc Corolla Cross HV này "hot" ở thị trường xe cũ nhờ có nhiều ưu điểm, trong đó dễ thấy nhất đến từ động cơ xăng 1.8L lai điện rất độc đáo, tiết kiệm nhiên liệu, nhất là di chuyển trong thành phố.

Tiếp đến là thiết kế ngoại thất của xe khá trung tính, phù hợp cho cả nam và nữ, cả người trẻ lẫn trung niên. Dù trong tháng 5 vừa qua, Toyota đã nâng cấp nhẹ về ngoại hình nhưng những chiếc Corolla Cross 2020-2021 này vẫn không quá cũ kỹ. Thậm chí nhiều khách hàng vẫn thích mặt ca-lăng của xe đời trước hơn.

Còn về an toàn, phiên bản Corolla Cross HV cao cấp nhất được trang bị hệ thống Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ người lái cùng các options "miên man". Do vậy người dùng sẽ không có cảm giác bị lỗi mốt dù xe đã sử dụng từ 3-4 năm.

Tuy đánh giá cao mẫu xe hybrid của Toyota, nhưng anh Độ cũng thẳng thắn chỉ ra một vài điểm khiến một số khách hàng lăn tăn khi "xuống tiền". Đầu tiên là về giá bán vẫn khá cao, lên đến gần 800 triệu. Với số tiền này, khách hàng cũng hoàn toàn có thể mua một chiếc xe cỡ C, thậm chí cỡ D rộng rãi, mạnh mẽ hơn.

Còn nếu so với ngay dòng Corolla Cross 2024 vừa được làm mới và giảm giá khá mạnh (bản V thuần xăng có giá 820 triệu, còn bản hybrid HV là 905 triệu) thì khách hàng thời điểm này cũng hoàn toàn có thể "cố" để tậu hẳn một chiếc xe mới với đường nét trẻ trung hơn.

Nhiều chuyên gia theo dõi thị trường ô tô cũ cũng cho rằng, Toyota Corolla Cross HV chạy lướt có thể giữ giá trong thời điểm này, khi xe còn mới và chưa phát sinh nhiều vấn đề. Nhưng một thời gian ngắn nữa có thể sẽ xuống giá nhanh theo giá chung của thị trường và nhiều người muốn bán hơn.

Tiết kiệm nhiên liệu là ưu điểm lớn nhất của chiếc xe hybrid này. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Từ phía người dùng, anh Đỗ Huy Quang (42 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội), chủ một chiếc Toyota Corolla Cross HV đời đầu sản xuất năm 2020 chia sẻ, sau gần 4 năm sử dụng vẫn đang rất hài lòng về chiếc xe của mình và hiện chưa có ý định đổi sang một chiếc xe khác.

Điểm mà anh Quang thích nhất là chiếc xe có động cơ hybrid nên khi nổ máy hoặc đi trong phố rất "im", gần như không có tiếng động cơ. Mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào khoảng 4-5 lít/100km và càng đi chậm lại càng tiết kiệm, khác hẳn với các dòng xe xăng/dầu khác.

Tuy vậy, chủ xe này vẫn chỉ ra một số nhược điểm cũng như những lăn tăn của mình khi sử dụng.

Đầu tiên, chiếc Corolla Cross HV do có thêm bộ pin nên trọng lượng khá nặng so với các phiên bản khác, do vậy khả năng tăng tốc chưa thực sự tốt. Khi vượt xe trên cao tốc không "bốc" như một số dòng crossover cỡ C cùng mức giá.

Tiếp đến, dù là phiên bản cao cấp nhất nhưng Toyota Corolla Cross HV không sẵn chế độ lái thể thao mà chỉ có chế độ tiết kiệm, thông thường và EV. Do đó, mẫu xe này sẽ không dành cho những người thích cảm giác lái phấn khích kiểu đạp ga "dính ghế". Xe cũng tỏ ra khá ồn khi đi với tốc độ cao.

Ngoài ra, anh Quang cũng chỉ ra rằng Corolla Cross HV là chiếc xe sử dụng song song hai loại động cơ nên đòi hỏi chủ xe phải chăm chút nhiều hơn. Một số bộ phận như mô tơ điện, hệ thống tản nhiệt cho cụm pin cần được chăm sóc kỹ trong những kỳ bảo dưỡng.

"Hiện, động cơ hybrid còn mới nên hoạt động rất "mượt". Tuy nhiên tôi vẫn lo khoảng 3-4 năm nữa, khi chiếc xe đã bắt đầu có dấu hiệu của thời gian và hết thời gian bảo hành sẽ phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống điện như mô tơ, pin sạc, phanh tái tái tạo năng lượng,... lúc đó chi phí sửa chữa, bảo dưỡng có thể sẽ cao hơn nhiều so với xe thuần xăng", anh Đỗ Huy Quang chia sẻ lo ngại của mình.

Bạn có đánh giá gì về mẫu xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!