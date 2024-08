Toyota hiện nay đang phải đối mặt với một loạt các bê bối vô cùng nghiêm trọng như vụ việc gian lận kiểm tra an toàn của công ty con Daihatsu vào năm ngoái, 100.000 chiếc Tundra và Lexus LX phải triệu hồi thay mới động cơ hay các vụ kiện cáo tập thể. Dù vậy, tập đoàn ô tô số 1 thế giới vẫn đang cho thấy tình hình kinh doanh ấn tượng của mình với mức lợi nhuận 8,9 tỷ USD trong quý II năm nay.

Theo Motor1, con số lợi nhuận ròng nêu trên có sự tăng trưởng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái và là kỷ lục hiện nay của tập đoàn. Bên cạnh đó, tổng doanh thu cũng tăng 12% lên mức 78,7 tỷ USD, cũng được ghi nhận là một kỷ lục mới được xác lập.

Toyota có mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục dù doanh số bán hàng toàn cầu giảm do sức mua tại các thị trường nước ngoài tăng cao và đồng Yên thấp. Ảnh: Toyota.

Trái ngược lại với bức tranh tài chính, thì tình hình bán hàng của Toyota lại có dấu hiệu đi xuống khi doanh số giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, tại thị trường quê nhà Nhật Bản, doanh số của Toyota giảm ở mức 2 con số với 14% do các vấn đề về gian lận chứng nhận an toàn dẫn tới việc nhiều mẫu xe bị ngừng phân phối. Tuy nhiên, Toyota lại có sự tăng trưởng mạnh ở thị trường Bắc Mỹ với mức tăng doanh số tới 14,3% trong nửa đầu năm nay, đây là cú huých quan trọng, nếu không chắc chắn doanh thu của tập đoàn đã đi theo một chiều hướng khác.

Lý giải về nguyên nhân doanh số bán hàng toàn cầu giảm nhưng doanh thu và lợi nhuận ròng lại tăng trưởng ở mức kỷ lục, tờ Motor1 trích dẫn phân tích của Toyota cho rằng, sự mất giá của đồng Yên Nhật là nguyên nhân chính.

Tại thị trường Mỹ, Toyota đạt được thành công vang dội ở mọi phân khúc sản phẩm ngoại trừ Highlander và Tacoma. Sedan Toyota Camry có doanh số bán hàng ấn tượng tới 155.242 chiếc được bán ra trong nửa đầu năm nay, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. SUV Toyota đều tăng trưởng doanh số tới trên 30% ở mọi sản phẩm (trừ Highlander), trong đó RAV4 đã bán tới 248.295 chiếc sau 2 quý đầu tiên của năm 2024.

Nguồn thu ngoại tệ dồi dào này, cộng với việc đồng Yên đang ở mức rất thấp giúp cho Toyota có đột phá nhanh chóng về mặt doanh thu. Không những vậy, trong quý tiếp theo, lệnh ngừng bán hàng của mẫu xe Yaris Cross và 2 phiên bản Corolla tại Nhật Bản do ảnh hưởng từ vụ bê bối năm 2023 sẽ được dỡ bỏ, đồng nghĩa với việc tập đoàn có thể cải thiện doanh số tại thị trường quê nhà, càng tăng thêm lợi nhuận và doanh thu có được.

