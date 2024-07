Như trang Carscoops đã đưa tin vào đầu tháng 6, anh Anthony Do sống tại Mỹ đã vô tình phát hiện chiếc xe mới mua của mình - Toyota GR Corolla bị gắn thiết bị theo dõi GPS. Thông thường đại lý bán xe sẽ được phép cài đặt thiết bị theo dõi đối với những mẫu xe bán ra dưới dạng trả góp.

Tuy nhiên, chủ sở hữu này cho biết đã mua trả thẳng đủ tiền cho chiếc xe nhưng việc đại lý cài lén thiết bị theo dõi GPS là điều không thể chấp nhận. Ngoài việc thiết bị GPS khiến ắc quy của xe bị nhanh hết điện, anh Anthony Do còn lo lắng thông tin về bản thân và dữ liệu hành trình thu thập được có thể bị tội phạm lợi dụng với nhiều mục đích, trong đó có cả việc đánh cắp xe.

Anh Anthony Do đã tìm thấy thiết bị theo dõi gắn sẵn trên xe sau khi kiểm tra vị trí cổng OBD II. Ảnh minh họa

Ngay sau khi phát hiện điều này, chủ xe Toyota GR Corolla đã đến gặp người phụ trách đại lý để đối chất. Theo anh Anthony Do, một quản lý của đại lý ban đầu đã phủ nhận việc họ lắp đặt một thiết bị theo dõi như vậy ngay từ đầu.

Tuy nhiên, sau khi đối mặt với bằng chứng, đại lý Toyota cuối cùng cũng đã thừa nhận điều này. Lập luận của đại lý là việc cài thiết bị định vị GPS chỉ nhằm mục đích theo dõi xe trong trường hợp chúng bị đánh cắp từ đại lý.

Anh Anthony Do cho rằng lý do đó không hợp lý vì anh mua xe tại đại lý nơi chiếc xe được trực tiếp chuyển đến. Sau đó, một nhân viên đại lý đã cố gắng làm dịu tình hình bằng cách tuyên bố rằng chỉ có một số ít người có quyền truy cập vào dữ liệu GPS. Dẫu vậy, điều đó không thể thuyết phục được vị chủ xe bởi anh Anthony Do chỉ ra quyền truy cập đó có thể rơi vào tay kẻ xấu.

Kể từ đó đến nay, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Hiện tại, luật sư của chủ xe Toyota GR Corolla đang tiến hành xem xét các hợp đồng mua bán để xác định xem đại lý có lắp đặt thiết bị theo dõi xe bất hợp pháp hay không.

Trước mắt, phía đại lý sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để giải quyết toàn bộ vấn đề bởi họ vừa phải chịu một số thiệt hại nặng nề sau khi cơn bão Beryl đổ bộ vào đầu tháng 7 vừa qua.

